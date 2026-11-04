Ambasadorka UE uważa, że nowe sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia jest doskonałą wiadomością dla Ukrainy

Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Katarina Maternová po oficjalnej ceremonii przekazania sprawozdania Komisji Europejskiej stwierdziła, że dokument ten jest znakomity dla Ukrainy, ponieważ kraj ten pewnie podąża ścieżką rozszerzenia, plasując się wśród czterech liderów tego procesu pomimo rosyjskiej agresji.

Według niej Ukraina otrzymała jasną mapę drogową z przewidywanymi postępami na najbliższe 12 miesięcy, przy czym pozytywne zmiany odnotowano w każdej z badanych dziedzin i nie stwierdzono żadnego regresu. Maternova podkreśliła, że sam fakt utrzymania przez Ukrainę pozycji lidera stanowi niezwykłe osiągnięcie, a obiektywne zalecenia zawarte w sprawozdaniu mają na celu przyspieszenie niezbędnych reform wewnętrznych.

Źródło: Europejska Prawda.

Komisja Europejska opublikowała coroczny raport w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, w którym odnotowała znaczny postęp Ukrainy, Mołdawii, Czarnogóry i Albanii oraz przedstawiła im mapy drogowe dalszych działań na rok 2027. Aby osiągnąć cel zakończenia negocjacji do końca 2028 roku, Komisja Europejska zaleca Ukrainie przyspieszenie tempa reform w zakresie praworządności, administracji publicznej oraz ochrony praw mniejszości narodowych. Liderem tego procesu pozostaje Czarnogóra, która może sfinalizować negocjacje akcesyjne już w grudniu 2026 roku.

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