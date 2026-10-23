Pociąg wyruszył bez 25 pasażerów po ogłoszeniu alarmu lotniczego: co wyjaśniono w UZ

Pociąg na trasie Lwów – Czerniowce po zatrzymaniu spowodowanym alarmem lotniczym kontynuował jazdę bez 25 pasażerów. W „Ukrzaliznyci” wyjaśniono, że pasażerowie postanowili samodzielnie dotrzeć do Kolomyji, jednak nie poinformowali o tym konduktorów.

W firmie zaznaczono, że właśnie z tego powodu pasażerowie nie wrócili do pociągu przed jego odjazdem.

Co stało się z pasażerami pociągu

15 października w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie oburzonych pasażerów pociągu „Lwów – Czerniowce”, którzy opowiadali, że po ewakuacji z powodu zagrożenia ostrzałem zostali na środku pola, a następnie widzieli, jak pociąg odjechał bez nich.

W „Ukrzaliznyci” poinformowano, że przeprowadzono szczegółowe dochodzenie w sprawie tego incydentu. Zgodnie z jego wynikami, podczas postoju bezpieczeństwa zorganizowana grupa 25 osób postanowiła samodzielnie dotrzeć do Kołomyi. Miasto znajduje się około 4 kilometrów od miejsca zatrzymania pociągu.

W firmie twierdzą, że pasażerowie nie poinformowali personelu pociągu o swojej decyzji.

Jak kolejarze wznowili ruch

Zgodnie z wyjaśnieniami „Ukrzaliznyci”, po otrzymaniu od centrum monitoringu informacji o braku dalszego zagrożenia kolejarze rozpoczęli informowanie pasażerów i organizowanie wsiadania do wagonów.

Gdy w pobliżu pociągu nie pozostało już żadnych pasażerów, a na wezwania konduktora do powrotu do wagonów nikt nie zareagował, ruch został wznowiony.

W firmie zaznaczono również, że ze względu na porę nocną pracownicy używali sygnałów świetlnych, aby zwrócić uwagę pasażerów i pomóc im wrócić do pociągu.

W „Ukrzaliznyci” dodano, że firma nie otrzymała żadnych skarg od pasażerów tego pociągu dotyczących pozostawienia ich na stacji po zatrzymaniu bezpieczeństwa.

Informacja ta zawarta jest w odpowiedzi „Ukrzaliznyci” na zapytanie RBC-Ukraina.

„Ukrzaliznytsia” wyjaśniła, jak pasażerowie powinni postępować podczas alarmu lotniczego.

„Ukrzaliznytsia” zezwoliła na zamawianie książek wraz z biletami.

Zespół „Ukrzaliznyci” optymalizuje trasy i w trybie pilnym przygotowuje tabor, aby Państwa podróż przebiegła jak najbezpieczniej i z minimalnym opóźnieniem. Z kolei zespół World Central Kitchen przez cały dzień dostarcza posiłki do pociągów z największymi opóźnieniami. Dzisiejsze wyniki naszego niezawodnego partnera są imponujące – około 1700 pasażerów i członków załóg pociągów otrzymało smaczne i sycące posiłki. Kolejne 1300 osób otrzymało wodę w ten niezwykle upalny dzień.

„Ukrzaliznytsia” zaprzestała wypłacania zmobilizowanym pracownikom średniego miesięcznego wynagrodzenia. Zamiast tego firma wprowadziła jednorazową pomoc materialną po mobilizacji i powrocie weteranów do pracy.

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