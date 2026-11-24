W miejscowości Szeptyckie w obwodzie lwowskim w wyniku pożaru we własnym mieszkaniu zginął 35-letni weteran Trzeciej Oddzielnej Brygady Szturmowej Jewgienij Gorożankin. Mężczyzna odniósł ciężkie oparzenia podczas ładowania protezy nogi, którą stracił w wyniku ran odniesionych w walce.

Do tragedii doszło we wrześniu 2026 roku. W wyniku pożaru weteran doznał oparzeń obejmujących 55% powierzchni ciała.

Jewgienij powrócił z Niemiec, aby bronić Ukrainy, a po odniesieniu ran na froncie stracił nogę.

Powrócił z Niemiec, by bronić Ukrainy

Jewgienij Gorożankin od dzieciństwa mieszkał w Niemczech, dokąd przeniósł się wraz z matką. W 2024 roku mężczyzna powrócił na Ukrainę i dobrowolnie wstąpił do szeregów Trzeciej Oddzielnej Brygady Szturmowej.

Podczas działań bojowych żołnierz odniósł ciężkie rany. Lekarzom udało się uratować mu życie, jednak konieczna była amputacja jednej nogi. Ze względu na stan zdrowia obrońcy został on później zwolniony ze służby wojskowej.

Pomimo odniesionych obrażeń Jewgienij planował dalsze życie ze swoją ukochaną i szukał możliwości pomocy swoim towarzyszom broni.

„Nawet po amputacji pragnął wrócić do kolegów, myślał, że być może uda mu się powrócić, by im pomagać. Jednak miał uszkodzoną również drugą nogę, leczył ją, więc o powrocie na front nie mogło być mowy” – opowiedziała matka weterana, Olena, w komentarzu dla „Neo Radio Sheptytskyi”.

Pożar podczas ładowania protezy

Do tragedii doszło 5 września około godziny 16:15. W mieszkaniu na ósmym piętrze dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego w Szeptyckim wybuchł pożar. Według relacji sąsiadki przed wybuchem ognia usłyszała eksplozję.

Jak podaje serwis, tego dnia weteran podłączył swoją elektroniczną protezę do ładowania. W wyniku pożaru mężczyzna doznał oparzeń obejmujących 55% powierzchni ciała.

Jewgienij został hospitalizowany. Przez dziesięć dni lekarze walczyli o jego życie, jednak 15 września weteran zmarł.

Policja poinformowała, że zgodnie z ustaleniami dotyczącymi przyczyn pożaru, pożar wybuchł w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej. Oprócz właściciela mieszkania do szpitala przewieziono jeszcze jednego mężczyznę.

Jednocześnie funkcjonariusze organów ścigania nie sprecyzowali, czy źródłem pożaru była bezpośrednio ładowarka, czy akumulator protezy.

Pożegnanie z żołnierzem odbyło się w kościele św. Jozafata w Szeptyckim. Po tej tragedii matka Jewgienija wezwała wojskowych i cywilów po amputacjach do zachowania szczególnej ostrożności podczas ładowania protez elektronicznych.

Jak bezpiecznie ładować protezy elektroniczne podczas przerw w dostawie prądu

Nowoczesne protezy bioniczne i mikroprocesorowe mogą być zasilane akumulatorami litowo-jonowymi. Uszkodzenie akumulatora, przegrzanie oraz nieprzestrzeganie warunków eksploatacji stwarzają ryzyko zapłonu.

Podczas korzystania z takich urządzeń należy zwracać szczególną uwagę na stan sieci elektrycznej oraz przestrzegać instrukcji producenta konkretnego modelu protezy.

Podstawowe zalecenia dotyczące bezpiecznego ładowania:

należy używać oryginalnych lub zalecanych przez producenta ładowarek;

nie pozostawiać protezy na ładowaniu bez nadzoru;

umieszczać urządzenie na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od tkanin i grzejników;

przestrzegać zaleceń producenta dotyczących temperatury;

stosować odpowiednią ochronę sieci elektrycznej przed przepięciami;

nie używać uszkodzonych kabli, adapterów i gniazdek;

nie należy samodzielnie naprawiać akumulatora protezy, lecz zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.

W przypadku pojawienia się dymu, syczenia, ostrego zapachu lub nadmiernego nagrzewania się urządzenia należy zaprzestać jego użytkowania. W razie pożaru należy opuścić niebezpieczne pomieszczenie i wezwać służby ratownicze pod numerem 101 lub 112.

Informację tę podano z odniesieniem do publikacji „Twoje miasto”.

Przypomnijmy, że na Ukrainie po raz pierwszy przeprowadzono unikalne operacje protetyczne kończyn u weteranów.

W Kijowie uruchomiono bezpłatny program protetyczny dla osób poszkodowanych w wyniku wojny.

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