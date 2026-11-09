Funkcjonariusze organów ścigania wykryli kradzieże kondensatu gazowego w czterech obwodach

W obwodach kijowskim, czernihowskim, poltawskim i sumskim organy ścigania, przy wsparciu służb bezpieczeństwa spółki akcyjnej „Ukrnafta”, ujawniły schemat nielegalnych podłączeń do rurociągów oraz kradzieży ropy naftowej. Poinformował o tym pełniący obowiązki prezesa zarządu NAK „Naftogaz Ukrainy” Serhij Fedorenko.

„W ubiegłym tygodniu przeprowadzono przeszukania w obwodach kijowskim, czernihowskim, poltawskim i sumskim. Śledczy sprawdzają miejsca, w których mogły być przechowywane skradzione kondensaty gazowe oraz nielegalnie wytworzone z nich produkty naftowe. Przeszukania są wynikiem długotrwałej pracy operacyjnej organów ścigania przy wsparciu służb bezpieczeństwa Grupy Naftogaz” – napisał.

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Śledztwo prowadzi policja obwodu kijowskiego, wsparcie operacyjne zapewnia Departament Śledztw Strategicznych Policji Narodowej, a kierownictwo procesowe sprawuje prokuratura obwodu kijowskiego. Specjaliści z „Ukrnafty” współpracują podczas przeszukań wraz z śledczymi.

Źródło — Serhij Fedorenko poinformował na Facebooku.

23-letni mieszkaniec Kulykowa w obwodzie lwowskim został skazany na 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności za bezprawne przywłaszczenie samochodu oraz kradzież sprzętu ze sklepu. Ponadto musi on wypłacić właścicielowi minibusa ponad 284 tys. hrywien odszkodowania za szkody materialne oraz 35 tys. hrywien za szkody moralne, a także zwrócić skradziony towar do sklepu.

W Kijowie 24-letniemu mężczyźnie postawiono zarzuty po tym, jak rozbił kamieniem szybę samochodu marki Lexus, dostał się do wnętrza pojazdu i zasnął w środku. Za popełnione czyny grozi mu do trzech lat ograniczenia wolności.

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