Funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali 130 uczestników zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce

Organy ścigania we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy zidentyfikowały 130 osób, które mogą być powiązane z zamieszkami w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim. Obecnie trwają prace mające na celu ustalenie roli każdej ze zidentyfikowanych osób w tych wydarzeniach.

Na dzień dzisiejszy, w ramach przeprowadzonych działań, analitycy kryminalni policji ustalili, że spośród nich 27 osób brało aktywny udział w działaniach niezgodnych z prawem, a kolejne 24 zachowywały się agresywnie, podburzały społeczeństwo oraz celowo prowokowały konflikty z funkcjonariuszami organów ścigania i żołnierzami Gwardii Narodowej.

W wyniku tych wydarzeń poważnie uszkodzono cztery służbowe samochody policyjne oraz autobus Gwardii Narodowej.

W Policji Narodowej zaznaczono, że działania wszystkich aktywnych uczestników zostaną poddane ocenie prawnej w ramach dochodzeń prowadzonych przez Policję Narodową, Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Biuro Prokuratora Generalnego. Prace trwają.

Informację tę podano z powołaniem się na służbę prasową Policji Narodowej Ukrainy.

Sąd aresztował kolejną osobę podejrzaną o udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób sprowadzonych z strefy zamkniętej w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wyhivskyi wyjaśnił, jakie konsekwencje grożą rodzicom nastolatka za udział w zamieszkach w Petropawliwskiej Borszczagowce.

Czytaj nas na