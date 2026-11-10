Imieniny prawosławne 10 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

10 listopada swoje imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Orest, Konstantyn, Georgij, Jurij i Rodion. W popularnych kalendarzach tego dnia wspomina się również Borisa, Denisa, Iwana, Mikołaja, Michała, Aleksandra, Piotra i innych, a wśród imion żeńskich — Annę i Olgę. Opowiemy, co oznacza każde z tych imion i jak najlepiej pogratulować imieninowym.

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym 10 listopada czci się apostołów z grona 70 — Erasta, Olimp, Rodiona, Sosypatra, Kwartę i Tertiusza. Tego dnia wspomina się również męczennika Oresta, który był lekarzem. Właśnie z tymi świętymi wiąże się część imion, których imieniny obchodzone są tego dnia.

W różnych kalendarzach imienin lista ta może być szersza. Dlatego tego dnia gratuluje się nie tylko tym, których imiona są bezpośrednio związane z kościelnymi wspomnieniami, ale także osobom, których imiona tradycyjnie figurują w kalendarzach.

Imiona żeńskie 10 listopada

Anna — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie to „łaska”, „błogosławieństwo” lub „przychylność”. Ma długą historię biblijną i pozostaje jednym z najpopularniejszych imion żeńskich w wielu krajach.

Olga — imię pochodzenia skandynawskiego, które wiąże się ze starożytną formą Helga. Tłumaczy się je jako „święta”, „święta” lub „jasna”. Na Ukrainie imię to już dawno stało się tradycyjne i ma kilka łagodnych form — Oliusia, Olechka, Olka.

Imiona męskie 10 listopada

Orest — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się ze słowem „góra”, dlatego jego znaczenie interpretuje się jako „górski” lub „ten, który mieszka w górach”. W kalendarzu kościelnym tego dnia wspomina się męczennika Oresta, lekarza.

Rodion — ma pochodzenie greckie. Jedna z powszechnych interpretacji wiąże je z wyspą Rodos — czyli „mieszkaniec Rodosu”. Imię to kojarzy się również ze starożytną grecką formą Herodion.

Konstantyn — pochodzi od łacińskiego słowa constans, oznaczającego „stały”, „wytrwały” lub „niezmienny”. Imię to symbolizuje stanowczość i wytrwałość.

Georgij — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa georgos i oznacza „rolnik” lub „ten, kto uprawia ziemię”. Imię to ma tradycję kościelną i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Jurij — imię pokrewne z imieniem Georgij. Kojarzy się je również ze starożytnym greckim słowem oznaczającym „rolnik”. W tradycji ukraińskiej imię Jurij od dawna funkcjonuje jako samodzielna forma imienia.

Borys — imię pochodzenia słowiańskiego. Często wiąże się je ze starożytnym imieniem Borysław i interpretuje jako „sławny w walce” lub „walczący o sławę”. Co do dokładnego pochodzenia imienia istnieje kilka wersji.

Denys — pochodzi od greckiego imienia Dionysios. Jest ono związane z imieniem starożytnego greckiego boga Dionizosa. W tradycyjnej interpretacji oznacza „poświęcony Dionizosowi”.

Iwan — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Jest to jedno z najstarszych i najpopularniejszych imion w tradycji chrześcijańskiej.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego, utworzone od słów oznaczających „zwycięstwo” i „lud”. Dlatego zazwyczaj tłumaczy się je jako „zwycięzca narodów”.

Michał — pochodzi od starożytnego imienia żydowskiego Michael. Jego znaczenie to „kto jest podobny do Boga?”. Imię to ma biblijne pochodzenie i jest związane z archaniołem Michałem.

Nestor — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się ze słowem nostos, oznaczającym „powrót”. Według innej wersji imię to może oznaczać „ten, który pamięta”.

Aleksander — pochodzi od greckiego imienia Alexandros. Tłumaczy się je jako „obrońca ludzi” lub „ten, który chroni”. Imię to ma długą historię i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Aleksy — również ma pochodzenie greckie. Znaczenie imienia to „obrońca”, „ten, który chroni”. Jest ono pokrewne znaczeniowo z imieniem Aleksander, choć ma inne pochodzenie.

Piotr — pochodzi od starożytnego greckiego słowa petros, oznaczającego „kamień” lub „skała”. Imię to symbolizuje siłę i niezawodność. Szczególne miejsce zajmuje w chrześcijaństwie dzięki apostołowi Piotrowi.

Erast — imię pochodzenia starożytnogreckiego, które tłumaczy się jako „ukochany” lub „pożądany”. Erast był jednym z apostołów z grona 70, których pamięć czci się 10 listopada.

Olimp — imię pochodzenia greckiego, związane z nazwą góry Olimp. W mitologii starożytnej Grecji uważano ją za siedzibę bogów. Tego dnia Kościół wspomina apostoła Olimp.

Sosipatr — rzadkie imię męskie pochodzenia greckiego. Można je interpretować jako „ten, którego uratował ojciec”. Sosipatr również należy do grona 70 apostołów.

Kwart — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa quartus — „czwarty”. W kalendarzu kościelnym wspomina się apostoła Kwart, którego czci się wraz z innymi uczniami Chrystusa.

Tertius — pochodzi od łacińskiego słowa tertius, oznaczającego „trzeci”. Jest to imię jednego z apostołów z grona siedemdziesięciu, którego pamięć również przypada 10 listopada.

Czym jest dzień anioła i jak się go obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka, do którego można zwracać się z modlitwą i prośbą o wsparcie. Zazwyczaj osoby obchodzące imieniny rozpoczynają ten dzień od modlitwy lub odwiedzają kościół. Można również zapalić świeczkę, podziękować swojemu niebiańskiemu patronowi i spędzić czas z rodziną i bliskimi. Obchody nie muszą być huczne — najważniejsze, aby ten dzień był wypełniony ciepłymi słowami i troską.

Gratulując komuś z okazji imienin, można życzyć mu zdrowia, spokoju, równowagi duchowej, siły i Bożej opieki. A także przypomnieć, że jego imię ma swoją historię i szczególne znaczenie.

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