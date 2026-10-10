Imieniny prawosławne 10 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

10 października swoje imieniny obchodzą osoby o różnych imionach. Wśród imion męskich znajdują się: Andrzej, Anton, Wasyl, Cyryl, Paweł, Siergiej, Stepan, Juchim i Jakub. W szerszych kalendarzach prawosławnych na tę datę wskazane są również imiona żeńskie: Kylyna i Fevronia. Opowiadamy, co oznacza każde z tych imion i jak pogratulować imieninowym.

Dzień imienin wiąże się z oddaniem czci świętemu, którego imię nosi dana osoba. Zgodnie z tradycją kościelną jest to okazja, by wspomnieć swojego niebiańskiego patrona, pomodlić się i podziękować za wsparcie.

W kalendarzach imieninowych na 10 października znajduje się kilka wariantów list. W zestawieniach według nowego stylu najczęściej wymienia się Andrzeja, Antona, Wasyla, Cyryla, Pawła, Siergieja, Stepana, Juchima i Jakuba. W szerszych prawosławnych kalendarzach świąt na tę datę można również znaleźć imiona: Kyliny, Fevronii, Wiktora, Marka, Ignacego i inne.

Imieniny kobiet 10 października

Kilina — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się ze słowem aquilinus, co oznacza „orli”. Jest to imię starożytne, które obecnie występuje rzadko. Inne formy to Akilina i Akilina.

Fevronia — imię, które wiąże się z greckimi korzeniami. Jedno z jego znaczeń to „jasna”, „przejrzysta” lub „promienna”. Imię to znane jest dzięki prawosławnym świętym i ma długą historię kościelną.

Męskie imieniny 10 października

Andrzej — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „mężny”, „odważny”. W tradycji chrześcijańskiej wiąże się ono z apostołem Andrzejem Pierwszym Powołanym.

Anton — imię pochodzenia starożytnorzymskiego. Jego znaczenie najczęściej tłumaczy się jako „ten, który wkracza do walki” lub „godny pochwały”. Ma długą historię i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Wasil — pochodzi od greckiego słowa basileios, oznaczającego „królewski” lub „królewski charakter”. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest Wazyl Wielki.

Cyryl — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „pan”, „władca”. Jest ono znane dzięki świętym Cyrylowi i Metodemu, którzy wnieśli znaczący wkład w szerzenie chrześcijaństwa wśród Słowian.

Paweł — imię pochodzenia łacińskiego. Jego znaczenie to „mały” lub „skromny”. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia był apostoł Paweł, który szerzył nauki chrześcijańskie.

Siergij — imię pochodzenia starożytnorzymskiego. Kojarzy się z imieniem rodowym Sergius. Dokładne pierwotne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji, ale w tradycji ukraińskiej imię to już dawno stało się powszechne i popularne.

Stepan — to ukraińska forma greckiego imienia Stefan. Pochodzi ono od słowa stephanos i oznacza „wieniec” lub „koronę”. W chrześcijaństwie imię to kojarzy się ze świętym pierwomęczennikiem Stefanem.

Juchim — ukraińska forma starożytnego greckiego imienia Eutymiusz. Jego znaczenie wiąże się z życzliwością i dobrym nastawieniem — „życzliwy”, „przychylny”.

Jakub — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który podąża śladami”, choć jego pochodzenie i pierwotne znaczenie mają kilka wyjaśnień. W Biblii Jakub jest jednym z patriarchów, a wśród świętych chrześcijańskich znajduje się kilku apostołów o tym imieniu.

Inne imiona w prawosławnych kalendarzach świętych

W rozszerzonych wykazach imienin na 10 października wymieniane są również imiona męskie, które obecnie występują rzadziej.

Aristarch – imię greckie, które można przetłumaczyć jako „najlepszy władca”.

Beniamin — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które tradycyjnie interpretuje się jako „syn prawej ręki” lub „ulubiony syn”.

Wiktor — imię łacińskie oznaczające „zwycięzca”.

Ignacy — starożytne imię, które wiąże się z łacińskim imieniem rodowym Egnatius. W popularnej interpretacji łączy się je również ze słowem ignis — „ogień”.

Mark — imię pochodzenia łacińskiego, tradycyjnie kojarzone z bogiem Marsem.

Michał — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie to „Któż jest jak Bóg?”.

Piotr — imię greckie, oznaczające „kamień”, „skała”.

Fedir — ukraińska forma greckiego imienia Teodor. Znaczenie — „dar Boży”.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji prawosławnej wierni uważają świętego za niebiańskiego opiekuna i zwracają się do niego w modlitwach.

Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilka dni upamiętniających świętych o tym samym imieniu, zgodnie z powszechną tradycją wybiera się datę najbliższą po dniu urodzin. Jednocześnie różne rodziny mogą przestrzegać własnych zwyczajów.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W dniu imienin nie trzeba organizować wielkiej uroczystości. Wystarczy zadzwonić do bliskiej osoby, napisać serdeczną wiadomość lub spotkać się przy rodzinnym stole.

Można życzyć jubilatowi zdrowia, spokoju, pomyślności, miłości i wsparcia bliskich. Dla tych, którzy przestrzegają tradycji kościelnych, ten dzień może być również okazją do odwiedzenia kościoła lub modlitwy w domu. Najważniejsza w życzeniach jest szczerość. Nawet kilka prostych słów uwagi może sprawić, że ten dzień stanie się dla danej osoby wyjątkowy.

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