Imieniny prawosławne 11 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

11 listopada świętują imieniny mężczyźni o imionach Wiktor, Wikent, Stepan i Fiodor, a także kobiety o imieniu Stefania. Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym tego dnia świętują imieninowcy o imionach Anastazja, Anna, Maria i inne. Opowiadamy, skąd pochodzą te imiona, co oznaczają i jak zwykle obchodzi się Dzień Anioła.

Imieniny to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. Dlatego Dzień Anioła wiąże się nie tyle z datą urodzin, co z niebiańskim patronem. 11 listopada według kalendarza nowojuliańskiego prawosławni chrześcijanie czczą między innymi męczenników Minę, Wiktora i Wiktoria, męczenniczkę Stefanidę oraz czcigodnego Teodora Studytę.

Imiona żeńskie 11 listopada



Stefania — imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie to „ukoronowana” lub „ozdobiona wieńcem”. W tradycji kościelnej tego dnia wspomina się męczenniczkę Stefanię z Damaszku.

Anastazja — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „zmartwychwstanie” lub „odrodzenie”. Symbolizuje ono nowy początek i powrót do życia. Według starego kalendarza 11 listopada czci się między innymi męczenniczkę Anastazję Rzymiankę.

Anna — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tłumaczy się je jako „łaska”, „miłosierdzie” lub „łaskawość”. W tradycji chrześcijańskiej imię to kojarzy się z dobrocią, miłosierdziem i szczerą wiarą. Zgodnie ze starym kalendarzem tego dnia wspomina się czcigodną Annę z Wifin.

Maria — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Wśród jego powszechnych interpretacji znajdują się: „ukochana”, „pożądana” oraz „władczyni”. Jest to jedno z najbardziej szanowanych imion żeńskich w chrześcijaństwie. Według starego kalendarza 11 listopada czci się czcigodną Marię z Chidanu.

Feonila — rzadkie imię żeńskie wywodzące się z greckiej tradycji kościelnej. Jego dokładne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. Według starego kalendarza tego dnia czci się męczenniczkę Feonilę z Cylicji.

Imiona męskie 11 listopada



Wiktor — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zwycięzca”. Kojarzy się z siłą ducha, wytrwałością i zdolnością do pokonywania trudności. Tego dnia Kościół wspomina męczennika Wiktora z Damaszku.

Wiktory — również imię łacińskie. Jego znaczenie to „ten, który zwycięża”. 11 listopada czci się świętego męczennika Wiktory'ego, diakona z Saragossy, który zginął za wiarę chrześcijańską.

Stepan — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „wieniec” lub „korona”. W starożytności wieniec był symbolem szacunku i zwycięstwa. Tego dnia wspomina się również świętego Stefana Urosza III, króla serbskiego.

Fiodor – imię pochodzenia greckiego, utworzone od słów oznaczających „Bóg” i „dar”. Dlatego tłumaczy się je jako „dar Boży”. 11 listopada czci się czcigodnego Teodora Studytę — działacza kościelnego, teologa i przełożonego.

Mina — imię pochodzenia starożytno-greckiego. Jego dokładne znaczenie ma kilka interpretacji, dlatego nie ma jednoznacznego tłumaczenia. Tego dnia wspomina się wielkomęczennika Minę z Frygii.

Avrami — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego tradycyjne znaczenie to „ojciec wielu” lub „wielki ojciec”. Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym tego dnia czci się czcigodnego Avramię Pustelnika.

Asteriusz — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „gwiazdowy” lub „związany z gwiazdami”. Zgodnie ze starym kalendarzem 11 listopada wspomina się męczennika Asteriusza z Cylicji.

Klaudiusz — imię pochodzenia łacińskiego. Jego historyczne znaczenie wiąże się ze słowem „kulawy”. Według starego kalendarza tego dnia czci się męczennika Klaudiusza z Cylicji.

Neon — imię pochodzenia greckiego. W kościelnym imienniku interpretuje się je jako „ten, który pływa”. Według starego kalendarza 11 listopada wspomina się męczennika Neona z Cylicji.

Jak obchodzi się imieniny



Dzień imienin to przede wszystkim okazja, by wspomnieć świętego patrona i podziękować mu za duchowe wsparcie. W tradycji prawosławnej osoby obchodzące imieniny mogą udać się do świątyni, pomodlić się, zapalić świeczkę i, jeśli to możliwe, przyjąć komunię świętą. Obchody nie muszą być huczne. Często ten dzień spędza się w gronie rodzinnym, zapraszając bliskich lub po prostu przyjmując ciepłe słowa od przyjaciół. Najważniejsze są uwaga i szczere życzenia.

W dniu imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, spokoju ducha, sił i Bożej opieki. Można po prostu powiedzieć: „Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych uczynków”.

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