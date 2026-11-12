Imieniny prawosławne 12 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

12 listopada 2026 r. z imieninami świętują mężczyźni o imionach Iwan, Neil i Grigorij. Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym tego dnia imieniny obchodzą Anastazja, Zinowia, Olena, Zinowij, Józef, Marek, Stepan i inni. Opowiadamy, jakie imiona są związane z tą datą, skąd się wywodzą i co oznaczają.

Imieniny to dzień oddania czci świętemu, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. Dzień imienin wiąże się z niebiańskim patronem, dlatego jego data niekoniecznie pokrywa się z dniem urodzin. 12 listopada według kalendarza nowojuliańskiego prawosławni chrześcijanie czczą między innymi świętego męczennika Jozafata, arcybiskupa Połockiego, świętego Jana Miłosiernego, czcigodnego Nila oraz błogosławionego świętego męczennika Grzegorza Lakoty.

Imiona żeńskie obchodzone 12 listopada

Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym 12 listopada imieniny obchodzą kobiety o imionach Anastazja, Zinowia, Olena, Eutropia i Kleopa. Wśród nich znajdują się zarówno imiona powszechne, jak i rzadkie.

Anastazja — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „zmartwychwstanie”, „odrodzenie”. Symbolizuje odnowę, nadzieję i nowy początek. Imię to upowszechniło się dzięki chrześcijańskiej tradycji czczenia świętych o tym imieniu.

Zinowia — żeńska forma męskiego imienia Zinowij. Ma pochodzenie greckie i wiąże się ze znaczeniem „siła Zeusa” lub „dar Zeusa”. Imię to kojarzy się z duchową wytrwałością i siłą charakteru.

Olena — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „jasna”, „promienna” lub „pochodnia”. Symbolizuje piękno, światło i mądrość i pozostaje jednym z najpopularniejszych imion żeńskich.

Eutropia — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z znaczeniami „dobry charakter” i „zwinność”. Ma długą historię i pojawia się w chrześcijańskich kalendarzach świętych.

Kleopa — imię pochodzenia greckiego, które kojarzy się z imieniem Kleopatra. Jego składniki tradycyjnie interpretuje się jako „chwała” i „ojciec”. Imię to jest rzadkie i ma dawne korzenie kościelne.

Imiona męskie 12 listopada

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym tego dnia świętują imieniny: Iwanowie, Nilowie, Jozafatowie, Grigorijowie i Achijowie. Zgodnie ze starym stylem do tej listy dodaje się Zinowija, Józefa, Marka, Markiana, Stepana, Stefana, Terencjusza i innych.

Iwan — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion męskich na Ukrainie. Wśród form pieszczotliwych występują: Iwanek, Iwas, Iwanczyk.

Nil — imię pochodzenia greckiego, związane z nazwą znanej afrykańskiej rzeki. Występuje w tradycji chrześcijańskiej, w szczególności w imionach świętych Nila Myrotoczowego i Nila Postnika.

Grzegorz — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „czujny”, „ten, który nie śpi”. Tradycyjnie kojarzy się z uważnością, mądrością i rozsądkiem. W tym dniu wspomina się błogosławionego męczennika Grzegorza Lakotę.

Achija — rzadkie imię męskie pochodzenia starożytnożydowskiego. Tłumaczy się je jako „mój brat — Pan”. Imię to wiąże się z biblijnym prorokiem Achiją z Silo.

Zinowij — imię pochodzenia greckiego, które tradycyjnie tłumaczy się jako „siła Zeusa” lub „dar Zeusa”. Ma ono długą historię i jest związane z wczesnochrześcijańskimi świętymi.

Józef — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które oznacza „Bóg pomnoży” lub „niech Pan doda”. Jest znane dzięki postaciom biblijnym i szeroko rozpowszechnione w tradycji chrześcijańskiej.

Mark — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z rzymskim bogiem wojny Marsem, dlatego jedną z powszechnych interpretacji jest „poświęcony Marsowi”. Imię to symbolizuje zdecydowanie i siłę.

Markian — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się z nazwiskiem rodowym Marcius. Interpretuje się je również jako „poświęcony Marsowi”. Ma ono starożytne rzymskie korzenie.

Stepan — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „koronę” lub „wianek”. W starożytności wianek był symbolem zwycięstwa, szacunku i chwały. Wśród zdrobnień występują: Stepanko, Stepczyk.

Stefan — to grecka odmiana imienia Stepan, które również tłumaczy się jako „korona” lub „wieńiec”. Obie formy mają wspólne pochodzenie i znaczenie.

Terenć — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się ze starożytnym rzymskim imieniem rodowym Terentius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone.

Artema — rzadkie imię pochodzenia greckiego, związane z imieniem Artemij i boginią Artemidą. Tradycyjnie interpretuje się je jako „poświęcony Artemidzie”.

Warszawa — imię pochodzenia aramejskiego, znane dzięki tradycji biblijnej. Jego interpretację wiąże się z wyrażeniem „syn szabatu” lub „syn odpoczynku”.

Kleopa — imię męskie pochodzenia greckiego, które wiąże się ze znaczeniem „chwała ojca”. Znane jest z tekstów wczesnochrześcijańskich.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin w tradycji prawosławnej to przede wszystkim święto duchowe, poświęcone pamięci niebiańskiego patrona. Osoby obchodzące imieniny mogą udać się do świątyni, pomodlić się do świętego, na cześć którego otrzymały imię, zapalić świeczkę i podziękować za duchowe wsparcie.

Obchody nie muszą być huczne. Ten dzień można spędzić w gronie rodzinnym, spotkać się z bliskimi lub po prostu przyjąć serdeczne życzenia od przyjaciół. Najważniejsze pozostają uwaga, miłe słowa i ciepła atmosfera.

Z okazji imienin zazwyczaj życzy się dobrego zdrowia, pokoju, równowagi duchowej, szczęścia i Bożego błogosławieństwa. Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze cię strzeże, pomaga pokonywać trudności, obdarza siłą, wiarą i inspiracją do dobrych uczynków”.

Życzenia z okazji imienin

Kilka krótkich życzeń własnymi słowami dla bliskich, przyjaciół lub współpracowników:

Iwanie, wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę ci mocnego zdrowia, szczerych przyjaciół, ciepła w domu i spełnienia najskrytszych marzeń.

Nile, wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Wiary w siebie, inspiracji i ludzi, którzy zawsze będą gotowi ci pomóc.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech niebiański opiekun chroni przed nieszczęściem, a każdy dzień przynosi spokój i dobre wieści.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu będzie miłość, w domu – przytulność, a obok – najdrożsi ludzie.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech zawsze będą przy tobie ci, z którymi możesz dzielić radość i po prostu być sobą.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Przed Tobą wiele szczęśliwych wydarzeń, miłych spotkań i mnóstwo powodów do uśmiechu.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech możliwości przeważają nad przeszkodami, a marzenia stopniowo stają się rzeczywistością.

Gratuluję! Niech ten rok przyniesie niezapomniane wrażenia, nowych przyjaciół i ważne sukcesy.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Umiej cieszyć się prostymi rzeczami i nigdy nie trać wiary w siebie.

Wszystkiego najlepszego! Zdrowia, dostatku i ciepła, które ogrzewa nawet w najzimniejsze dni.

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