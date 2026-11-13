Imieniny prawosławne 13 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

13 listopada, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, prawosławni chrześcijanie czczą świętego Jana Złotoustiego, a także wspominają męczenników Antonina, Nikifora i Hermana oraz męczenniczkę Manefę. Tego dnia imieniny obchodzą: Iwan, Herman, Antonin, Nikifor i Manefa. Opowiemy, skąd pochodzą te imiona, co oznaczają i jak pogratulować bliskim z okazji tego święta.

Dzień imienin to nie tylko okazja do otrzymania życzeń. Dla chrześcijan jest to przede wszystkim dzień pamięci o świętym, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. Dlatego imieniny mają znaczenie duchowe, a ich data jest powiązana z kalendarzem kościelnym.

13 listopada wspomina się od razu kilku świętych. Wśród imion tego dnia znajdują się znane Ukraińcom imiona Iwan i Herman, a także rzadziej spotykane: Antonin, Nikifor i Manefa.

Imię żeńskie

Manefa

Manefa — rzadkie imię żeńskie pochodzenia starożytno-żydowskiego. W kościelnym imienniku POCU jego znaczenie wyjaśnia się jako „pewna część”. 13 listopada wspomina się męczenniczkę Manefę z Cezarei, która zginęła za wiarę chrześcijańską. W tradycji kościelnej nazywa się ją również Manefią.

To niezwykłe imię prawie nie występuje we współczesnym języku potocznym, ma jednak długą historię. Manefę można pieszczotliwie nazywać Manechką lub Manuneją.

Imiona męskie

Iwan

Iwan — jedno z najpopularniejszych ukraińskich imion. Ma ono starożytne żydowskie pochodzenie i wywodzi się od imienia Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny”, „Pan okazał miłosierdzie”. Imię to rozpowszechniło się dzięki tradycji chrześcijańskiej i stało się znane w wielu krajach świata. W języku ukraińskim istnieje wiele łagodnych form: Iwaneko, Iwas, Iwanczyk.

Hermann

Hermann ma pochodzenie łacińskie. Kojarzy się ze słowem germanus, które oznacza „rodowy”, „bratni” lub „tej samej krwi”. W kościelnym imienniku POCU znaczenie to oddaje się jako „jednokrwisty”. Imię to ma długą historię i jest rozpowszechnione w różnych krajach europejskich. Formy zdrobniałe to: Germaniczek i Gera.

Antonin

Antonin to imię męskie pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Antonius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone, dlatego popularnych wyjaśnień, takich jak „wojownik” czy „odważny”, nie należy traktować jako potwierdzonego tłumaczenia. Imię to ma długą historię i ugruntowało się w tradycji chrześcijańskiej dzięki świętym noszącym to imię. Wśród ukraińskich form występują: Antin, Antonko, Antoninko.

Nikifor

Nikifor — imię pochodzenia greckiego. Pochodzi od słów nike — „zwycięstwo” oraz phero — „nieść”. Dlatego jego znaczenie to „zwycięzca” lub „ten, który przynosi zwycięstwo”. Imię to ma długą historię kościelną, choć obecnie na Ukrainie występuje rzadko. Łagodną formą jest Nikiforko.

Kim jest Jan Złotousty

13 listopada Kościół prawosławny czci również świętego Jana Złotoustiego — arcybiskupa Konstantynopola i jednego z najsłynniejszych chrześcijańskich kaznodziejów. Żył w IV–V wieku i zasłynął ze swoich kazań. Jan w przystępny sposób wyjaśniał Pismo Święte, mówił o miłosierdziu, sprawiedliwości i pomocy potrzebującym. Właśnie za wyjątkową elokwencję otrzymał przydomek Złotousty.

Święty pozostawił po sobie bogate dziedzictwo teologiczne. W szczególności z jego imieniem wiąże się Boska Liturgia Jana Złotoustych, którą do dziś odprawia się w cerkwiach prawosławnych.

Czym jest imieniny i jak się je obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień oddania czci świętemu patronowi, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że taki święty jest niebiańskim orędownikiem i wzorem życia duchowego.

Zazwyczaj w tym dniu osoby obchodzące imieniny udają się do świątyni, modlą się do swojego niebiańskiego patrona i dziękują mu za wstawiennictwo. Można również spędzić czas z rodziną, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu poświęcić uwagę bliskim. Wielka uczta czy huczne uroczystości nie są obowiązkowe — najważniejsze jest, aby ten dzień był wypełniony dobrymi uczynkami i szczerą komunikacją.

Należy pamiętać, że data imienin zależy od świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. Jeśli pamięć o tym świętym czci się kilka razy w roku, zazwyczaj wybiera się najbliższą datę po dniu urodzin.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 13 listopada

W tym dniu życzy się imiennikom zdrowia, pokoju, równowagi duchowej, pomyślności oraz wsparcia niebiańskiego opiekuna. Życzenia nie muszą być długie ani uroczyste. Najważniejsze jest, by wypowiedzieć ciepłe słowa płynące z głębi serca.

Na przykład można życzyć: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun chroni cię przed kłopotami, dodaje sił w trudnych chwilach i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę zdrowia, spokoju, miłości i dobrych ludzi wokół ciebie!”

Albo krócej: „Gratuluję imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych dni, powodów do radości i szczęśliwych spotkań. Życzę mocnego zdrowia, spokoju ducha i Bożego błogosławieństwa!”

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