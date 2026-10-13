Imieniny prawosławne 13 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

13 października świętują swoje imieniny osoby o różnych imionach — od popularnych Mykiły i Mikołaja po rzadkie Agafonika i Gaiania. Każde z nich ma swoją historię: niektóre wywodzą się z języka starożytnej Grecji, inne — ze starożytnego hebrajskiego lub słowiańskiego. Opowiadamy, kogo należy pogratulować tego dnia, co oznaczają imiona i jak sprawić, by życzenia były wyjątkowe.

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym 13 października czci się między innymi męczenników Karpa, Papilę, Agafodora i Agafonikę, a także czcigodnego Mykity Spowiednika. W popularnych kalendarzach imieninowych na tę datę można również znaleźć imiona Anton, Mikołaj, Jakub i Złota.

Zgodnie ze starym stylem w tym dniu czci się świętego Michała, pierwszego metropolitę kijowskiego, męczenniczki Ripsimię i Gajanię, a także innych świętych. Dlatego w kalendarzach imienin według starego stylu figurują: Wiaczesław, Wasyl, Grzegorz, Leonid, Mateusz, Michał, Aleksander, Oleksij, Piotr, Semion i Aleksandra. Poniżej zebraliśmy imiona męskie i żeńskie, które można znaleźć w kalendarzach kościelnych i imiennikach na 13 października, oraz krótko wyjaśniliśmy ich znaczenie.

Imiona żeńskie i ich znaczenie

Złata — imię pochodzenia słowiańskiego, oznaczające „złota”. Kojarzy się z czymś cennym, jasnym i drogocennym. W tradycji prawosławnej imię to wiąże się ze świętą wielkimęczenniczką Zlatą z Moglen, która zgodnie z tradycją kościelną pozostała wierna swojej wierze pomimo prześladowań.

Aleksandra — żeńska forma imienia Aleksander. Pochodzi ze starożytnej greki i oznacza „obrończynię ludzi”. Imię to ma długą historię i pozostaje popularne w wielu krajach.

Agafonika — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem agathos, oznaczającym „dobry”. W kalendarzu kościelnym wspomina się o męczenniczce Agafonice, która poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską wraz z Karpem, Papilą i Agafodorem.

Gajania — imię, które pojawia się w prawosławnych kalendarzach świętych w różnych formach pisowni. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają powszechnie przyjętego wyjaśnienia. W tradycji kościelnej imię to wiąże się z męczenniczką Gajanią, czczoną wraz ze świętą Ripsimią i innymi dziewicami.

Ripsimia — rzadkie imię, znane dzięki wczesnochrześcijańskiej męczenniczce Ripsimii. Jego pochodzenie interpretuje się na różne sposoby, dlatego nie ma jednoznacznego tłumaczenia. W tradycji prawosławnej święta Ripsimia znana jest jako jedna z tych, które nie wyrzekły się swojej wiary pomimo prześladowań.

Imiona męskie i ich znaczenie

Nikita — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „zwycięzca”. Jest ono związane ze słowem nikē — „zwycięstwo”. W kalendarzu prawosławnym 13 października wspomina się czcigodnego Mykity Spowiednika, który poniósł męczeństwo za swoją wiarę.

Anton — imię pochodzenia starożytnorzymskiego. Jego znaczenie tłumaczy się na różne sposoby: wśród popularnych interpretacji są „ten, który wkracza do walki” lub „godny pochwały”. Anton to starożytne imię, które zachowało popularność również w naszych czasach.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „zwycięzca narodów”. Powstało ono z połączenia słów oznaczających „zwycięstwo” i „naród”. Imię to ma długą tradycję chrześcijańską i wiąże się ze szczególnym czczeniem świętego Mikołaja.

Jakub — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który trzyma się za piętę”, a także wiąże się z znaczeniem „następca”. Jest to jedno z imion biblijnych znanych w tradycji chrześcijańskiej.

Wiaczesław — imię pochodzenia słowiańskiego. Składa się z dwóch części: „wiacz” — „więcej” oraz „sław” — „chwała”. Dlatego jego znaczenie oddaje się jako „wielka chwała” lub „najsławniejszy”.

Wasil — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „królewski” lub „król”. Pochodzi od słowa basileios. Imię to upowszechniło się w świecie chrześcijańskim dzięki świętym, w szczególności Wasylowi Wielkiemu.

Grzegorz — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „czujny”, „ten, który nie śpi”. W tradycji chrześcijańskiej znane jest dzięki wielu świętym i teologom.

Leonid — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Jego znaczenie to „podobny do lwa” lub „lwi”. W tradycyjnej interpretacji kojarzy się z siłą i odwagą.

Mateusz — imię pochodzenia starożydowskiego, które oznacza „dar Boży” lub „prezent od Boga”. Znane jest dzięki apostołowi i ewangelisty Mateuszowi, jednemu z autorów Nowego Testamentu.

Michał — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie oddaje się jako „kto jest jak Bóg?” — jest to pytanie retoryczne, podkreślające niezrównaność Boga. W tradycji ukraińskiej imię to pozostaje jednym z najpopularniejszych.

Aleksander — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „obrońca ludzi”. Zostało utworzone z części, które oddają znaczenie „bronić” i „człowiek”. Imię to ma wielowiekową historię i jest rozpowszechnione w wielu kulturach.

Oleksij — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „obrońca” lub „pomocnik”. Wywodzi się od starożytnego greckiego słowa oznaczającego „bronić”. W tradycji prawosławnej imię to nosi kilku świętych.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „kamień” lub „skała”. Jest ono związane z apostołem Piotrem, jednym z najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Dzięki biblijnej historii imię to stało się szeroko rozpowszechnione wśród chrześcijan.

Szymon — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tłumaczy się je jako „usłyszany przez Boga” lub „Bóg usłyszał”. Imię to ma biblijne korzenie i jest znane w tradycji ukraińskiej od wielu stuleci.

Karp — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem oznaczającym „owoc” lub „płodność”. W kalendarzu prawosławnym 13 października wspomina się męczennika Karpa, biskupa Fiatyry.

Papila — rzadkie imię związane z wczesnochrześcijańskim męczennikiem Papilą, diakonem. Nie ma powszechnie przyjętego skróconego tłumaczenia tego imienia, jednak zachowało się ono w tradycji kościelnej dzięki pamięci o świętym.

Agafodor — imię pochodzenia greckiego, składające się z części oznaczających „dobry” i „dar”. Można je interpretować jako „dobry dar”. Kalendarz kościelny wspomina męczennika Agafodora, który poniósł śmierć wraz z Karpem, Papilą i Agafoniką.

Weniamin — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego tradycyjne znaczenie to „syn prawej ręki”, a w szerszym rozumieniu — „ulubiony syn”. Jest to imię biblijne, które pojawia się również w prawosławnych kalendarzach świętych.

Florencjusz — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem florens, oznaczającym „kwitnący” lub „ten, który prosperuje”. W kalendarzu kościelnym wspomina się o męczenniku Florencjuszu.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej taki święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Dzień imienin niekoniecznie pokrywa się z dniem urodzin. Jeśli imię wiąże się z kilkoma świętymi, datę imienin ustala się zazwyczaj na podstawie kalendarza kościelnego oraz tradycji konkretnej rodziny lub parafii. Dlatego aby dokładnie określić ten dzień, warto wziąć pod uwagę, którego właśnie świętego czci się jako patrona danej osoby.

Jak obchodzić imieniny

Dla wielu osób imieniny to przede wszystkim okazja, by przypomnieć sobie o duchowej stronie tego święta. Osoby przestrzegające tradycji kościelnych mogą uczestniczyć w nabożeństwie, pomodlić się do swojego niebiańskiego patrona lub spędzić ten dzień w spokojnej atmosferze z najbliższymi.

Jednocześnie uroczystość nie musi być huczna. Można zebrać się przy rodzinnym stole, zadzwonić do bliskich lub po prostu spędzić czas z ludźmi, którzy są dla nas ważni. Najważniejsze są uwaga i szczerość, a nie wartość prezentu czy skala uroczystości.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W życzeniach można życzyć zdrowia, spokoju, równowagi duchowej, miłości i wsparcia bliskich. Jeśli dana osoba przestrzega tradycji religijnych, odpowiednie będą życzenia Bożej opieki i siły w trudnych chwilach.

Na przykład życzenia mogą brzmieć tak: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, dodaje sił i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę Ci dobrego zdrowia, spokoju, miłości, dobrych ludzi u boku i jak najwięcej szczęśliwych chwil”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu zapanuje spokój, obok będą bliscy, a w życiu – więcej jasnych dni, dobrych wiadomości i powodów do radości”. Dzień imienin to świetna okazja, by przypomnieć komuś, że jest pamiętany i doceniany. Czasami proste, szczere życzenia znaczą o wiele więcej niż jakikolwiek prezent.

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