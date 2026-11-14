Imieniny prawosławne 14 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W sobotę, 14 listopada, swoje imieniny obchodzą osoby noszące kilka imion męskich i żeńskich. Wśród obchodzących imieniny znajdują się: Grzegorz, Filip, Justynian i Teodora. Każde z tych imion ma długą historię i szczególne znaczenie, a samo święto przypomina o duchowym patronie danej osoby.

14 listopada prawosławni wierni czczą pamięć apostoła Filipa, świętego Grzegorza Palamy i innych świętych. Z tą datą wiążą się imieniny Grzegorza, Filipa, Justyniana i Teodory. Tego dnia można więc złożyć życzenia bliskim, przyjaciołom i znajomym noszącym te imiona.

Imię żeńskie 14 listopada

Teodora

Teodora — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Powstało z połączenia dwóch słów: theos — „Bóg” i doron — „dar”. Dlatego jego znaczenie to „dar Boży” lub „obdarowana przez Boga”.

Jest to żeńska forma imienia Teodor. Ma ono długą chrześcijańską historię i było popularne wśród bizantyjskich władczyń. W szczególności 14 listopada wspomina się grecką cesarzową Teodorę — żonę cesarza Justyniana I. Jej imię jest również związane z tą datą w tradycji kościelnej.

Wśród łagodniejszych form tego imienia znajdują się: Fedora, Dora, Todora, Fedorka. Zwracając się do niej, można powiedzieć: „Teodoro, gratuluję imienin!”.

Imiona męskie 14 listopada

Grzegorz

Imię Grzegorz ma starożytne greckie pochodzenie. Wywodzi się od słowa grēgoros, oznaczającego „czujny”, „ten, który nie śpi”, „uważny”. W kościelnym imienniku znaczenie to oddaje się jako „ten, który czuwa”.

Jednym ze znanych świętych noszących to imię jest Grzegorz Palama – arcybiskup Solunski, teolog i pisarz duchowy. Żył w XIV wieku i odegrał ważną rolę w rozwoju teologii prawosławnej. Jego pamięć czci się 14 listopada.

Imię to ma wiele popularnych form: Hryc, Hrycko, Hryhorko, Hrysz. Gratulując imieninowcowi, można powiedzieć: „Grigoriju, wszystkiego najlepszego z okazji imienin!”.

Piotr

Piotr — to ukraińska forma starożytnego greckiego imienia Filip. Składa się ono ze słów philos — „ten, który kocha” oraz hippos — „koń”. Dlatego imię to tłumaczy się jako „ten, który kocha konie”.

W tradycji chrześcijańskiej szczególne miejsce zajmuje apostoł Filip — jeden z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa. Głosił chrześcijaństwo i, zgodnie z tradycją kościelną, poniósł śmierć męczeńską za wiarę. Jego wspomnienie przypada 14 listopada.

Wśród popularnych form tego imienia znajdują się: Pylypko, Pylypczyk, Filip. Prawidłowe zwracanie się: „Pylypie, gratuluję imienin!”.

Justynian

Justynian — starożytne imię męskie pochodzenia łacińskiego. Jest ono powiązane z imionami Justyn i Just, które wywodzą się od łacińskiego słowa iustus — „sprawiedliwy”, „uczciwy”. Dlatego znaczenie tego imienia można oddać jako „sprawiedliwy” lub „ten, który należy do rodu Justów”.

Najbardziej znaną osobą noszącą to imię był cesarz bizantyjski Justynian I, który panował w VI wieku. Za jego panowania sporządzono obszerny zbiór prawa rzymskiego, znany jako Kodeks Justyniana. Jego małżonką była cesarzowa Teodora, którą również wspomina się w kalendarzu kościelnym 14 listopada.

Imię Justynian jest rzadkie, ale ma wyraźny wydźwięk historyczny. W zwracaniu się do osoby o tym imieniu używa się formy „Justynianie”.

Co oznacza dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się go za niebiańskiego opiekuna, do którego można zwracać się z modlitwą i prośbą o wstawiennictwo.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym znajduje się kilka dat upamiętniających świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj kieruje się dniem upamiętnienia swojego niebiańskiego patrona. Można to sprawdzić w kościele, w którym dana osoba została ochrzczona.

Jak obchodzi się imieniny

Dla wielu osób dzień imienin to okazja, by spędzić czas z bliskimi, przypomnieć sobie o wartościach duchowych i podziękować za wsparcie. Osoby przestrzegające tradycji kościelnych mogą tego dnia uczestniczyć w nabożeństwie, pomodlić się do swojego świętego patrona lub zapalić świeczkę.

Obchody nie muszą być huczne. Można zebrać się przy rodzinnym stole, porozmawiać z bliskimi lub zrobić coś dobrego. Najważniejsze jest, aby poświęcić uwagę osobie obchodzącej imieniny i spędzić ten dzień w ciepłej atmosferze.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 14 listopada

Życzenia z okazji imienin zazwyczaj wiążą się z życzeniami zdrowia, spokoju, równowagi duchowej i Bożej opieki. Nie trzeba szukać skomplikowanych słów — szczere życzenia od bliskiej osoby często mają największe znaczenie.

Oto kilka propozycji życzeń: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze chroni przed kłopotami, dodaje sił w trudnych chwilach i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę zdrowia, spokoju, miłości i ciepła w otoczeniu najbliższych”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu zawsze panuje spokój, w domu — przytulność, a w życiu — jak najwięcej dobrych wydarzeń. Życzę spełnienia marzeń, szczerych ludzi u boku i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień”.

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