Imieniny prawosławne 15 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

15 listopada prawosławni chrześcijanie czczą pamięć kilku świętych, których imiona stały się podstawą męskich imienin. Wśród nich są: Gurij, Samon, Awiv, Paisij i Dmitrij. Imię żeńskie związane z tą datą można również znaleźć w niektórych kalendarzach prawosławnych. Opowiadamy, komu należy złożyć życzenia z okazji imienin oraz co oznaczają te imiona.

Imiona męskie 15 listopada

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym 15 listopada wspomina się męczenników Gurija, Samona i Awiva, czcigodnego Paisija Wieliczkowskiego oraz innych świętych. Z tą datą wiążą się następujące imiona męskie:

Gurij — imię to ma starożytne korzenie semickie. Kojarzy się ze słowem „lwiątko” lub „młody lew”. Imię to symbolizuje siłę, odwagę i wytrwałość.

Samon — imię o starożytnym pochodzeniu, które wiąże się z językami semickimi. Jego dokładne znaczenie ma kilka interpretacji, dlatego nie należy go sprowadzać do jednego konkretnego tłumaczenia. W tradycji kościelnej znane jest dzięki męczennikowi Samonowi z Edessy.

Aviv — imię pochodzenia semickiego, a konkretnie starożytno-żydowskiego. Oznacza „wiosnę” lub „młody kłos”. Kojarzy się z odrodzeniem, odnową i początkiem nowego życia.

Pajsij — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem pais , oznaczającym „dziecko” lub „chłopiec”. Znanym nosicielem tego imienia był czcigodny Pajsij Wieliczkowski — prawosławny asceta i pisarz duchowy.

Elpidiusz — pochodzi od greckiego słowa elpis , czyli „nadzieja”. Znaczenie tego imienia można oddać jako „pełen nadziei” lub „ten, kto nie traci nadziei”.

Markel — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z imieniem Marek, które tradycyjnie wywodzi się od imienia rzymskiego boga Marsa. Imię Markel ma również znaczenie „poświęcony Marsowi”.

Eustochij — pochodzi z języka greckiego. Jego znaczenie wiąże się z trafnością, dokładnością i umiejętnością właściwego wyboru kierunku.

Dmytro — ma starożytne greckie pochodzenie i jest związane z imieniem Demeter, bogini płodności i rolnictwa. Dlatego jego tradycyjne znaczenie to „poświęcony Demeter” lub „ten, który należy do Demeter”.

Imię żeńskie 15 listopada

W kalendarzu POCU na tę datę nie ma żadnych imion żeńskich. Jednak w niektórych prawosławnych synaxarach 15 listopada wspomina się świętą męczenniczkę Katerynę Mandrę. Dlatego z tą datą można powiązać również imię żeńskie:

Katarzyna — imię pochodzenia greckiego. Tradycyjnie wiąże się je ze słowem katharos , oznaczającym „czysta”, „nieskalana”. Jest to jedno z najbardziej znanych imion żeńskich w tradycji chrześcijańskiej.

Imieniny 15 listopada według starego kalendarza

Wierni, którzy przestrzegają kalendarza juliańskiego, 15 listopada czczą innych świętych. W kalendarzu cywilnym data ta odpowiada 28 listopada. Z tą datą wiążą się następujące imiona męskie:

Akindin — imię pochodzenia greckiego. Oznacza „bezpieczny”, „ten, kto nie naraża się na niebezpieczeństwo”.

Pigasij — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z antycznym imieniem Pegaz i mitologicznym wizerunkiem skrzydlatego konia.

Anempodyst — pochodzi z języka greckiego. Oznacza „ten, któremu nic nie stoi na przeszkodzie” lub „niepohamowany”.

Elpidofor — imię greckie, utworzone od słów „nadzieja” i „nieść”. Jego znaczenie to „ten, który przynosi nadzieję”.

Markian — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z imieniem rodowym Marcius oraz imieniem Marek. Tradycyjna interpretacja brzmi: „ten, który należy do rodu Marciusa”.

Zatem 15 listopada według nowego kalendarza można złożyć życzenia Guriemu, Samonowi, Avivie, Paisiusowi, Elpidii, Markelowi, Eustochii i Dmitrijowi. Zgodnie ze starym kalendarzem imieniny obchodzą tego dnia: Akindyn, Pigazjusz, Anempodyst, Elpidofor i Markian.

Czym jest dzień anioła i jak go obchodzić

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej takiego świętego uważa się za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Jednocześnie nie należy mylić imienin z dniem urodzin. Ich data zależy od kalendarza kościelnego oraz od świętego, którego imię nosi dana osoba. Jeśli w kalendarzu występuje kilku świętych o tym samym imieniu, za osobiste imieniny uznaje się zazwyczaj najbliższy dzień upamiętniający świętego po dniu urodzin lub datę związaną z chrztem.

Imieniny można świętować na różne sposoby. Niektórzy udają się do kościoła, modlą się do swojego niebiańskiego opiekuna i dziękują za wsparcie. Inni spędzają ten dzień w gronie rodzinnym, spotykają się z przyjaciółmi lub po prostu przyjmują życzenia od bliskich.

Najważniejsze w tym dniu nie są prezenty ani huczna uczta, ale troska o drugiego człowieka i ciepłe słowa. Solenizantowi można życzyć zdrowia, spokoju, równowagi duchowej, sił i Bożego błogosławieństwa.

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