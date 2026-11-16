Imieniny prawosławne 16 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

16 listopada, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, czci się apostoła i ewangelistę Mateusza. Dlatego głównym imieniem męskim tego dnia jest Mateusz. W innych kalendarzach prawosławnych w tym dniu wspomina się również świętych, których imiona mogą stać się pretekstem do złożenia życzeń, w szczególności imiona żeńskie: Ifigenia, Akulina i Felicytata.

Imiona męskie 16 listopada

Zgodnie z kalendarzem Cerkwi Prawosławnej Ukrainy 16 listopada czci się apostoła i ewangelistę Mateusza. Był on jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa oraz autorem jednej z czterech Ewangelii.

W innych kalendarzach prawosławnych w tym dniu wspomina się również szereg świętych. Dlatego do listy imienin męskich można dodać następujące imiona:

Mateusz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Oznacza „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”. Nosił je apostoł i ewangelista Mateusz, który przed spotkaniem z Jezusem Chrystusem pracował jako poborca podatkowy.

Siergiej — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Sergiusz. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. W tradycji prawosławnej imię to znane jest dzięki wielu świętym, w szczególności czcigodnemu Sergiuszowi z Malopineża.

Michał — ma starożytne pochodzenie żydowskie. Jego znaczenie tłumaczy się jako „kto jest jak Bóg?”. Imię to ma formę pytania, co podkreśla niezrównaność Boga.

Ananiasz — imię pochodzenia starożydowskiego. Oznacza „Bóg miłosierny” lub „Pan okazał miłosierdzie”. Jest znane z tradycji biblijnej.

Augustyn — pochodzi od łacińskiego słowa Augustus . Jego znaczenie to „wielki”, „czczony”, „święty”.

Wasil — imię pochodzenia greckiego. Pochodzi od słowa basileios , oznaczającego „królewski” lub „królewski w charakterze”. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest Wazyl Wielki.

Dmytro — ma starożytne greckie pochodzenie i jest związane z imieniem Demeter, bogini rolnictwa i płodności. Tradycyjne znaczenie to „poświęcony Demeter”.

Iwan — imię biblijne pochodzenia starożydowskiego. Oznacza „Bóg miłosierny” lub „Pan się zmiłował”. Jest to jedna z najpopularniejszych form imienia Johanan.

Makar — pochodzi od greckiego słowa makarios . Oznacza „błogi”, „szczęśliwy” lub „błogosławiony”.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego, utworzone ze słów „zwycięstwo” i „lud”. Jego znaczenie to „zwycięzca narodów” lub „zwycięstwo narodu”.

Nikon — pochodzi od greckiego słowa nikē , czyli „zwycięstwo”. Imię to można przetłumaczyć jako „zwycięzca”.

Panteleimon — ma pochodzenie greckie. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „cały” i „miłosierny”. Tradycyjna interpretacja to „wszechmiłosierny” lub „ten, który współczuje wszystkim”.

Teodor — imię pochodzenia greckiego. Oznacza „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”.

Wiktor — pochodzi z języka łacińskiego. Oznacza „zwycięzca”. Imię to symbolizuje siłę i zdolność do pokonywania trudności.

Ipacjusz — ma pochodzenie greckie. Kojarzy się ze słowem hypatos , co oznacza „najwyższy” lub „najważniejszy”. Jednym ze świętych o tym imieniu był biskup Ipacjusz z Gangry.

Rufin — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się ze słowem rufus , co oznacza „rudy” lub „czerwonawy”.

Imiona żeńskie 16 listopada

W obszerniejszych prawosławnych synaxarach na 16 listopada wspomina się również kilka świętych kobiet. Wśród nich są męczenniczki i ascetki, których imiona nie pojawiają się zbyt często we współczesnym życiu.

Akulina – imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem aquila , oznaczającym „orzeł”. Imię to można interpretować jako „orlica” lub „należąca do orła”.

Felicitata – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa felicitas , które oznacza „szczęście”, „sukces” lub „dobrobyt”. W różnych językach spotyka się również formy Felicitas i Felicita.

Ifigenia — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „siłę” i „narodziny”. Dlatego jedną z interpretacji jest „silna od urodzenia” lub „urodzona silna”.

Również w kalendarzach prawosławnych, które stosują stary styl, w tym dniu wspomina się sprawiedliwą Annę, córkę księcia Wsiewołoda Jarosławowicza, oraz czcigodną Snandulię Perską.

Anna — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Wywodzi się od słowa „Hanna” i oznacza „łaskę”, „błogosławieństwo” lub „przychylność”. Imię to znane jest dzięki tradycji biblijnej i szczególnie czczone jest w chrześcijaństwie.

Snandulia – to rzadkie imię pochodzenia perskiego. Jego dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętej interpretacji w dostępnych źródłach etymologicznych. W tradycji kościelnej imię to wiąże się z czcigodną Snandulią, czczoną jako ascetka z Persji.

Czym jest imieniny i jak je obchodzić

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty ten uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby. Imienin nie należy mylić z dniem urodzin. Data urodzin pozostaje niezmienna, natomiast imieniny zależą od imienia i świętego, którego dana osoba czci. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, należy kierować się tym, na cześć którego dana osoba została ochrzczona.

Zazwyczaj tego dnia wierni udają się do kościoła, modlą się do swojego niebiańskiego opiekuna i dziękują mu za wstawiennictwo. Można również spędzić czas z rodziną, przyjmować życzenia lub składać je bliskim, którzy obchodzą imieniny.

Z okazji takiego święta nie trzeba organizować wielkiej uczty. Wystarczą ciepłe słowa i szczera troska. Solenizantom życzy się dobrego zdrowia, pokoju, spokoju ducha, radości i Bożego błogosławieństwa. Można pogratulować osobie prostymi słowami: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech niebiański opiekun cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych uczynków”.

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