17 listopada świętują imieniny Grigorijowie, Michaiłowie, Giennadijowie, Zacharowie, Iwanowie i Wiktorie. Tego dnia Kościół prawosławny czci w szczególności świętego Grzegorza Cudotwórcę, biskupa Neokezarejskiego. W kalendarzach kościelnych wspomina się również święte o imionach żeńskich: Wiktoria, Hilda i Tekla.

Imiona męskie 17 listopada

W tradycji prawosławnej dzień 17 listopada wiąże się z pamięcią świętego Grzegorza Cudotwórcy. W innych kalendarzach kościelnych tego dnia wspomina się również czcigodnego Nikona z Radoneża, Łazarza Ikonopisa, męczennika Gobrona, który po chrzcie otrzymał imię Michał, oraz innych świętych.

Oto imiona męskie, które można znaleźć w kalendarzach imieninowych na tę datę:

Grzegorz — imię pochodzenia greckiego. Oznacza „ten, który nie śpi”, „czujny” lub „uważny”. Jednym z najbardziej znanych świętych o tym imieniu jest Grzegorz Cudotwórca, biskup Neokezarejski.

Michał — ma starożytne pochodzenie żydowskie. Jego znaczenie to „kto jest jak Bóg?”. Imię to ma formę pytania, co podkreśla niezrównaność Boga. W kalendarzu kościelnym w tym dniu wspomina się męczennika Gobrona, który przyjął chrzest pod imieniem Michał.

Gennadij — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem gennadas , które oznacza „szlachetny”, „szlachetny” lub „pochodzący ze szlacheckiego rodu”. W prawosławnym kalendarzu świętych znajduje się kilku świętych o tym imieniu.

Zachar — pochodzi od starożytnego imienia żydowskiego Zachariasz. Oznacza „Pan pamiętał” lub „Bóg pamięta”. Imię to ma biblijne korzenie.

Iwan — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie to „Bóg łaskawy” lub „Pan okazał miłosierdzie”. Jest to jedna z najpopularniejszych form biblijnego imienia Johanan.

Nikon — pochodzi od greckiego słowa nikē , oznaczającego „zwycięstwo”. Dlatego imię to tłumaczy się jako „zwycięzca”. W tym dniu wspomina się czcigodnego Nikona z Radoneża.

Lazar — ma starożytne pochodzenie żydowskie. Oznacza „Bóg pomógł” lub „Bóg jest moją pomocą”. Jednym ze świętych o tym imieniu jest Lazar Ikonopisarz, który żył w Konstantynopolu.

Maksym — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa maximus , co oznacza „największy”, „najwspanialszy”. W kalendarzach kościelnych tego dnia wspomina się między innymi świętego Maksyma, patriarchy Konstantynopola.

Zachariasz — pełna forma imienia Zachar. Ma starożytne pochodzenie hebrajskie i oznacza „Pan pamiętał”. Imię to znane jest dzięki biblijnym prorokom i świętym.

Hilar — pochodzi od łacińskiego słowa Hilarius , które oznacza „wesoły”, „radosny”. Imię to pojawia się również w kalendarzach prawosławnych na 17 listopada.

Eugeniusz — imię pochodzenia greckiego. Utworzone od słów oznaczających „dobry” i „ród”, dlatego tradycyjnie interpretuje się je jako „szlachetny” lub „szlachetnego pochodzenia”.

Justyn — ma pochodzenie łacińskie. Oznacza „sprawiedliwy”, „prawy” lub „ten, który przestrzega prawa”.

Imiona żeńskie na 17 listopada

W kalendarzach kościelnych na tę datę wspomina się kilka świętych kobiet. Wśród nich znajdują się: męczennica Wiktoria z Korduby, czcigodna Hilda oraz Tekla. Dlatego 17 listopada można złożyć życzenia osobom noszącym następujące imiona:

Wiktoria — imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza „zwycięstwo” lub „zwyciężczynię”. Wywodzi się od imienia starożytnej rzymskiej bogini zwycięstwa, Wiktorii. W tradycji prawosławnej tego dnia wspomina się męczenniczkę Wiktorię Kordubską.

Hilda — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się ze słowem oznaczającym „bitwę” lub „walkę”. Jedną ze świętych noszących to imię była Hilda z Whitby — przełożona klasztoru w Anglii.

Fekla — imię pochodzenia greckiego. Pochodzi od słów theos („Bóg”) i kleos („chwała”). Jego znaczenie to „chwała Boża” lub „chwalebna dla Boga”. W niektórych prawosławnych synaxarach 17 listopada wspomina się czcigodną Feklę.

Czym jest dzień anioła i jak go obchodzić

Dzień imienin to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty ten uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby. Imienin nie należy mylić z dniem urodzin. Dzień urodzin ma stałą datę, natomiast imieniny są powiązane z kalendarzem kościelnym. Jeśli istnieje kilku świętych o tym samym imieniu, osobistą datę imienin ustala się zazwyczaj na podstawie dnia pamięci tego świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana.

Tego dnia wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna i podziękować mu za wstawiennictwo. Imieniny można również spędzić w gronie rodzinnym, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu poświęcić czas bliskim.

Aby uczcić tę okazję, nie trzeba organizować wielkiej uczty. Najważniejsze są uwaga i szczere słowa. Solenizantom życzy się zdrowia, pokoju, spokoju ducha, radości i Bożego błogosławieństwa. Można pogratulować w następujący sposób: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych uczynków”.

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