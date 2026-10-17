Imieniny prawosławne 17 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

17 października to świetna okazja, by pogratulować bliskim i znajomym z okazji imienin. Wśród osób obchodzących imieniny tego dnia są: Andrzej, Demian, Kuzma, Leonty, Anton, Józef i Aleksander. W kalendarzach wymienione są również imiona żeńskie: Paraska, Weronika i Wirineja. Opowiadamy, co oznacza każde z tych imion i jak można pogratulować imieninowym.

17 października prawosławni chrześcijanie czczą pamięć proroka Ozeasza, świętego męczennika Andrzeja z Krety oraz innych świętych. Z tym dniem wiążą się imieniny kilku imion męskich i żeńskich. Wśród nich znajdują się zarówno dobrze znane Ukraińcom imiona Andrzej i Aleksander, jak i rzadziej spotykane: Leonty i Wirineja.

Imiona męskie 17 października

Andrzej — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „męski” lub „odważny”. Od dawna jest rozpowszechnione na Ukrainie. Andrzeja można pogratulować, życząc mu siły, pewności siebie oraz ludzi, na których zawsze można polegać.

Anton — imię wywodzące się od starożytnego rzymskiego imienia rodowego Antonius. Jego znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone, ale tradycyjnie wiąże się je z pojęciami „godny pochwały” i „ten, który wkracza do walki”. Imię to ma wiele popularnych form, w szczególności Antosza i Antonczyk.

Demian — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze starożytnym greckim imieniem Damian. Tradycyjnie interpretuje się je jako „poskramiacz” lub „ten, który podbija”. W dniu imienin można życzyć Demianowi spokoju, zdrowia i sukcesów we wszystkich ważnych sprawach.

Józef — imię biblijne pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie oddaje się jako „Bóg doda” lub „niech Bóg pomnoży”. Imię to ma długą historię i jest znane w wielu tradycjach chrześcijańskich.

Kuzma — to ukraińska forma greckiego imienia Kosma. Pochodzi od słowa związanego z pojęciami „porządek”, „piękno” i „uporządkowany świat”. Imię to nie jest dziś zbyt popularne, ale ma silne korzenie w kulturze ukraińskiej.

Leonty — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „lwi” lub „podobny do lwa”. Kojarzy się z siłą i odwagą. Leonty to rzadkie imię, więc życzenia z okazji tego dnia mogą stać się dla jego właściciela miłą niespodzianką.

Aleksander — imię pochodzenia starożytnogreckiego, które oznacza „obrońca ludzi”. Pozostaje jednym z najpopularniejszych imion męskich na Ukrainie. Aleksandrowi można życzyć dobrego zdrowia, wytrwałości, pomyślności oraz spełnienia zamierzeń.

Ozjasz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, związane z biblijnym prorokiem Ozjaszem. Jego znaczenie zwykle tłumaczy się jako „zbawienie” lub „Bóg zbawia”. Jest to rzadkie imię, które częściej pojawia się w tekstach kościelnych niż w życiu codziennym.

Leonty i Kuzma są również związane z kalendarzem kościelnym z 17 października: tego dnia wspomina się męczenników Kosmy i Damiana z Arabii oraz ich braci Leonty'ego, Anfima i Eutropiusza. Dlatego w szerszych wykazach imienin można spotkać również imiona Anfim i Eutropiusz.

Paweł — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „mały” lub „skromny”. W kalendarzach opartych na starym stylu kościelnym imię Paweł również znajduje się na listach imienin z 17 października. Jest to jedno z najbardziej znanych imion chrześcijańskich, które ma wiele odmian, w tym Pawlik i Pawuś.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „kamień” lub „skała”. Symbolicznie kojarzy się z wytrwałością i niezawodnością. W kalendarzach według starego stylu 17 października wymieniane jest również imię Piotr.

Mikołaj — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „zwycięzca narodów”. Jest ono dobrze znane na Ukrainie i ma wiele pieszczotliwych form — Mykolka, Mykolajko, Kolia. Mikołaja można również pogratulować 17 października według kalendarzy starego stylu.

Włodzimierz — imię słowiańskie, które zazwyczaj interpretuje się jako „ten, który panuje nad światem” lub wiąże się ze znaczeniem „chwalebny władca”. Ma ono długą historię na Ukrainie. W wykazach imienin według starego stylu imię Włodzimierz również pojawia się 17 października.

Imiona żeńskie 17 października

Paraska — to ukraińska forma imienia Paraskeva, które pochodzi z języka greckiego. Jego znaczenie wiąże się z piątkiem: greckie słowo paraskevi oznacza „przygotowanie”, a w tradycji chrześcijańskiej tak nazywano dzień poprzedzający sobotę. Imię Paraska ma długą historię na Ukrainie i zachowało się w kulturze ludowej. W kalendarzu kościelnym 17 października upamiętnia się błogosławioną zakonnicę Paraskewę ze Starobilska.

Veronika — imię tradycyjnie kojarzone z greckim imieniem Ferenike. Jego znaczenie to „ta, która przynosi zwycięstwo”. Veronika to znane na Ukrainie imię żeńskie, które ma delikatne formy, w szczególności Nika i Veroniczka. W kalendarzach według starego stylu 17 października wspomina się męczenniczkę Werineję, zwaną również Weroniką.

Wirineja to rzadkie imię żeńskie związane z chrześcijańską męczenniczką Wirineją z Edessy. W tradycji kościelnej jej imię zapisuje się również jako Weronika. Wirineja może być wyjątkową propozycją dla osób poszukujących starożytnego imienia o religijnych korzeniach.

Czym jest imieniny

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka. Dla wielu imieniny to kolejna okazja, by spotkać się z bliskimi, usłyszeć ciepłe słowa i poczuć troskę rodziny. To święto nie musi być huczne. Czasami wystarczy telefon, wiadomość lub wspólna kolacja.

Osoby przestrzegające tradycji kościelnych mogą tego dnia pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna lub udać się do kościoła.

Jak świętować Dzień Anioła

Nie ma żadnych szczególnych zasad dotyczących obchodów. Można spędzić ten dzień z rodziną, spotkać się z przyjaciółmi, pójść do ulubionej kawiarni lub po prostu odpocząć od codziennych spraw.

Jeśli chcesz podarować prezent, wybierz coś, co sprawi radość właśnie jubilatowi. Mogą to być kwiaty, książka, słodycze lub drobna rzecz, o której dana osoba od dawna marzyła. Najważniejsza nie jest wartość prezentu, ale troska i szczere podejście.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia nie muszą być długie ani uroczyste. Najlepiej brzmią proste słowa, w których zawarte są szczere życzenia zdrowia, miłości, spokoju i szczęśliwych wydarzeń. Na przykład: „Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych zmian. Życzę zdrowia, spokoju ducha, miłości i wielu powodów do radości”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę szczęścia, mocnego zdrowia, dobrych ludzi w pobliżu i spełnienia marzeń. Niech anioł stróż zawsze cię chroni”. W przypadku bliskiej osoby można dodać osobiste życzenia — wspomnieć o jej marzeniu, ważnym wydarzeniu lub po prostu powiedzieć, za co ją cenisz. Takie życzenia będą szczególnie serdeczne i na długo pozostaną w pamięci.

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