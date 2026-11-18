18 listopada swoje imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Roman, Platon, Zacheusz i Alfeusz. Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym tego dnia czci się również męczenników Galaktion i Epistymię, dlatego życzenia mogą przyjmować również kobiety o rzadkim imieniu Epistymia. Opowiadamy, skąd pochodzą te imiona, co oznaczają i jak zwykle obchodzi się Dzień Anioła.

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym 18 listopada prawosławni wierni czczą męczennika Platona z Ankirii, świętego męczennika Romana, diakona, męczennika Warula, a także świętego męczennika Zacheusza i męczennika Alfeusza.

Dlatego tego dnia imieniny obchodzą Romanowie, Platonowie, Zacheusze i Alfeusze. Według starego stylu data ta wiąże się z pamięcią męczenników Galaktion i Epistymia, a także apostołów z grona siedemdziesięciu. Wśród osób obchodzących imieniny tego dnia znajdują się: Galaktion, Epistimia, Herm, Gaj, Grzegorz, Lin, Patrow i Filolog.

Imiona żeńskie

Epistimia

Epistimia — rzadkie imię żeńskie, wywodzące się od greckiego słowa episteme. Oznacza ono „wiedzę”, „umiejętność”, a samo imię można interpretować jako „ta, która wie” lub „obeznana”.

W tradycji prawosławnej Epistimia jest czczona wraz z męczennikiem Galaktionem. Według tradycji kościelnej była ona jego żoną. Małżonkowie przyjęli chrześcijaństwo i ponieśli cierpienia za wiarę. Ich historia stała się symbolem oddania przekonaniom i duchowej wytrwałości.

Imiona męskie

Roman

Imię Roman pochodzi od łacińskiego słowa Romanus, oznaczającego „rzymski” lub „Rzymianin”. Ma ono długą historię i jest rozpowszechnione w wielu krajach świata.

W tradycji chrześcijańskiej 18 listopada wspomina się świętego męczennika Romana, który pełnił posługę diakona. Głosił chrześcijaństwo i poniósł śmierć za swoją wiarę. Dzisiaj imię Roman kojarzy się z męstwem, stanowczością i wiernością własnym zasadom.

Platon

Imię Platon pochodzi od greckiego słowa platys, które tłumaczy się jako „szeroki”. Imię to kojarzy się również ze starożytną kulturą grecką i filozofią.

18 listopada Kościół czci męczennika Platona z Ankirii. Według tradycji otwarcie głosił on chrześcijaństwo, za co spotkały go prześladowania. Pomimo gróźb święty nie wyrzekł się swoich przekonań. Imię Platon często kojarzy się z mądrością, rozsądkiem i zamiłowaniem do wiedzy.

Zacheusz

Imię Zacheusz ma syryjskie korzenie. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „prawy”, „czysty” i „sprawiedliwy”.

W tym dniu Kościół prawosławny wspomina świętego męczennika Zacheusza, diakona z Gadary. Cierpiał on za wiarę chrześcijańską. Imię to ma długą historię biblijną i pojawia się w Nowym Testamencie. Kojarzy się z uczciwością, sprawiedliwością i duchową czystością.

Alfeusz

Alfeusz — rzadkie imię męskie, które w imienniku POCU tłumaczy się jako „zmiana”. Ma ono starożytne biblijne korzenie.

18 listopada wspomina się męczennika Alfeusza, lektora z Cezarei. Cierpiał on za wiarę chrześcijańską wraz z innymi świętymi. Imię Alfeusz wyróżnia się niezwykłą brzmieniem i należy do tych starożytnych imion, które do dziś można spotkać w kalendarzach kościelnych.

Galaktion

Imię Galaktion pochodzi od greckiego słowa galaktos, oznaczającego „mleko”. Dlatego jego znaczenie tłumaczy się jako „mleczny”.

Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym 18 listopada czci się męczennika Galaktion. Według przekazów żył on w III wieku i pochodził z rodziny chrześcijańskiej. Wraz z żoną Epistymią poniósł męczeńską śmierć za wiarę. Ich historia zachowała się w tradycji prawosławnej jako przykład małżeńskiej wierności i duchowej wytrwałości.

Erem

Erem — to krótkie starożytne greckie imię, którego znaczenie wiąże się ze słowem „posłaniec”. W tradycji kościelnej kojarzy się ono z apostołem Eremem, jednym z siedemdziesięciu. Wymienia się go wśród pierwszych chrześcijańskich kaznodziejów. Imię to znane jest również dzięki wczesnochrześcijańskim tekstom, w szczególności dziełu „Pasterz”, które przypisuje się Jermowi.

Gaj

Gajusz — to starożytne imię, które w imienniku POCU tłumaczy się jako „ziemski”. Ma ono historyczne korzenie i występuje wśród imion pierwszych chrześcijan.

Zgodnie ze starym kalendarzem tego dnia wspomina się apostoła z grona siedemdziesięciu, Gajusza. Był on jednym z pierwszych chrześcijańskich kaznodziejów, którzy szerzyli naukę Chrystusa.

Grzegorz

Imię Grzegorz pochodzi od greckiego słowa gregorein, które oznacza „czuwać” lub „być czujnym”. Interpretuje się je jako „ten, który nie śpi” lub „ten, który czuwa”.

18 listopada według starego kalendarza czci się świętego Grzegorza, arcybiskupa Aleksandrii. Imię to ma długą historię w chrześcijaństwie. Nosili je liczni święci, teologowie i działacze kościelni.

Lin

Lin — to krótkie imię pochodzenia starożytnogreckiego. W kościelnym imienniku jego znaczenie wiąże się z kilkoma interpretacjami: „piękny kwiat”, „młody mężczyzna” lub „smutna pieśń”.

Zgodnie ze starym kalendarzem tego dnia wspomina się apostoła z grona siedemdziesięciu, Linę, którego tradycja kościelna wiąże z wczesną historią chrześcijaństwa i pierwszymi biskupami Rzymu.

Patrow

Patrow — to starożytne imię męskie, które tłumaczy się jako „naśladowca ojca”. Ma ono greckie korzenie i należy do imion rzadko spotykanych.

W kalendarzu prawosławnym wspomina się o apostołowi z grona siedemdziesięciu, Patrowie. Według tradycji kościelnej był on biskupem Neapolu i Puteoli. Jego imię zachowało się w tradycji kościelnej wśród pierwszych głosicieli chrześcijaństwa.

Filolog

Imię Filolog pochodzi od greckich słów philos — „miłość” i logos — „słowo”. Dlatego jego znaczenie to „ten, kto kocha słowo” lub „miłośnik języka”.

Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym 18 listopada wspomina się apostoła z grona siedemdziesięciu, Filologa. Imię to brzmi nietypowo i jest bezpośrednio związane z miłością do słowa i mowy.

Czym jest dzień anioła i jak się go obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że ten święty jest niebiańskim opiekunem człowieka i wzorem do naśladowania. Imienin nie należy mylić z dniem urodzin. O ile dzień urodzin wiąże się z przyjściem człowieka na świat, o tyle imieniny mają znaczenie duchowe. Właśnie dlatego dla wielu wierzących jest to szczególne święto, które spędza się w gronie rodzinnym.

W tym dniu osoby obchodzące imieniny mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna i podziękować mu za wstawiennictwo. Zwyczajowo spędza się ten czas z bliskimi, przyjmuje życzenia i zbiera się przy świątecznym stole. Huczne uczty nie są obowiązkową częścią tego święta. Jednocześnie imieniny to świetna okazja, by przypomnieć bliskiej osobie, jak bardzo jest dla nas ważna. Nie potrzeba do tego drogich prezentów. Wystarczą szczere słowa, troska i dobre życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 18 listopada

W dniu imienin życzy się obdarowanym dobrego zdrowia, spokoju ducha, rodzinnego ciepła i Bożego błogosławieństwa. Można również życzyć, aby niebiański opiekun chronił przed nieszczęściami, pomagał pokonywać trudności i dodawał sił w ważnych momentach życia.

Na przykład życzenia mogą brzmieć tak: „Gratuluję z okazji imienin! Życzę Ci dobrego zdrowia, szczęśliwych chwil, ciepła w sercu i spokoju. Niech Twój niebiański opiekun zawsze Cię chroni, pomaga znaleźć właściwą drogę i daje siłę do realizacji wszystkich zamierzeń”.

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