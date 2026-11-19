19 listopada prawosławni chrześcijanie wspominają świętych, których imiona można znaleźć w kalendarzach kościelnych i kalendarzach imieninowych. Dzień imienin wiąże się z pamięcią świętego patrona, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. Dlatego tego dnia zwyczajowo składa się życzenia bliskim, życząc im zdrowia, pokoju, sił i Bożej opieki.

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym 19 listopada czci się proroka Obadiasza, czcigodnego Warlaama, męczennika Iliodora i innych świętych. Zgodnie ze starym stylem w tym dniu wspomina się między innymi świętego Pawła, patriarchę Konstantynopola, a także męczenniczki, wśród których znajdują się Tekusa, Aleksandra, Polaktia i inne.

Imiona męskie na 19 listopada

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym tego dnia wspomina się kilku świętych, których imiona znajdują się w prawosławnych kalendarzach świętych.

Awdij — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „sługa Pański” lub „sługa Boga”. Kojarzy się z oddaniem, wiarą i duchową pokorą.

Warlaam — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „syn Boży”. Imię to kojarzy się z siłą duchową, wiarą i mądrością.

Ioasaf — imię pochodzenia starożydowskiego, które oznacza „Bóg dodał” lub „Bóg pomnożył”. Symbolizuje błogosławieństwo, dostatek i wdzięczność.

Iliodor — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „dar słońca” lub „słoneczny dar”. Kojarzy się ze światłem, ciepłem i energią życiową.

Ilarion — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „wesoły”, „radosny” lub „ten, który przynosi radość”.

Avenir — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które kojarzy się ze znaczeniem „ojciec światła”. Symbolizuje siłę, mądrość i światło.

Aza — krótkie imię o starożytno-żydowskich korzeniach. W różnych źródłach jego znaczenie wiąże się z siłą, wsparciem i ochroną.

Isychij — imię pochodzenia greckiego, które kojarzy się ze znaczeniem „spokojny”, „cichy”. Kojarzy się z pokojem, równowagą i wewnętrzną harmonią.

Imiona żeńskie 19 listopada

Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym, odpowiadającym 6 listopada według kalendarza juliańskiego, tego dnia czci się męczenniczki Tekusę, Aleksandrę, Polaktię, Klaudię, Eufrozynię, Afanasję i Matronę. Imiona te pojawiają się również w kalendarzach imieninowych na 19 listopada.

Aleksandra — żeńska forma imienia Aleksander, które ma greckie pochodzenie i oznacza „obrończynię ludzi”. Imię to kojarzy się z siłą, odwagą i zdolnością do bronienia bliskich.

Afanazja — żeńska forma imienia Afanazij, pochodzenia greckiego. Znaczenie — „nieśmiertelna”. Imię to symbolizuje wytrwałość, siłę ducha i życiową odporność.

Matrona — imię pochodzenia łacińskiego, które tradycyjnie oznacza „szlachetną kobietę”, „szanowaną gospodynię” lub „kobietę zaszczytną”. Kojarzy się z godnością, mądrością i szacunkiem.

Klaudia — imię pochodzenia łacińskiego. Jego historyczne znaczenie wiąże się z nazwiskiem rodowym Claudius. W tradycyjnych słownikach podaje się również dosłowne tłumaczenie „kulejąca”, jednak obecnie imię to postrzegane jest przede wszystkim jako klasyczne i starożytne.

Eufrosynia — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „radość”, „wesołość”, „uniesienie ducha”. Kojarzy się z dobrocią, pozytywnym nastawieniem i szczerością.

Tekusa — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze znaczeniem „ta, która rodzi”. Jest to rzadkie imię, które pojawia się w prawosławnych kalendarzach świętych.

Polaktia — rzadkie imię żeńskie, które pojawia się w kalendarzu prawosławnym wśród imion męczenniczek. Dokładne znaczenie tego imienia nie zostało ustalone w dostępnych słownikach imion.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji prawosławnej uważa się, że święty patron jest duchowym wzorem, do którego człowiek może zwracać się w modlitwie.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilka dat upamiętniających świętych o tym samym imieniu, dzień imienin zazwyczaj określa się na podstawie świętego patrona, na cześć którego dana osoba została nazwana.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodziny, przyjaciół i bliskich. Dla osób wyznających tradycje prawosławne jest to również okazja do odwiedzenia świątyni, modlitwy, podziękowania za życie oraz prośby o duchowe wsparcie.

Osobie obchodzącej imieniny można podarować kwiaty, drobny upominek lub po prostu poświęcić jej trochę uwagi. Najważniejsze w tym dniu pozostają szczere słowa, troska i życzenia wszystkiego najlepszego.

Jak złożyć życzenia z okazji Dnia Anioła 19 listopada

W Dzień Anioła życzy się zdrowia, spokoju, równowagi duchowej, Bożego błogosławieństwa oraz wsparcia bliskich. Życzenia nie muszą być długie — wystarczy powiedzieć kilka ciepłych słów prosto z serca.

„Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun chroni cię przed kłopotami, pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji i dodaje sił w trudnych chwilach. Życzę zdrowia, spokoju ducha, szczerych ludzi w pobliżu, radości i dobrych wiadomości. Niech w życiu będzie więcej światła, miłości i powodów do uśmiechu!”

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę Bożej opieki, spokoju w duszy, ciepła w sercu i pewności na każdym kroku. Niech wszystkie zamierzenia się spełnią, bliscy zawsze będą przy tobie, a każdy dzień przyniesie coś dobrego!”