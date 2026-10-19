Imieniny prawosławne 19 sierpnia 2026 r: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

19 października to świetna okazja, by pogratulować bliskim z okazji imienin. Wśród osób obchodzących imieniny tego dnia znajdują się: Iwan, Makar, Foma, Dmitrij, Siergiej i Leontij, a wśród imion żeńskich w kalendarzach wymienione są Kleopatra, Klaudia i Glikeria. Opowiemy, co oznaczają te imiona i jak można pogratulować ich posiadaczom.

Imieniny wiążą się z pamięcią o świętych, których imiona noszą ludzie. Dlatego 19 października można pogratulować nie tylko osobom o popularnych imionach, ale także tym, których imiona spotyka się dziś rzadziej. Każde z nich ma swoje pochodzenie i ciekawą historię.

Imiona męskie 19 października

Iwan — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, które oznacza „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion męskich na Ukrainie. Iwanowi można życzyć zdrowia, spokoju ducha, miłości i wsparcia bliskich.

Makar — imię pochodzenia starożytnego greckiego, które oznacza „szczęśliwy” lub „błogi”. Ma ono długą historię i znów zyskuje na popularności wśród rodziców wybierających imię dla dziecka. Makarowi w dniu imienin można życzyć radości, pomyślności i spełnienia marzeń.

Foma — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, które oznacza „bliźniak”. Jest znane dzięki apostołowi Fomie, jednemu z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa. W tradycji ukraińskiej imię to nie jest zbyt powszechne, ale ma głębokie chrześcijańskie korzenie.

Dmytro — imię pochodzenia starożytnego greckiego, które oznacza „poświęcony Demeter” — bogini ziemi i płodności. Od dawna jest rozpowszechnione na Ukrainie. Dmytru można życzyć energii, pewności siebie, sukcesów w pracy oraz więcej miłych wydarzeń.

Leonty — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „lwi” lub „podobny do lwa”. Kojarzy się z siłą i odwagą. Leonty to dość rzadkie imię, dlatego życzenia mogą stać się szczególnie miłą niespodzianką.

Siergij — imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się ze starożytnego rzymskiego imienia rodowego Sergius. Jego pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. Siergijowi można życzyć dobrego zdrowia, wytrwałości, dobrych przyjaciół i pewności co do własnych decyzji.

Feliks — imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza „szczęśliwy”, „odnoszący sukcesy” lub „ten, któremu się powodzi”. Jest ono popularne w różnych krajach europejskich. Feliksowi można życzyć, aby w życiu miał więcej powodów do radości, udanych okazji i serdecznych spotkań.

Jan — imię pokrewne z imieniem Iwan. Pochodzi od starożytnego imienia żydowskiego Johanan i oznacza „Bóg miłosierny”. Jan to krótkie i melodyjne imię, popularne w wielu krajach europejskich.

Joel — imię biblijne pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „Pan jest Bogiem”. Nosił je jeden z proroków Starego Testamentu. Dzisiaj imię to jest rzadkie, jednak zachowało się w tradycji prawosławnej.

Uar — starożytne imię związane z chrześcijańskim męczennikiem Uarem, czczonym w tradycji kościelnej. Dokładne pochodzenie i znaczenie tego imienia nie zostały ostatecznie ustalone. Występuje ono głównie w kalendarzach kościelnych i rzadko jest używane we współczesnym życiu codziennym.

Gawryło — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „Bóg jest moją siłą”. Jest ono związane z archaniołem Gabrielem, znanym w tradycji chrześcijańskiej. Osobie o imieniu Gavrylo można życzyć wytrwałości, pomyślności i siły do realizacji zamierzonych celów.

Sadok — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które zazwyczaj tłumaczy się jako „prawy” lub „sprawiedliwy”. Ma ono biblijne korzenie i występuje w kościelnych wykazach imion. Sadok — to rzadkie imię, które wyróżnia się starożytnym brzmieniem.

Imiona żeńskie 19 października

Kleopatra — imię pochodzenia starożytnogreckiego, które oznacza „chwała ojca” lub „ta, która gloryfikuje ojca”. Najbardziej znaną nosicielką tego imienia była egipska królowa Kleopatra. Jednocześnie w tradycji chrześcijańskiej istnieje święta Kleopatra, o której wspomina się w kalendarzach kościelnych. Imię to ma długą historię i wyróżnia się niezwykłą brzmieniem.

Klaudia — to żeńska forma starożytnego rzymskiego imienia Klaudiusz. Pochodzi ono od łacińskiego imienia rodowego Claudius. Tradycyjnie kojarzy się ono ze znaczeniem „kulawy”, choć interpretacja ta odnosi się do pierwotnego rdzenia, a nie do charakteru osoby. Klaudia to imię o długiej historii, które ma łagodniejsze formy: Klava i Klavočka.

Glikeria — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „słodka” lub „miła”. Jest ono związane ze starożytnym greckim słowem glykys — „słodki”. Imię to pojawia się w chrześcijańskich kalendarzach świętych i obecnie jest rzadko spotykane. Glikerię można pogratulować, życząc jej radości, ciepła i szczęśliwych chwil.

Erotiida — rzadkie imię, które pojawia się w kalendarzach prawosławnych w związku z upamiętnieniem męczenniczki Erotiidy. Jego pochodzenie wiąże się z językiem greckim, jednak dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia. Imię to wyróżnia się niezwykłą brzmieniem i starożytnymi korzeniami kościelnymi.

Laura — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem laurus — „laur”. W starożytności wieniec laurowy był symbolem zwycięstwa i szacunku. Laura to melodyjne imię, popularne w wielu krajach. Jego nosicielkom można życzyć inspiracji, miłości i sukcesów w ulubionym zajęciu.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka. Dla wielu imieniny to kolejna okazja, by spotkać się z rodziną, usłyszeć ciepłe słowa i spędzić czas z bliskimi. To święto nie musi być huczne. Czasami wystarczy telefon, wiadomość lub wspólna kolacja.

Osoby przestrzegające tradycji religijnych mogą tego dnia pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna lub udać się do kościoła.

Jak świętować Dzień Anioła

Nie ma żadnych szczególnych zasad dotyczących obchodów. Można zaprosić przyjaciół na kolację, spędzić dzień z rodziną, pójść do kawiarni lub po prostu poświęcić czas sobie.

Prezent również nie musi być drogi. Kwiaty, książka, słodycze lub drobna rzecz, o której dana osoba od dawna marzyła, mogą stać się miłą niespodzianką. Najważniejsza jest uwaga i szczera chęć sprawienia radości jubilatowi.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Do złożenia życzeń nie potrzeba skomplikowanych słów. Wystarczy życzyć tej osobie zdrowia, spokoju, miłości, pomyślności oraz ludzi, którzy zawsze będą ją wspierać. Na przykład: „Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych zmian. Życzę zdrowia, miłości, spokoju ducha i wielu szczęśliwych chwil”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej radości, miłych wiadomości i szczerych ludzi u boku. Życzę spełnienia marzeń, mocnego zdrowia i ciepła w sercu”. W przypadku bliskiej osoby można dodać osobiste życzenia — wspomnieć o jej marzeniu, ważnym wydarzeniu lub po prostu powiedzieć, za co ją cenisz. Właśnie takie słowa często zapadają w pamięć najlepiej.

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