W piątek, 20 listopada 2026 roku, imieniny obchodzą Anna, Fekla, Grzegorz, Anatolij, Józef, Eustachy oraz szereg innych osób. Zgodnie z kalendarzem prawosławnym tego dnia Kościół czci kilku świętych, wśród których znajdują się męczennicy i działacze kościelni, którzy ponieśli śmierć za wiarę. Zebraliśmy imiona żeńskie i męskie, które przypadają na tę datę, i krótko wyjaśniliśmy, co oznacza każde z nich.

Zgodnie z kościelnym kalendarzem nowojuliańskim 20 listopada czci się czcigodnego Grzegorza Dekapolita, świętego Prokla z Konstantynopola, męczennika Dasia z Dorostolu, męczenników Eustachego, Fespesjusza i Anatoliasza, a także grupy świętych perskich. To właśnie z ich imionami wiąże się większość imienin przypadających w tym dniu.

W tym dniu obchodzone są również imiona żeńskie — Anna i Tekla. Wśród imion męskich znajdują się: Eustachy, Józef, Hipacy, Azat, Anatoliusz, Grzegorz, Dasiusz, Nirs, Prokl, Sawer, Sasoniusz i Fespesjusz. W sumie w zestawieniu według nowego kalendarza kościelnego znajduje się 14 imion. Poniżej przedstawiamy pochodzenie i znaczenie każdego z nich.

Imiona żeńskie na 20 listopada

Anna

Imię Anna ma starożytne żydowskie pochodzenie. Wywodzi się od imienia Hanna, które tłumaczy się jako „łaska”, „miłosierdzie” lub „łaskawość”. Jest to jedno z najstarszych imion żeńskich, rozpowszechnionych w tradycji chrześcijańskiej. Znane jest dzięki postaciom biblijnym, w szczególności sprawiedliwej Annie – matce Dziewicy Maryi. 20 listopada Kościół wspomina męczenniczkę Annę, która poniosła śmierć za wiarę chrześcijańską w Persji. Imię Anna często kojarzy się z dobrocią, troską i hojnością serca.

Fekla

Fekla — to starożytne imię żeńskie, które wiąże się z greckim słowem Theokleia. Jego znaczenie tłumaczy się jako „chwała Boża” lub „ta, która wielbi Boga”. W kościelnym imienniku POCU podaje się również interpretację „doskonała”. Imię to ma długą chrześcijańską historię: nosiło je kilka świętych, których czci się w różnych dniach roku. 20 listopada wspomina się męczenniczkę Feklę, która poniosła śmierć w Persji wraz z innymi chrześcijanami. Imię to nie jest dziś zbyt popularne, ale przetrwało w tradycji kościelnej przez wiele stuleci.

Imiona męskie na 20 listopada

Eustachy

Eustachy – imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie wiąże się z wytrwałością i siłą, a w imienniku POCU interpretuje się je jako „ten, który stoi mocno”. Imię to ma kilka wariantów pisowni w różnych językach i tradycjach kościelnych. 20 listopada wspomina się męczennika Eustachego z Nicei. W tradycji kościelnej jego imię kojarzy się z ludźmi, którzy nie wyrzekli się wiary chrześcijańskiej pomimo prześladowań.

Józef (Iosif)

Józef — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Wywodzi się od imienia Josef i oznacza „Bóg pomnoży”, „niech Bóg doda”. Imię to znane jest już od czasów biblijnych: nosił je między innymi Józef — syn patriarchy Jakuba, a także Józef Oblubieniec, mąż Dziewicy Maryi. 20 listopada kalendarz kościelny upamiętnia męczennika Józefa Perskiego, który poniósł śmierć za wiarę wraz z innymi chrześcijanami. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach i występuje w postaciach Józef, Josif, Joseph, José oraz Józef.

Ipatii

Ipatiusz — imię męskie pochodzenia greckiego. Kojarzy się z znaczeniem „wysoki”, „najwyższy” lub „ten, który zajmuje wysoką pozycję”. W kalendarzu kościelnym 20 listopada wspomina się świętego męczennika Ipatija, biskupa perskiego. Należał on do grupy chrześcijańskich duchownych, którzy zginęli podczas prześladowań w Persji. Imię Ipatij jest dziś rzadkie, ale zachowało się w prawosławnym imienniku.

Azat

Azat — imię pochodzenia perskiego. W różnych tradycjach językowych jego podstawowe znaczenie to „wolny”, „niezależny”, „szlachetny”. W kalendarzu kościelnym POCU tego dnia wspomina się męczennika Azata, którego w żywocie nazywają eunuchem. Cierpiał on w Persji wraz z innymi chrześcijanami. Imię to jest rozpowszechnione wśród niektórych ludów Kaukazu i Azji Środkowej. Jego brzmienie jest krótkie i wyraziste, a znaczenie wiąże się z ideą wolności.

Anatolij

Anatol pochodzi od starożytnego greckiego słowa anatole, oznaczającego „wschód”, „wschód słońca” lub „ten, który wschodzi”. W kościelnym imienniku POCU znaczenie to oddaje się jako „wschodni”. Imię to stało się popularne w świecie chrześcijańskim dzięki świętym, którzy je nosili. 20 listopada wspomina się męczennika Anatolija z Nicei. W języku ukraińskim imię to ma typowe skrócone formy — Toľa i Toлик. Symbolicznie kojarzy się z porankiem, światłem i nowym początkiem.

Grzegorz

Grzegorz — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „czujny”, „ten, który nie śpi” lub „uważny”. Ma ono długą historię w chrześcijaństwie: tak nazywano wielu biskupów, teologów i świętych. 20 listopada czci się czcigodnego Grzegorza Dekapolita, który żył w VIII–IX wieku. Poświęcił swoje życie życiu monastycznemu, modlitwie oraz obronie kultu świętych ikon w okresie sporów ikonoklastycznych. Imię Grzegorz pozostaje rozpoznawalne do dziś, a wśród jego popularnych skrótów znajdują się: Hryc, Hryś i Hrygor.

Dasii

Dasii — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Jego tradycyjne znaczenie wiąże się ze słowami „owłosiony” lub „kudłaty”. 20 listopada Kościół wspomina męczennika Dasija z Dorostolu, który żył w czasach Cesarstwa Rzymskiego i poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską. Jego imię wiąże się ze starożytnym miastem Dorostol, które obecnie znajduje się na terytorium Bułgarii. We współczesnym języku potocznym imię Dasiusz pojawia się rzadko, jednak pozostaje ono w kalendarzu kościelnym.

Nirs

Nirsa — to starożytne imię męskie pochodzenia perskiego, które zachowało się w tekstach kościelnych. Jego dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia, dlatego przypisywanie mu konkretnego tłumaczenia byłoby nieprawidłowe. 20 listopada czci się świętego męczennika Nirsę, biskupa perskiego. Należał on do grupy duchownych, którzy ucierpieli podczas prześladowań chrześcijan w Persji. Imię to jest rzadko spotykane we współczesnej Ukrainie, ale ma długą historię i jest bezpośrednio związane z kalendarzem kościelnym tej daty.

Prokl

Proklos – imię pochodzenia greckiego, które dotarło do nas poprzez dawną tradycję kościelną. W imienniku POCU tłumaczy się je jako „daleki”. 20 listopada czci się świętego Prokla, arcybiskupa Konstantynopola, który żył w V wieku. Był znany jako kaznodzieja i teolog, a także jako uczeń świętego Jana Złotoustiego. Proklos brał udział w życiu kościelnym Konstantynopola i pozostawił po sobie kazania poświęcone nauczaniu chrześcijańskiemu.

Sawerij

Sawerij – rzadkie imię męskie, które zachowało się w prawosławnym imienniku. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają jednoznacznego wyjaśnienia w dostępnych kościelnych słownikach, dlatego lepiej nie przypisywać mu niepotwierdzonego tłumaczenia. 20 listopada wspomina się świętego męczennika Saverjusza, biskupa Bet-Seleukii, który poniósł śmierć męczeńską w Persji. Imię to ma starożytny charakter i pojawia się głównie w źródłach kościelnych. We współczesnym życiu codziennym prawie nie jest używane, ale może być imieniem osoby nazwanej na cześć świętego.

Sasonii

Sasonij — to starożytne imię męskie, znane dzięki kościelnej tradycji dotyczącej perskich męczenników. Jego dokładne znaczenie etymologiczne nie zostało ustalone w sprawdzonych słownikach imion. 20 listopada Kościół wspomina męczennika Sasoniusza z Guzitu, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską w Persji. Imię to należy do rzadkich i prawie nie występuje we współczesnym języku potocznym. Jednocześnie zachowało się ono w spisie świętych, których czci się tego dnia.

Fespesjusz

Fespesjusz — imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „boski”, „proroczy” lub „natchniony przez Boga”. W kalendarzu kościelnym 20 listopada wspomina się męczennika Fespesjusza z Nicei. Cierpiał on za wiarę chrześcijańską wraz z Eustachem i Anatolijem. Imię to jest dziś bardzo rzadkie, ma jednak głębokie korzenie i jest zachowane w tradycji prawosławnej.

Jak ustalić swój dzień anioła

Imieniny, czyli dzień anioła, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że święty jest niebiańskim opiekunem człowieka, a przykład jego życia może służyć jako punkt odniesienia w życiu duchowym.

Jeśli dana osoba nosi imię, które pojawia się w kalendarzu kościelnym kilka razy w roku, nie oznacza to, że należy obchodzić każdą z tych dat. Zazwyczaj kieruje się dniem pamięci świętego, na cześć którego nadano imię. Jeśli dokładna data nie jest znana, można zwrócić się do kościoła, w którym dana osoba została ochrzczona, lub zapytać o to księdza.

Ważne jest również uwzględnienie stylu kalendarzowego. POCU stosuje kalendarz nowojuliański w odniesieniu do świąt stałych i dat pamiątkowych. Jednocześnie niektóre rodziny nadal stosują stary styl, dlatego daty imienin w różnych kalendarzach mogą się różnić. W niniejszym zestawieniu podano imiona zgodnie z nowym stylem na dzień 20 listopada 2026 roku.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodziny lub przyjaciół. Osoba obchodząca imieniny może udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego patrona, podziękować za wsparcie oraz poprosić o zdrowie i siłę dla siebie i bliskich. Niektórzy tego dnia zamawiają nabożeństwo w intencji imieninowej lub po prostu znajdują czas na cichą modlitwę. Jeśli jest to możliwe, można również zrobić dobry uczynek, pomóc tym, którzy tego potrzebują, lub wesprzeć osobę, która obecnie przechodzi trudny okres.

Obchody nie muszą być huczne. Często wystarczy pogratulować bliskiej osobie, zebrać się przy rodzinnym stole lub spędzić dzień z tymi, którzy są nam drodzy. Najważniejsza jest uwaga poświęcona jubilatowi i szczere życzenia. Tradycja kościelna kładzie przede wszystkim nacisk na duchowe znaczenie tego dnia, a nie na prezenty czy ucztę.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 20 listopada

W życzeniach można życzyć jubilatom zdrowia, pokoju, spokoju ducha, rodzinnego ciepła oraz wsparcia niebiańskiego opiekuna. Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił w ważnych chwilach. Życzę ci mocnego zdrowia, pokoju, miłości i jak najwięcej powodów do radości”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu zawsze panuje spokój, niech bliscy są przy tobie, a w życiu nie zabraknie dobra, szczerości i radosnych wydarzeń. Niech Bóg cię błogosławi, a twój anioł stróż cię chroni!”

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