Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym 22 listopada wspomina się kilku świętych, których imiona zachowały się w tradycji prawosławnej. Wśród nich znajdują się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie. Zgodnie ze starym stylem tego dnia czci się również innych świętych, dlatego w kalendarzach można znaleźć dodatkowe warianty.

Imiona żeńskie 22 listopada

Apfia

Imię Apfia ma starożytne pochodzenie, wiąże się je z Azją Małą. Dokładne znaczenie imienia nie zostało jednoznacznie ustalone. W tradycji chrześcijańskiej znane jest dzięki świętej Apfii — żonie apostoła Filimona. Czci się ją jako męczenniczkę równą apostołom, która wraz z mężem i apostołem Archipem szerzyła wiarę chrześcijańską.

Cecylia (Kikilia)

Imię Cecylia pochodzi z języka łacińskiego i jest związane ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Caecilius. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „niewidoma”, choć dokładne pochodzenie tego słowa ma długą historię. Cecylia znana jest jako święta męczennica, która żyła w Rzymie i poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską. Uważana jest również za patronkę muzyki kościelnej i muzyków.

Motrona (według starego stylu kościelnego)

Imię Motrona ma pochodzenie łacińskie. Wywodzi się od słowa matrona, które oznaczało „szanowaną kobietę”, „matkę rodziny” lub „zamężną kobietę”. Imię to jest powiązane ze słowem mater — „matka”. W języku potocznym używa się również form Motria, Motryana i Motia. W tradycji prawosławnej tego dnia, zgodnie ze starym kalendarzem, wspomina się czcigodną Matronę z Konstantynopola.

Imiona męskie na 22 listopada

Maksym

Imię Maksym pochodzi z języka łacińskiego od słowa maximus, oznaczającego „największy”, „najwspanialszy”. Było ono powszechne już w starożytnym Rzymie. Maksymów często kojarzy się z determinacją, pewnością siebie i dążeniem do osiągnięcia wyznaczonych celów. Tego dnia wspomina się męczennika Maksyma, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską w Rzymie.

Michał

Imię Michał ma starożytne żydowskie pochodzenie. Wywodzi się ono od wyrażenia „Mi-ka-El”, które tłumaczy się jako „Kto jest jak Bóg?”. Jest to pytanie retoryczne, podkreślające niezrównaność Boga. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach świata i ma długą tradycję chrześcijańską. 22 listopada czci się między innymi sprawiedliwego Michała, bułgarskiego wojownika.

Piotr

Imię Piotr pochodzi z języka greckiego od słowa petros, oznaczającego „kamień” lub „skałę”. Symbolizuje ono wytrzymałość, stabilność i niezawodność. W chrześcijaństwie imię to kojarzy się przede wszystkim z apostołem Piotrem, jednym z najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. 22 listopada wspomina się również pobożnego księcia Jaropolka Izyasławowicza, który po chrzcie otrzymał imię Piotr.

Filimon

Imię Filimon ma starożytne greckie pochodzenie. Kojarzy się z słowem phileō, które oznacza „kochać”, „okazywać przywiązanie”. Dlatego imię to interpretuje się jako „kochający” lub „ten, który okazuje miłość”. Święty Filimon był uczniem apostoła Pawła i jednym z pierwszych chrześcijańskich kaznodziejów. Wraz ze swoją żoną Apfię pomagał szerzyć chrześcijaństwo.

Archip

Imię Archip pochodzi z języka greckiego. Powstało ono od słów archos — „główny”, „przywódca” oraz hippos — „koń”. Dlatego jego znaczenie tłumaczy się jako „główny nad końmi” lub „przywódca koni”. W historii chrześcijaństwa znany jest apostoł Archip, który głosił wiarę wraz z Filimonem i Apfię.

Walerian

Imię Walerian ma pochodzenie łacińskie i wiąże się ze słowem valere – „być silnym”, „być zdrowym”. Jego znaczenie kojarzy się z siłą, wytrzymałością i zdrowiem. W kalendarzu kościelnym tego dnia wspomina się męczennika Waleriana, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską wraz z Cecylią, Tywurtym i Maksymem.

Tyburcjusz

Imię Tyburcjusz ma starożytne rzymskie pochodzenie i wiąże się z nazwą miasta Tybur (współczesne Tivoli) położonego w pobliżu Rzymu. Należy ono do starożytnych imion łacińskich. W tradycji chrześcijańskiej znany jest święty męczennik Tyburcjusz, brat Waleriana. Według przekazów przyjął chrześcijaństwo i wraz z bratem pomagał prześladowanym wierzącym.

Prokopiusz

Imię Prokopi pochodzi z języka greckiego. Kojarzy się z wyrazem prokopē, które oznacza „postęp”, „sukces” lub „rozwój”. Dlatego imię to można interpretować jako „ten, który osiąga sukces”. 22 listopada Kościół prawosławny wspomina męczennika Prokopiusza z Cezarei, który był lektorem i poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Onisifor (według starego stylu kościelnego)

Imię Onisifor ma starożytne greckie pochodzenie. Pochodzi od słów oznaczających „korzyść” i „nieść”. Dlatego tłumaczy się je jako „ten, który przynosi korzyść” lub „pożyteczny”. Zgodnie ze starym kalendarzem kościelnym 22 listopada wspomina się męczennika Onisifora, który poniósł śmierć za swoją wiarę.

Porfiriusz (według starego kalendarza kościelnego)

Imię Porfiriusz pochodzi z języka greckiego od słowa porphyra, oznaczającego „purpurę”, „purpurową tkaninę”. W starożytności kolor purpurowy kojarzył się z władzą, wysoką pozycją i zamożnością. Dlatego imię to wiąże się z szlachetnością i szczególnym statusem. 22 listopada według starego stylu wspomina się męczennika Porfiriusza.

Dzień anioła – co to za święto

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że święty ten jest niebiańskim opiekunem człowieka, a jego przykład może służyć jako duchowy punkt odniesienia przez całe życie.

Dzień imienin nie zawsze pokrywa się z dniem urodzin. Datę imienin ustala się zazwyczaj na podstawie kalendarza kościelnego, kierując się pamięcią o świętym, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu.

Jak obchodzić imieniny

Imieniny tradycyjnie rozpoczynają się modlitwą i wizytą w kościele. Ludzie dziękują swojemu niebiańskiemu opiekunowi, proszą go o wstawiennictwo i wsparcie. Jeśli ktoś ma na to ochotę, tego dnia można przystąpić do spowiedzi i komunii świętej.

Następnie można spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, zorganizować małe przyjęcie lub po prostu spędzić czas z bliskimi. Najważniejsze w tym dniu są: troska o obdarowaną osobę, ciepłe słowa i dobre życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 22 listopada

Osobom obchodzącym imieniny można życzyć dobrego zdrowia, spokoju ducha, rodzinnego ciepła, radości i Bożej opieki. Warto również życzyć, aby niebiański opiekun chronił przed nieszczęściami, pomagał w trudnych chwilach i dodawał sił do pokonywania życiowych trudności.

Nie trzeba przygotowywać długich życzeń ani kupować drogiego prezentu. Czasami szczera wiadomość, telefon lub spotkanie z bliską osobą mogą być najlepszym wyrazem troski.