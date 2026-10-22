Imieniny prawosławne 22 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

22 października swoje imieniny obchodzą osoby noszące kilka imion żeńskich i męskich. Wśród nich są: Anna, Elżbieta, Aleksander, Iwan, Denis, Konstantyn i inni. Każde imię ma swoją historię i znaczenie, a dzień imienin to okazja, by pogratulować bliskim i życzyć im zdrowia, pomyślności oraz spokoju ducha.

Zgodnie z kalendarzami kościelnymi i imiennikami 22 października obchodzą swoje imieniny między innymi: Anna, Elżbieta, Glikeria, Lukeria, Bogdana i Sewastiana. W różnych wykazach można spotkać również inne warianty imion. Poniżej — krótka informacja o pochodzeniu i znaczeniu każdego z nich.

Anna — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które tłumaczy się jako „miłosierdzie”, „łaska” lub „łaskawość”. Ma ono długą historię biblijną i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Elżbieta — pochodzi z języka starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie tłumaczy się jako „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która czci Boga”. Imię to ma długą tradycję religijną i wiele odmian w różnych językach.

Glikeria — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze słowem „słodka” lub „przyjemna”. W kalendarzu kościelnym występuje w formie Glikeria.

Lukeria — to tradycyjna forma imienia pokrewnego z Glikerią. Kojarzy się ono również z greckim rdzeniem oznaczającym „słodka”.

Bogdana — imię słowiańskie o oczywistym znaczeniu „darowana przez Boga”. Tak nazywano dziewczynki, których narodziny postrzegano jako szczególny dar.

Sebastiana — żeńska forma imienia Sebastian. Pochodzi od greckiego słowa związanego ze znaczeniami „szanowany” i „godny szacunku”.

Imiona męskie na 22 października

W kalendarzach na tę datę można znaleźć wiele imion męskich — od powszechnie znanych Aleksandra i Jana po rzadsze Herakliusza i Maksymiliana. Oto, co one oznaczają.

Aleksander — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „obrońca ludu”.

Wasil — pochodzi od greckiego słowa basileios, oznaczającego „królewski” lub „należący do króla”.

Włodzimierz — imię słowiańskie. Jego składniki tradycyjnie wiąże się ze słowami „władzić” i „pokój”, dlatego znaczenie interpretuje się jako „ten, który panuje nad światem” lub „władca pokoju”.

Hermann — imię pochodzenia łacińskiego, które zazwyczaj tłumaczy się jako „rodzony brat” lub „bratni”.

Grzegorz — pochodzi z języka greckiego i oznacza „czujny”, „ten, który nie śpi”.

Denis — imię pochodzenia greckiego, związane z imieniem starożytnego greckiego boga Dionizosa. Denis — popularna forma tego imienia.

Zachar — pochodzi od starożytnego imienia żydowskiego Zachariasz. Jego znaczenie to „Bóg pamiętał” lub „Pan pamiętał”.

Iwan — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Oznacza ono „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”.

Iraklij — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się z imieniem starożytnego greckiego bohatera Heraklesa. Można je interpretować jako „chwała Hery”.

Konstantyn — pochodzi od łacińskiego słowa constans, czyli „wytrwały”, „stały”, „niezmienny”.

Maksymilian — imię łacińskie, związane z imieniem rodowym Maximilianus. Tradycyjnie interpretuje się je jako „największy” lub „wielki”.

Mikołaj — pochodzi z języka greckiego i oznacza „zwycięzca narodów” lub „zwycięstwo narodu”.

Paweł — imię pochodzenia łacińskiego o znaczeniu „mały”, „niewielki” lub „skromny”.

Fedir — ukraińska forma greckiego imienia Teodor. Jego znaczenie to „dar Boży”.

Serafim — imię pochodzenia żydowskiego, związane ze słowem „serafini” — tak w tradycji biblijnej nazywa się niebiańskie istoty.

Maksym — pochodzi od łacińskiego maximus, co oznacza „największy”, „najwspanialszy”.

Piotr — ma greckie pochodzenie i oznacza „kamień” lub „skała”.

Stepan — to ukraińska forma greckiego imienia Stefan. Jego znaczenie to „wieńiec” lub „korona”.

Jakub — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego interpretację wiąże się ze słowem „pięta” oraz biblijną historią praojca Jakuba.

Szymon — pochodzi ze starożytnego języka hebrajskiego i oznacza „usłyszany” lub „Bóg usłyszał”.

Sebastian — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „szanowany” lub „godny szacunku”.

Abram (Avram) — imię starożytno-żydowskie, które zazwyczaj tłumaczy się jako „wysoki ojciec” lub „ojciec wywyższony”.

Antonin — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Antoniuszy. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone.

Awerki — imię pochodzenia greckiego, które tradycyjnie interpretuje się jako „ten, który pomaga” lub „pożyteczny”.

Rafał — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego o znaczeniu „Bóg uzdrawia” lub „Boże uzdrowienie”.

Martinian — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od imienia Martin. Kojarzy się z rzymskim bogiem Marsem.

Iamblich — rzadkie imię pochodzenia greckiego, znane z wczesnochrześcijańskich przekazów. Jego pierwotne znaczenie wyjaśnia się na różne sposoby, dlatego nie ma jednoznacznego tłumaczenia.

Lot — starożytne imię żydowskie, znane z Biblii. Jego znaczenie często wiąże się z pojęciem „pokrowca” lub „ochrony”, choć interpretacja ta nie jest bezsprzeczna.

Andronik — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „zwycięzca mężczyzn” lub „zwycięzca wojowników”.

Juventin — rzadkie imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem juvenis — „młody”.

Afanazja — żeńska forma imienia Afanazij. Pochodzi z języka greckiego i oznacza „nieśmiertelna”.

Poplia — rzadkie imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, związane z nazwiskiem rodowym Publius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie jest znane.

Imiona te pojawiają się w kościelnych wykazach świętych na 22 października, choć w codziennym użyciu niektóre z nich są dziś prawie nie spotykane.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna, a jego droga życiowa — za przykład wiary, dobroci i wytrwałości.

Jeśli w ciągu roku w kalendarzu kościelnym jest kilka dni upamiętniających świętych o tym samym imieniu, zgodnie z tradycją często wybiera się najbliższą datę po dniu urodzin. Jednocześnie konkretny dzień imienin zależy od tego, na cześć którego świętego dana osoba została nazwana oraz od tego, jakiego kalendarza przestrzega jej wspólnota.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin nie musi wiązać się z hucznymi uroczystościami. Dla wielu jest to przede wszystkim okazja, by przypomnieć sobie o wartościach duchowych, odwiedzić kościół, pomodlić się lub po prostu spędzić czas z bliskimi.

Szczęśliwca można pogratulować przez telefon, wiadomość lub podczas osobistego spotkania. Nie mniej ważne są też drobne gesty: kwiaty, ulubione słodycze, książka lub ciepłe słowa. Najważniejsza jest nie wartość prezentu, ale szczerość życzeń.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 22 października

Do złożenia życzeń nie potrzeba skomplikowanych słów. Można życzyć osobie zdrowia, miłości, dobrych wiadomości, siły w trudnych chwilach oraz bliskich, na których zawsze można polegać. Na przykład:

„Gratuluję z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej radosnych wydarzeń, szczerych ludzi i powodów do uśmiechu”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę zdrowia, spokoju ducha, rodzinnego ciepła i spełnienia najskrytszych marzeń”.

„Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji i dodaje sił w ważnych chwilach”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę, aby zawsze byli przy Tobie ci, którzy będą Cię wspierać, rozumieć i dzielić z Tobą szczęśliwe chwile”.

22 października to świetna okazja, by wspomnieć o bliskich noszących te imiona i poświęcić im odrobinę uwagi. W końcu nawet krótkie, szczere życzenia mogą sprawić, że dzień stanie się cieplejszy.

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