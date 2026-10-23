Imieniny prawosławne 23 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

23 października 2026 roku świętują imieniny: Włodzimierz, Gnat, Maksym, Mikołaj, Aleksander, Jakub i Eufrosynia. Imiona te mają różne pochodzenie: jedne kojarzą się z siłą i ochroną, inne – ze zwycięstwem, mądrością i radością. Opowiadamy, co oznacza każde z tych imion i jak można pogratulować imieninowym.

23 października swoje imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Włodzimierz, Gnat, Maksym, Mikołaj, Aleksander i Jakub, a także kobiety o imieniu Eufrozyna. Każde z nich ma swoją historię i znaczenie. Niektóre imiona pochodzą z języka starożytnej Grecji, inne — z łaciny, starożytnego hebrajskiego lub prasłowiańskiego. Poniżej — krótka informacja o pochodzeniu i znaczeniu każdego imienia.

Imiona żeńskie

Eufrosynia

Eufrosynia — imię pochodzenia starożytnogreckiego, które oznacza „radość”, „wesołość” lub „podniosły nastrój”. Wiąże się ono z greckim słowem euphrosyne, które oddaje uczucie radości i dobrego nastroju. Imię to ma długą historię chrześcijańską, ponieważ nosiły je święte czczone w tradycji prawosławnej. Jedną z najbardziej znanych jest Eufrosynia Połocka — księżniczka, która została zakonnicą i poświęciła swoje życie służbie duchowej oraz oświecie. Imię Eufrosynia nie jest dziś zbyt popularne, ale wyróżnia się melodyjnością i długą historią.

Imiona męskie

Włodzimierz

Włodzimierz — to starożytne imię słowiańskie, które wiąże się ze słowami „władzić” i „pokój”. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „władca świata” lub „ten, który panuje nad pokojem”. Językoznawcy zwracają uwagę, że pierwotne znaczenie drugiej części imienia wiązało się nie tylko ze światem, ale także z wielkością i sławą. W historii Ukrainy imię to jest dobrze znane dzięki księciu Włodzimierzowi Wielkiemu, za którego panowania Rusi przyjęły chrześcijaństwo. Imię to pozostaje popularne na Ukrainie i ma wiele powszechnie używanych skrótów, w szczególności Wowa i Wołodia.

Hnat

Hnat — to ukraińska forma imienia Ignacy, które ma łacińskie korzenie. Tradycyjnie wiąże się je z łacińskim słowem ignis, oznaczającym „ogień”, dlatego imię to interpretuje się jako „ognisty”. Ma ono długą historię i występuje w kulturze ukraińskiej od wielu stuleci. Hnat brzmi krótko i wyrazisto, natomiast pełna forma Ignacjusz częściej pojawia się w kontekście kościelnym. Imię to znane jest również dzięki ukraińskim działaczom kultury, w szczególności etnografowi i pisarzowi Hnatowi Hotkiewiczowi.

Maksym

Maksym pochodzi od łacińskiego imienia Maximus, które oznacza „największy” lub „najwspanialszy”. W starożytnym Rzymie słowo to było używane jako tytuł honorowy, a z czasem stało się imieniem własnym. W tradycji chrześcijańskiej znani są święci o tym imieniu, w szczególności Maksym Wyznawca — teolog, który bronił nauki chrześcijańskiej. Maksym to jedno z popularnych imion męskich na Ukrainie. Często skraca się je do „Maks”, a samo imię kojarzy się z wielkością i dążeniem do wyższych celów.

Mikołaj

Mikołaj — imię pochodzenia starożytnogreckiego, utworzone od słów nike — „zwycięstwo” oraz laos — „lud”. Dlatego jego znaczenie zwykle tłumaczy się jako „zwycięzca narodów” lub „zwycięstwo ludu”. Imię to rozpowszechniło się w wielu krajach dzięki tradycji chrześcijańskiej i czci św. Mikołaja, uważanego za patrona podróżników, dzieci i osób potrzebujących pomocy. Na Ukrainie ma ono szczególnie silne tradycje i pozostaje znane kilku pokoleniom. Wśród popularnych zdrobnień występują: Mykolka, Kolia i Kolunia.

Aleksander

Aleksander — imię pochodzenia starożytnogreckiego, składające się z części związanych z pojęciami obrony i człowieka. Jego znaczenie zwykle tłumaczy się jako „obrońca ludzi” lub „ten, który broni”. Imię to stało się znane w różnych krajach, w szczególności dzięki Aleksandrowi Wielkiemu, wodzowi starożytnej Macedonii. W tradycji chrześcijańskiej czci się również wielu świętych Aleksandrów, dlatego imię to rozpowszechniło się wśród narodów chrześcijańskich. Na Ukrainie pozostaje ono jednym z najpopularniejszych imion męskich, a wśród jego skróconych form występują: Saszko, Sasza i Oles.

Jakub

Jakub — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, które trafiło do języka ukraińskiego poprzez tradycję biblijną. Kojarzy się z imieniem Jaakow, a jego tradycyjna interpretacja brzmi: „ten, który trzyma się za piętę”. Znaczenie to wywodzi się z biblijnej opowieści o narodzinach Jakuba, który przyszedł na świat tuż po swoim bracie Ezawie, trzymając się jego pięty. Imię to zajmuje ważne miejsce w chrześcijaństwie, ponieważ nosiło je kilka postaci biblijnych, w szczególności apostoł Jakub, brat Pański. Na Ukrainie to starożytne imię występuje obecnie rzadziej niż dawniej, ale pozostaje częścią tradycyjnego repertuaru imion.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba i którego uważa się za jej niebiańskiego opiekuna. W tradycji chrześcijańskiej święto to wiąże się przede wszystkim z życiem duchowym, modlitwą i wdzięcznością. Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin: ustala się je zgodnie z kalendarzem kościelnym i datą upamiętnienia danego świętego. Jeśli dana osoba nosi imię, które nosiło kilku świętych, datę imienin zazwyczaj wybiera się zgodnie ze świętym patronem, na cześć którego została nazwana lub ochrzczona. Dlatego aby dokładnie ustalić datę, można zajrzeć do kalendarza kościelnego lub zapytać o to w kościele, w którym dana osoba została ochrzczona.

Jak obchodzi się imieniny

Zazwyczaj imieniny spędza się w gronie rodzinnym lub w gronie bliskich przyjaciół. Wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego patrona i podziękować mu za wsparcie. Niektórzy zapraszają bliskich na uroczysty obiad, a inni ograniczają się do ciepłych słów i niewielkiego prezentu. W odróżnieniu od urodzin, główny sens imienin w tradycji chrześcijańskiej wiąże się nie z wiekiem osoby, ale z pamięcią o świętym, którego imię nosi. Jednocześnie każda rodzina może mieć własne zwyczaje związane z obchodzeniem tego święta.

Jak pogratulować osobom obchodzącym imieniny 23 października

Aby złożyć życzenia, nie trzeba przygotowywać długiej przemowy ani kupować drogiego prezentu. Wystarczy szczerze życzyć zdrowia, spokoju, miłości, pomyślności i wsparcia bliskich. Można wspomnieć o znaczeniu imienia danej osoby lub życzyć jej jak najwięcej powodów do radości.

Na przykład Włodzimierzowi można życzyć mądrości i spokoju, Gnatowi – energii i inspiracji, Maksymowi – nowych osiągnięć, Mikołajowi – dobrobytu i ciepła, Aleksandrowi – siły i pewności siebie, a Jakowowi – wytrwałości i równowagi duchowej. Jefrozinii będą pasowały życzenia radości, harmonii i jasnych chwil w życiu. 23 października to świetna okazja, by pogratulować znajomym i bliskim, którzy obchodzą imieniny. W tym dniu przypomina się o znaczeniu imion, ich pochodzeniu oraz tradycjach duchowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Najważniejsze w takich życzeniach są: uwaga, szczerość i miłe słowo.

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