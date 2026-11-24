24 listopada, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, czci się wielką męczenniczkę Katarzynę i wielkiego męczennika Merkurego. W tym dniu imieniny obchodzą kobiety o imionach Katarzyna, Augusta i Mastrydia, a mężczyźni — o imionach Merkury i Porfiriusz. Opowiadamy, skąd pochodzą te imiona i co oznaczają.

Tego dnia Kościół prawosławny wspomina kilku świętych, których imiona znalazły się w kalendarzach kościelnych. Wśród nich są zarówno popularne imiona żeńskie, jak i rzadkie imiona męskie. Niektóre kalendarze imieninowe zawierają również imiona świętych, których czci się zgodnie ze starym stylem kościelnym.

Imiona żeńskie 24 listopada

Katarzyna

Imię Katarzyna ma starożytne greckie pochodzenie. Tradycyjnie wiąże się je z greckim słowem katharos, oznaczającym „czysta”, „nieskalana”. Chociaż dokładne pochodzenie imienia pozostaje przedmiotem dyskusji, to właśnie ta interpretacja stała się najpopularniejsza. Święta wielkomęczennica Katarzyna Aleksandryjska znana jest ze swojej mądrości i oddania wierze chrześcijańskiej. Wśród pieszczotliwych form imienia znajdują się: Katrusia, Katrunia, Katia, Katria.

Augusta

Imię Augusta pochodzi z języka łacińskiego od słowa augustus. Jego znaczenie to „święta”, „wzniosła”, „szanowana”. W starożytnym Rzymie słowo to było używane jako tytuł honorowy dla władców. Żeńska forma imienia zachowała się w chrześcijańskich kalendarzach świętych. Wśród skróconych form znajdują się: Agusia, Gusia, Gusta.

Mastridya

Jest to rzadkie imię żeńskie pochodzenia greckiego. Jego dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia. Według jednej z wersji jest ono związane ze starożytnym greckim imieniem osobowym Mastor. W tradycji prawosławnej 24 listopada wspomina się czcigodną Mastrydię, która poświęciła swoje życie modlitwie i służbie duchowej.

Imiona męskie 24 listopada

Merkury

Imię Merkury ma pochodzenie łacińskie. Jest ono związane z imieniem starożytnego rzymskiego boga Merkurego, uważanego za patrona handlu, podróżników i posłańców. Dokładne pierwotne znaczenie tego imienia nie zostało jednoznacznie ustalone. W tradycji chrześcijańskiej znany jest wielkimęczennik Merkury, który żył w III wieku i poniósł śmierć za wiarę. Tego dnia wspomina się również czcigodnego Merkurego z Pecherów.

Porfiriusz

Imię Porfiriusz pochodzi ze starożytnej greki od słowa porphyra, oznaczającego „purpurę” lub „purpurową tkaninę”. W starożytności kolor ten uważano za symbol władzy, bogactwa i wysokiej pozycji społecznej. Dlatego imię to często kojarzy się z majestatem i szlachetnością. Występuje ono w kalendarzach prawosławnych oraz w wykazach imienin na 24 listopada.

Imiona według starego kalendarza kościelnego

Osoby stosujące kalendarz juliański 24 listopada według kalendarza powszechnego czczą świętych, których pamięć przypada 11 listopada według starego stylu. Wśród imion związanych z tą datą znajdują się następujące:

Wiktor

Imię Wiktor ma pochodzenie łacińskie. Wywodzi się od słowa victor, oznaczającego „zwycięzca”. W starożytności tak nazywano ludzi, którzy odnosili zwycięstwa w bitwach lub zawodach. W tradycji chrześcijańskiej tego dnia wspomina się męczennika Wiktora.

Wiktoryn

Imię Wincenty pochodzi z języka łacińskiego od słowa vincens, które oznacza „ten, który zwycięża”, „zwycięski”. Ma ono długą historię chrześcijańską i jest rozpowszechnione w różnych krajach europejskich. 24 listopada według kalendarza cywilnego lub 11 listopada według kalendarza juliańskiego wspomina się męczennika Wincentego.

Stefania

Imię żeńskie Stefanida ma pochodzenie greckie. Jest ono związane z imieniem Stefan oraz słowem stephanos, które oznacza „wieniec” lub „koronę”. Dlatego znaczenie tego imienia można oddać jako „ukoronowana wieńcem”. W tradycji kościelnej święta męczennica Stefanida poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską wraz z męczennikiem Wiktorem.

Stepan

Imię Stepan pochodzi z języka greckiego od słowa stephanos – „wieńcem”, „koroną”. Symbolizuje ono szacunek i zwycięstwo. Imię to ma długą historię chrześcijańską i jest powszechne na Ukrainie. Wśród form pieszczotliwych występują: Stepanko, Stepanchik, Stepko.

Fedir (Teodor)

Imię Fedir ma starożytne greckie pochodzenie. Wywodzi się od imienia Teodoros, które składa się ze słów theos – „Bóg” i doron – „dar”. Jego znaczenie to „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”. Według starego kalendarza 24 listopada wspomina się również czcigodnego Teodora Studytę, znanego działacza kościelnego i obrońcę kultu ikon.

Mina

Imię Mina ma starożytne pochodzenie, wiąże się je z tradycjami greckimi i egipskimi. Nie ma jednej powszechnie przyjętej wersji jego znaczenia. W kalendarzu prawosławnym według starego stylu 11 listopada wspomina się wielkomęczennika Minę, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Dzień anioła — co to za święto

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że ten święty jest niebiańskim opiekunem danej osoby i wstawia się za nią przed Bogiem.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Datę ustala się zazwyczaj zgodnie z kalendarzem kościelnym, kierując się pamięcią o świętym, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu.

Jak obchodzić Dzień Anioła

Tradycyjnie ten dzień rozpoczyna się modlitwą. Wierni mogą udać się do kościoła, podziękować Bogu za życie oraz poprosić swojego niebiańskiego opiekuna o wsparcie i wstawiennictwo. Jeśli ktoś ma na to ochotę, może przystąpić do spowiedzi i komunii świętej.

Następnie można zebrać się z rodziną, zaprosić przyjaciół lub spędzić dzień w przytulnym gronie bliskich. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że imieniny mają nie tylko charakter świąteczny, ale także duchowe znaczenie.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 24 listopada

Osobom obchodzącym imieniny życzy się dobrego zdrowia, szczęścia, miłości, rodzinnego ciepła i spokoju ducha. Warto również życzyć Bożego błogosławieństwa, wsparcia niebiańskiego patrona oraz siły do pokonywania życiowych trudności.

Życzenia można przekazać osobiście, telefonicznie lub w wiadomości. Nawet kilka szczerych słów może poprawić nastrój jubilatowi i sprawić, że jego święto będzie wyjątkowe.

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