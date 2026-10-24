Imieniny prawosławne 24 sierpnia 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W sobotę, 24 października, swoje imieniny obchodzą mężczyźni i kobiety, których imiona są związane z prawosławną tradycją kościelną. Wśród nich są: Zinaida, Filonila, Filip, Teofan i Panas, a także osoby noszące inne imiona wymienione w kalendarzach imieninowych. Opowiadamy, co oznacza każde z tych imion i jak pogratulować bliskim z okazji Dnia Anioła.

Imieniny, czyli Dzień Anioła, to dzień ku czci świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. Z tą datą wiąże się duchowy patron, do którego wierni zwracają się w modlitwie.

24 października w kalendarzach prawosławnych wspomina się między innymi apostoła Filipa, czcigodnego Teofana oraz męczenniczki Zinaidę i Filonilę. W wykazach imienin na tę datę można również znaleźć imiona Panas, Iwan, Mikołaj, Aleksiej i Piotr.

Imiona żeńskie i ich znaczenie

Zinaida

Imię to ma starożytne greckie pochodzenie. Kojarzy się z znaczeniem „urodzona przez Zeusa” lub „należąca do Zeusa”. Zinaidom często przypisuje się zdecydowanie, niezależność i silny charakter.

Filonila

Rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z greckimi słowami oznaczającymi miłość i przywiązanie. Imię to wyróżnia się delikatnym brzmieniem i pojawia się w tradycji kościelnej w związku ze świętą męczenniczką Filonilą.

Domnika

Imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa dominicus — „pański”, „należący do Pana”. Forma żeńska oznacza „poświęcona Panu”. Imię to pojawia się również w prawosławnych kalendarzach imieninowych w innych terminach.

Imiona męskie i ich znaczenia

Filip

Imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „ten, który kocha konie”. Zostało utworzone ze słów philos – „miłość” i hippos – „koń”. W tradycji chrześcijańskiej imię to kojarzy się z kilkoma świętymi, w szczególności z apostołem Filipem.

Teofan

Imię to ma pochodzenie greckie i oznacza „Objawienie Pańskie” lub „ten, przez którego objawia się Bóg”. Składa się z wyrazów związanych z pojęciami Boga i objawienia. Imię to znane jest dzięki chrześcijańskim świętym i działaczom kościelnym.

Panas

Ukraińska forma imienia Afanasij, które pochodzi z języka greckiego i oznacza „nieśmiertelny”. Imię to jest związane ze starożytną tradycją chrześcijańską.

Iwan

Imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Jest ono powszechne na Ukrainie i występuje w wielu odmianach w różnych językach. W chrześcijaństwie imię to kojarzy się z wieloma świętymi, w szczególności z Janem Chrzcicielem.

Mikołaj

Imię pochodzenia greckiego, oznaczające „zwycięzca narodów” lub „zwycięstwo narodu”. Składa się ze słów związanych ze zwycięstwem i narodem. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest Mikołaj Cudotwórca.

Aleksy

Imię pochodzenia greckiego, oznaczające „obrońca” lub „ten, który chroni”. Jest ono związane z greckim czasownikiem oznaczającym „chronić”. W tradycji chrześcijańskiej znany jest święty Aleksy, mąż Boży.

Piotr

Imię pochodzenia greckiego, oznaczające „kamień” lub „skała”. Symbolizuje ono wytrzymałość i stabilność. Najbardziej znaną postacią noszącą to imię w chrześcijaństwie jest apostoł Piotr, jeden z najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa.

Laurentius

Imię pochodzenia łacińskiego, związane z nazwą starożytnego rzymskiego miasta Laurentum. Interpretuje się je również jako „ukoronowany laurami”. Wianek laurowy w starożytności był symbolem zwycięstwa i szacunku.

Herakliusz

Imię pochodzenia greckiego, tradycyjnie tłumaczone jako „chwała Hery”. Pochodzi od imienia starożytnej greckiej bogini Hery oraz słowa oznaczającego chwałę. Imię to ma długą historię i występuje w tradycji chrześcijańskiej.

Teofan z Pecherska

Imię to jest również związane z greckim słowem oznaczającym „Objawienie Pańskie”. W tradycji prawosławnej czci się czcigodnego Teofana, pustelnika z Pecherska. Jego pamięć upamiętnia się w kalendarzu kościelnym 24 października według kalendarza juliańskiego.

Czym jest imieniny

Dzień imienin to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji prawosławnej uważa się, że święty jest duchowym patronem swojego imiennika. Dlatego imieniny mają nie tylko charakter uroczysty, ale także duchowe znaczenie.

Zazwyczaj tego dnia ludzie modlą się do swojego niebiańskiego opiekuna, odwiedzają świątynię lub spędzają czas z bliskimi. Nie trzeba jednak organizować wielkiej uczty — wystarczy pogratulować osobie, poświęcić jej uwagę i życzyć wszystkiego najlepszego.

Jak pogratulować z okazji imienin

Do złożenia życzeń nie potrzeba skomplikowanych słów. Najważniejsze jest szczere życzenie zdrowia, spokoju, miłości i wsparcia bliskich. „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił. Życzę ci mocnego zdrowia, spokoju ducha, szczęśliwych dni i bliskich, na których zawsze możesz polegać”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu zapanuje spokój, w domu – przytulność, a w życiu – więcej dobrych wiadomości, szczerych ludzi i powodów do radości”. Niech 24 października stanie się doskonałą okazją do złożenia życzeń bliskim, przypomnienia sobie o duchowych tradycjach i podarowania odrobiny ciepła tym, którzy są wam drodzy.

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