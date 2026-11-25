25 listopada, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, czci się pamięć świętego męczennika Klemensa, papieża rzymskiego, oraz świętego Piotra, arcybiskupa Aleksandrii. Z tymi świętymi wiążą się imieniny Klemensa, Klimona i Piotra. Jednocześnie w kalendarzach imienin na tę datę można znaleźć również inne imiona męskie. Opowiadamy, kogo należy pogratulować z okazji imienin 25 listopada, co oznaczają te imiona i jak pięknie złożyć życzenia imieninowym.

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym 25 listopada to Dzień Anioła Klemensa i Piotra. Właśnie tych świętych czci tego dnia Kościół prawosławny. Jednocześnie w kalendarzach imienin można znaleźć szerszą listę imion. W szczególności znajdują się w nim: Aleksander, Afanasij, Borys, Włodzimierz, Danił, Dmytro, Iwan, Konstantyn, Lew, Matwiej, Mikołaj, Nil, Sawa, Stepan, Fiodor i inni. Znajdują się tam również imiona żeńskie, w szczególności Wirginia, Karina i Achija, które pojawiają się w niektórych wykazach imiennych.

Imiona żeńskie i ich znaczenie

W kalendarzu prawosławnym POCU na 25 listopada nie ma osobnego imienia żeńskiego. Jednak w innych kalendarzach imieninowych na tę datę wymieniane są następujące imiona żeńskie:

Wirdżinia — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z znaczeniem „dziewica”, „czysta”, „niedotknięta”.

Karina — ma kilka wersji pochodzenia. Według jednej z nich imię to wiąże się z łacińskim słowem carus , czyli „droga”, „ukochana”. Kojarzy się je również ze znaczeniem „słodka”.

Achija — rzadkie imię pochodzenia greckiego, które pojawia się w kościelnych imiennikach. Jego dokładne znaczenie interpretowane jest niejednoznacznie.

Imiona te figurują w kalendarzach stosowanych w różnych tradycjach i stylach kościelnych. W szczególności imię Wirginia jest wymienione na 25 listopada według kalendarza nowego, a imiona Karina i Achija — według kalendarza juliańskiego.

Imiona męskie i ich znaczenia

Kliment — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „miłosierny”, „łagodny”, „wyrozumiały”. W tradycji chrześcijańskiej związane jest ze świętym męczennikiem Klimentem, papieżem rzymskim.

Klim — skrócona forma imienia Klemens. Ma takie samo znaczenie — „miłosierny” i „łagodny”.

Piotr — pochodzi od starożytnego greckiego słowa petros, oznaczającego „kamień” lub „skałę”. Imię to symbolizuje siłę i niezłomność.

Aleksander — starożytne greckie imię o znaczeniu „obrońca ludzi” lub „ten, który chroni ludzi”.

Afanasij — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „nieśmiertelny”.

Borys — ma pochodzenie słowiańskie. Najpopularniejsza interpretacja wiąże je ze słowami „walka” i „wojownik”.

Włodzimierz — imię starosłowiańskie. Jego składniki wiąże się ze słowami „władza” i „pokój”, dlatego imię to interpretuje się jako „ten, który panuje nad światem”.

Danyło — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznacza „Bóg jest moim sędzią”.

Dmytro — pochodzi od greckiego imienia Demetrios. Jego znaczenie to „poświęcony Demetri”, bogini rolnictwa i płodności.

Iwan — ma starożytne żydowskie pochodzenie. Tłumaczy się je jako „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”.

Konstantyn — pochodzi od łacińskiego słowa constans, oznaczającego „stały”, „trwały”, „niezmienny”.

Lew — imię pochodzenia greckiego, które dosłownie oznacza „lew”. Kojarzy się z siłą, męstwem i odwagą.

Mateusz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”.

Mikołaj — pochodzi od greckiego imienia Nikolaos. Jego znaczenie to „zwycięzca narodów”.

Nil — imię pochodzenia greckiego, związane z nazwą rzeki Nil. Interpretuje się je również jako „rzeka”, „strumień”.

Sawa — imię to ma kilka wersji pochodzenia. Według jednej z nich wywodzi się z języka aramejskiego i oznacza „starca” lub „mędrca”.

Stepan — pochodzi od starożytnego greckiego słowa stephanos, oznaczającego „wieńiec” lub „koronę”.

Fiodor — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „dar Boży” lub „prezent od Boga”.

Woldemar — imię pochodzenia germańskiego. Jego składniki wiąże się ze znaczeniami „władza” i „chwała”, dlatego interpretuje się je jako „sławny władca”.

Teodor — imię starożytnego greckiego pochodzenia, oznaczające „dar Boży”. Pod względem znaczenia jest bliskie imieniu Fiodor.

Jan — imię rozpowszechnione w wielu krajach europejskich. Jest to forma imienia Iwan i oznacza „Bóg miłosierny”.

Jakub — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który podąża śladami”, „następca”.

Arsakij — rzadkie imię pochodzenia perskiego, związane ze starożytną dynastią Arsakidów. Jego dokładne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone.

Lew — imię to również występuje wśród osób obchodzących imieniny według starego stylu.

Nil, Sawa i Afanasi — te imiona również można znaleźć na listach imienin według kalendarza juliańskiego.

Co oznacza Dzień Anioła i jak się go obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że taki święty jest niebiańskim patronem swojego imiennika. Przy czym imieniny i dzień urodzin to różne daty. Dzień urodzin wiąże się z przyjściem człowieka na świat, a Dzień Anioła — z kościelnym wspomnieniem świętego. Jeśli dana osoba ma kilku świętych patronów o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się najbliższy dzień wspomnienia po dacie urodzin.

Tradycyjnie ten dzień spędza się w gronie rodziny i bliskich. Osoby obchodzące imieniny mogą uczestniczyć w nabożeństwie, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna, zapalić świeczkę lub podziękować mu za wstawiennictwo. Zwyczajowo zbiera się również przy świątecznym stole i przyjmuje gratulacje. Nie trzeba organizować wielkiej uczty ani kupować drogich prezentów. Najważniejsze w tym dniu są: uwaga, miłe słowa i szczere życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 25 listopada

Gratulując jubilatom, można życzyć im zdrowia, spokoju ducha, siły, cierpliwości i Bożej opieki. Dobrze sprawdzą się też proste, ciepłe słowa:

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę ci mocnego zdrowia, spokoju w duszy, rodzinnego ciepła i Bożego błogosławieństwa. Niech niebiański opiekun zawsze chroni cię przed kłopotami i pomaga znaleźć właściwą drogę”.

„Gratuluję imienin! Niech w życiu będzie więcej radosnych wydarzeń, szczerych ludzi i miłych chwil. Życzę szczęścia, miłości, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji święta! Niech anioł stróż zawsze będzie przy tobie, chroni przed przeciwnościami losu, dodaje sił i wspiera w trudnych chwilach. Życzę zdrowia, dobra i wewnętrznej harmonii”.

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