W czwartek, 26 listopada 2026 roku, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, czci się czcigodnego Alipiusza Słupnika, czcigodnego Styliana oraz świętego Innocentego z Irkucka. Tego dnia imieniny obchodzą: Alipij, Innocenty, Jakub i Jurij. W kalendarzach według starego stylu znajduje się również imię żeńskie Manefa oraz kilka imion męskich.

Imiona żeńskie 26 listopada

W kalendarzach prawosławnych na 26 listopada nie ma zbyt wielu imion żeńskich. Wśród imieninowych, o których wspomina się w kalendarzach według starego stylu, znajduje się Manefa. Imię to wiąże się z pamięcią męczenniczki Manefy z Cezarei.

Manefa to rzadkie imię, które w imienniku Cerkwi Prawosławnej Ukrainy oznacza „pewną część”. Jego pochodzenie wiąże się ze starożytnym językiem hebrajskim. W tradycji kościelnej znana jest męczennica Manefa, której pamięć przypada 13 listopada według kalendarza juliańskiego, czyli 26 listopada według kalendarza gregoriańskiego.

Imiona męskie 26 listopada

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym tego dnia czci się kilku świętych. Ich imiona znalazły się w prawosławnych kalendarzach imieninowych. Również w tym dniu przypadają imieniny świętych, których wspomina się według starego stylu.

Alipiusz — imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się ono od słowa alypos i oznacza „bez smutku” lub „beztroski”. 26 listopada Kościół czci czcigodnego Alipija Słupnika, który poświęcił swoje życie modlitwie i odosobnieniu.

Stylian — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem stylos, co oznacza „słup” lub „kolumna”. W tradycji kościelnej tego dnia wspomina się czcigodnego Styliana z Paflagonii, uważanego za patrona dzieci.

Inokenty — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa innocens i oznacza „niewinny”, „czysty” lub „nieskalany”. 26 listopada czci się świętego Innocentego z Irkucka, biskupa, który szerzył chrześcijaństwo na Syberii.

Jakub — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który trzyma się za piętę” lub „ten, który podąża za kimś”. Jest to jedno z najstarszych imion biblijnych, które upowszechniło się w tradycji chrześcijańskiej.

Jurij — imię pochodzenia greckiego. Jest ono powiązane z imieniem Georgij i wywodzi się od słowa georgos, oznaczającego „rolnik” lub „ten, kto uprawia ziemię”. W tradycji słowiańskiej imię Jurij stało się odrębną, powszechną formą tego imienia.

Iwan — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Oznacza „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Według starego kalendarza 26 listopada czci się świętego Jana Złotousty, arcybiskupa Konstantynopola.

Antonin — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Antonius. Jego dokładne pierwotne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji. Imię to znane jest dzięki wielu chrześcijańskim świętym.

Hermann — imię pochodzenia starogermańskiego. Najczęściej interpretuje się je jako „rodowy”, „brat” lub „człowiek ze swojego plemienia”. W kalendarzu kościelnym znajduje się kilku świętych o tym imieniu.

Nikifor — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „ten, który przynosi zwycięstwo” lub „zwycięzca”. Pochodzi od słów nike — „zwycięstwo” oraz phero — „nieść”.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej taki święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilka dat upamiętniających świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się tę najbliższą po dniu urodzin. Ważne jest również, na cześć którego konkretnie świętego dana osoba została nazwana podczas chrztu.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin można spędzić w gronie rodzinnym, spotkać się z przyjaciółmi lub poświęcić czas na modlitwę. Wierni mogą udać się do kościoła, podziękować za miniony rok i zwrócić się do swojego niebiańskiego opiekuna.

Na takie święto nie trzeba organizować hucznego przyjęcia ani kupować drogich prezentów. Najważniejsza jest troska o osobę, serdeczne powitanie i szczere życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W dniu imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, spokoju ducha oraz wsparcia bliskich. Można również życzyć, aby niebiański opiekun chronił przed nieszczęściami i pomagał pokonywać życiowe trudności.

Oto przykład życzeń: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze będzie przy tobie, chroni przed wszystkim, co złe, i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę mocnego zdrowia, szczerej miłości, rodzinnego ciepła, pokoju i wielu powodów do radości!”

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