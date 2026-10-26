Imieniny prawosławne 26 sierpnia 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W poniedziałek, 26 października, imieniny obchodzą Dmitrij, Anton, Mykyta, Mykoła, Jakow i inni. Wśród imion żeńskich w kalendarzach pojawia się imię Zlata. Tego dnia Kościół prawosławny czci wielkomęczennika Dymitrija z Solun, uważanego za patrona żołnierzy.

Imieniny, czyli Dzień Anioła, to okazja, by wspomnieć świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię, oraz złożyć życzenia bliskim i przyjaciołom. Imiona związane z 26 października mają różne pochodzenie: jedne wywodzą się z języka greckiego i łacińskiego, inne – ze starożytnego hebrajskiego. Każde z nich ma swoją historię i znaczenie.

W kalendarzu prawosławnym na tę datę przypada dzień pamięci wielkimęczennika Dimitriusza z Solun. W kalendarzach imieninowych wymienieni są również: Anton, Beniamin, Innocenty, Mykyta, Mikołaj, Trochym, Jakub i Zlata.

Imiona żeńskie na 26 października

Zlata — imię pochodzenia słowiańskiego, oznaczające „złota”. Jest ono związane ze słowem „zlato” — tak w dawnych czasach nazywano złoto. Imię to ma również związek z tradycją chrześcijańską oraz czcią świętej Zlata z Meglenu.

Imiona męskie na 26 października

Anton — imię to ma starożytne greckie korzenie, a jego dokładne znaczenie interpretuje się na różne sposoby. Wśród popularnych wersji — „ten, który wkracza do walki” lub „ten, który stawia opór”.

Beniamin — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „syn prawej ręki”, a także interpretuje jako „ulubiony syn”.

Inokenty — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „niewinny” lub „bezgrzeszny”. Jest ono rozpowszechnione w tradycji chrześcijańskiej i występuje w kalendarzu świąt kościelnych.

Nikita — imię pochodzenia starożytnego greckiego. Wywodzi się od słowa nikētēs, oznaczającego „zwycięzca”.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego, składające się z części oznaczających „zwycięstwo” i „lud”. Dlatego zazwyczaj tłumaczy się je jako „zwycięzca narodów”.

Trokim — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się z słowem oznaczającym „żywiciel” lub „ten, który hoduje”.

Jakub — imię biblijne pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie tradycyjnie wyjaśnia się jako „ten, który trzyma się za piętę” lub „ten, który podąża za kimś”.

Dmytro — imię pochodzenia starożytnogreckiego, związane z imieniem Demeter — bogini ziemi i płodności w mitologii starożytnej Grecji. Jego znaczenie oddaje się jako „poświęcony Demeter”. 26 października według nowego kalendarza prawosławni czczą wielkomęczennika Dymitrija z Solun, dlatego data ta jest szczególnie związana z imieninami Dmytrow.

Opanas — to ukraińska forma imienia Afanasiusz, które pochodzi z języka greckiego i oznacza „nieśmiertelny”. Imię to również figuruje w kalendarzach imieninowych na październik.

Wasil — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „królewski” lub „należący do króla”. Od dawna jest ono rozpowszechnione w tradycji prawosławnej.

Inokentij, Mykyta, Mykola, Trochym i Jakow również figurują w kalendarzach imieninowych na 26 października. Znaczenie tych imion wiąże się z niewinnością, zwycięstwem, troską o innych oraz historią biblijną.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka, a jego droga życiowa może stanowić przykład wiary, odwagi, dobroci i wierności własnym przekonaniom.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli dana osoba ma w kalendarzu kilka dat związanych z jej imieniem, zazwyczaj przyjmuje się dzień upamiętniający świętego, na cześć którego została nazwana.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin nie musi być hucznym świętem. Dla wielu jest to przede wszystkim rodzinna okazja, by spędzić czas z bliskimi, podziękować za troskę i przypomnieć sobie o duchowym znaczeniu swojego imienia.

Osoby przestrzegające tradycji kościelnych mogą uczestniczyć w nabożeństwie, pomodlić się do swojego świętego patrona lub zapalić świeczkę w kościele. Inni świętują ten dzień w gronie rodziny i przyjaciół, dzwonią do bliskich lub po prostu znajdują czas na serdeczną rozmowę. Najważniejsze nie jest prezent ani skala uroczystości, ale szczera troska o drugą osobę. Nawet krótka wiadomość może sprawić, że ten dzień będzie przyjemniejszy.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Oto kilka propozycji życzeń, które sprawdzą się w przypadku rodziny, przyjaciół i współpracowników:

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, dodaje sił i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę zdrowia, spokoju, miłości i jak najwięcej szczęśliwych chwil”.

„Gratuluję imienin! Niech w sercu zawsze panuje spokój, niech obok Ciebie są szczerzy ludzie, a w życiu nie zabraknie powodów do radości. Życzę spełnienia marzeń i ciepła od bliskich”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji święta! Życzę mocnego zdrowia, dobrobytu, harmonii i pewności siebie. Niech każdy dzień przynosi dobre wieści, a wszystkie trudności pozostają w przeszłości”.

26 października to świetna okazja, by pogratulować Dmytrowi, Antonowi, Mykycie, Mykołajowi, Jakowowi, Zlatowi oraz wszystkim, których imiona pojawiają się w kalendarzach tego dnia. Nawet kilka szczerych słów może sprawić bliskiej osobie radość i dać jej poczucie troski.

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