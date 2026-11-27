W piątek, 27 listopada 2026 roku, imieniny mogą obchodzić osoby o imionach Jakub, Roman, Wsiewołod, Palladiusz, Filip i inne. Zgodnie z kalendarzem prawosławnym tego dnia wspomina się między innymi apostoła Filipa, wielkomęczennika Jakuba Perskiego oraz czcigodnego Palladiusza. Wśród osób obchodzących imieniny znajdują się również imiona żeńskie – Teodora, Anna i Filippa.

27 listopada Kościół czci pamięć kilku świętych. W szczególności tego dnia wspomina się apostoła Filipa, jednego z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa, a także wielkomęczennika Jakuba Perskiego. W kalendarzach kościelnych znajdują się również imiona czcigodnego Palladiusza, Romana i innych ascetów.

W kalendarzach imieninowych można znaleźć różne wykazy. Dlatego poniżej zebrano imiona, które prawosławne świętoście i kalendarze imieninowe wiążą z tą datą.

Imiona żeńskie 27 listopada

Teodora – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „dar Boży” lub „obdarowana przez Boga”. Pochodzi od dwóch słów: „theos” – Bóg i „doron” – dar. W kalendarzu kościelnym tego dnia wspomina się królową Teodorę, żonę cesarza bizantyjskiego Justyniana I.

Anna – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie to „łaska”, „miłosierdzie” lub „łaskawość”. Jest to jedno z najstarszych chrześcijańskich imion żeńskich. W kalendarzu na 27 listopada znajduje się wzmianka o męczenniczce Annie Zercalowej.

Filipa – żeńska forma imienia Filip. Ma greckie korzenie i oznacza „tę, która kocha konie”. Imię to wiąże się z pamięcią o apostołowie Filipie, którego czci się tego dnia. W kalendarzach greckich pojawia się również forma Filipia.

Imiona męskie 27 listopada

Jakub – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który podąża za kimś”, „następny po kimś”. W kalendarzu prawosławnym tego dnia wspomina się wielkomęczennika Jakuba Perskiego.

Roman – imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „Rzymianin” lub „ten, który pochodzi z Rzymu”. W kalendarzu kościelnym 27 listopada wspomina się czcigodnego Romana, cudotwórcę z Cylicji.

Wsiewołod – imię słowiańskie, utworzone ze słów „wszystko” i „posiadać”. Jego znaczenie to „ten, który posiada wszystko” lub „wszechmocny władca”. Imię to wiąże się ze świętym Wsiewołodem-Gawriłem, księciem pskowskim.

Palladiusz – imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane ze słowem „Pallada” – jednym z imion bogini Ateny, a także oznacza „poświęcony Palladzie”. W kalendarzu prawosławnym wspomina się o czcigodnym Palladiuszu z Tesaloniki.

Gawryło – to ukraińska forma imienia Gawriil, które wywodzi się ze starożytnego języka hebrajskiego. Jego znaczenie to „Bóg jest moją siłą” lub „siła Boża”. Imię to znane jest dzięki archaniołowi Gabrielowi, jednemu z najbardziej czczonych aniołów w tradycji chrześcijańskiej.

Filip – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „ten, który kocha konie”. W chrześcijaństwie kojarzy się przede wszystkim z apostołem Filipem, którego pamięć przypada 27 listopada według nowego kalendarza.

Grzegorz – imię pochodzenia greckiego o znaczeniu „czujny”, „ten, który nie śpi”. Tego dnia, zgodnie z kalendarzem kościelnym, wspomina się świętego Grzegorza Palamę, arcybiskupa Tesaloniki.

Justynian – imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem iustus, czyli „sprawiedliwy” lub „prawy”. 27 listopada Kościół wspomina prawowiernego cesarza bizantyjskiego Justyniana I.

Andrzej – imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „mężny”, „odważny” lub „dzielny”. Jest ono związane z apostołem Andrzejem Pierwszym Wezwanym. W niektórych powszechnych kalendarzach imieninowych imię Andrzej również figuruje wśród imion tego dnia.

Borys – imię pochodzenia słowiańskiego. Kojarzy się ze słowami „walka” lub „zapaśnik”, dlatego jego znaczenie często tłumaczy się jako „ten, kto walczy o chwałę”. W niektórych kalendarzach imieninowych imię Borys jest również wymienione na 27 listopada.

Wasil – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „królewski” lub „władczy”. Pochodzi od słowa basileios, związanego z pojęciem króla. W powszechnych kalendarzach imieninowych imię Wasil również pojawia się wśród imion tego dnia.

Włodzimierz – imię słowiańskie, które tradycyjnie interpretuje się jako „ten, który panuje nad światem” lub „sławny władca”. Składa się ono z pradawnych elementów związanych z władzą i pokojem. W niektórych kalendarzach imieninowych Włodzimierz figuruje wśród osób obchodzących imieniny 27 listopada.

Dmytro – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „poświęcony Demeter” – bogini ziemi i płodności w mitologii starożytnej Grecji. Imię to upowszechniło się w tradycji chrześcijańskiej dzięki świętym noszącym to imię.

Iwan – to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion w tradycji chrześcijańskiej.

Mikołaj – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „zwycięzca narodów”. Pochodzi od słów „nike” – zwycięstwo oraz „laos” – naród. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest Mikołaj Cudotwórca.

Aleksy – imię pochodzenia greckiego o znaczeniu „obrońca”, „ten, który chroni”. Pochodzi od słowa alexein – bronić, odpierać atak.

Siergij – imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z imieniem rodowym Sergius; dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. W niektórych kalendarzach imienin Siergij również figuruje wśród imion tego dnia.

Filip – odmiana imienia Piotr, rozpowszechniona w różnych językach. Podobnie jak forma ukraińska, wywodzi się od greckich słów oznaczających „ten, który kocha konie”. 27 listopada czci się apostoła Piotra.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że święty jest niebiańskim opiekunem człowieka, a jego przykład może inspirować do dobrych uczynków i życia duchowego.

Jeśli dana osoba ma kilku świętych patronów o tym samym imieniu, jej osobisty dzień imienin ustala się na podstawie dnia pamięci tego świętego, na cześć którego została ochrzczona. Dlatego data imienin nie zawsze pokrywa się z datą urodzin.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodzinnym lub wśród bliskich osób. Wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna, podziękować za wsparcie oraz poprosić o zdrowie i siły na przyszłość.

Nie trzeba organizować wielkiej uroczystości. Często wystarczy serdeczne spotkanie z bliskimi, szczera rozmowa lub niewielki prezent. Najważniejsze w tym dniu jest okazanie uwagi danej osobie i przekazanie dobrych życzeń.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Osobom obchodzącym imieniny życzy się zdrowia, spokoju, miłości, pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Życzenia mogą być krótkie, ale szczere.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze cię chroni, dodaje sił w trudnych chwilach i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę ci dobrego zdrowia, spokoju ducha, miłości i wielu szczęśliwych dni”.

Albo tak: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu zawsze będzie światło, niech obok będą szczerzy ludzie, a każdy dzień przynosi dobre wieści. Życzę pokoju, radości, zdrowia i Bożej opieki”.

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