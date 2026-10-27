Imieniny prawosławne 27 października 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

We wtorek, 27 października, z imieninami gratuluje się Andrzeju, Walentemu, Markowi i Nestorowi. Tego dnia Kościół prawosławny czci również pamięć męczenniczek Kapitoliny i Jerotydy, których imiona również są związane z kalendarzem kościelnym. Opowiadamy, co oznaczają te imiona, skąd się wywodzą i jak można pogratulować bliskim z okazji tego święta.

Imieniny, czyli Dzień Anioła, to okazja do upamiętnienia świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W kalendarzach na 27 października najczęściej pojawiają się cztery imiona męskie: Andrzej, Walenty, Marek i Nestor. Również tego dnia w źródłach kościelnych wspomina się o męczenniczkach Kapitolinie i Jerotydzie. Ich imiona rzadziej spotyka się w życiu codziennym, ale mają one starożytne pochodzenie i własną historię.

Imiona żeńskie

Kapitolina. Imię to ma pochodzenie łacińskie. Kojarzy się z nazwą Kapitol — jednego z siedmiu wzgórz Rzymu, na którym znajdowały się ważne budowle sakralne starożytnego Rzymu. Imię to można interpretować jako „należąca do Kapitolu” lub „kapitolska”. W tradycji kościelnej 27 października czci się męczenniczkę Kapitolinę, która żyła za czasów rzymskiego cesarza Dioklecjana. Według podań rozdała swój majątek ubogim i uwolniła niewolników, a później poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Jerotida. Rzadkie imię żeńskie pochodzenia greckiego. Kojarzy się z greckimi słowami oznaczającymi miłość i szacunek, choć dokładna interpretacja tego imienia może się różnić w zależności od źródła. W tradycji prawosławnej o Jerotydzie wspomina się wraz z męczenniczką Kapitoliną. Zgodnie z tradycją kościelną Jerotydę służyła Kapitolinie i również poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską. Obecnie imię to występuje rzadko, jednak zachowało się w tradycji kościelnej i kalendarzach.

Imiona męskie

Andrzej. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i oznacza „męski”, „odważny” lub „śmiały”. Jest rozpowszechnione na Ukrainie i w wielu innych krajach. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest apostoł Andrzej Pierwszy. Imię to często kojarzy się z determinacją, siłą ducha i gotowością do brania na siebie odpowiedzialności.

Walentyn. Imię to pochodzi od łacińskiego słowa valens, oznaczającego „zdrowy”, „silny” lub „pełen siły”. Ma długą historię i jest znane w różnych kulturach europejskich. Jednym z najbardziej znanych świętych o tym imieniu jest męczennik Walenty, którego pamięć czci się w tradycji chrześcijańskiej. Imię Walenty często kojarzy się z opanowaniem, życzliwością i wewnętrzną siłą.

Mark. Imię to ma pochodzenie łacińskie. Tradycyjnie wiąże się je z rzymskim imieniem Marcus, które prawdopodobnie wywodzi się od imienia boga Marsa. Dlatego wśród powszechnych interpretacji pojawia się znaczenie „poświęcony Marsowi” lub „należący do Marsa”. W tradycji chrześcijańskiej znany jest ewangelista Marek, jeden z czterech autorów Ewangelii. 27 października Kościół wspomina również męczennika Marka z Fivaj i innych męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę.

Nestor. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie. Jego znaczenie wyjaśnia się na różne sposoby, w szczególności wiąże się je z pojęciami powrotu do domu lub tego, kto powraca. W historii Ukrainy imię to jest dobrze znane dzięki Nestorowi Kronikarzowi – mnichowi z klasztoru w Kijowie-Peczerskim, którego tradycyjnie wiąże się z powstaniem „Opowieści o minionych latach”. Kościół prawosławny czci jego pamięć 27 października. Dlatego imię Nestor często kojarzy się z literaturą, wiedzą i zachowaniem pamięci historycznej.

Czym jest imieniny

Dzień imienin to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji ludowej często nazywa się go imieninami. Jednak dzień urodzin i imieniny to nie to samo: pierwszy wiąże się z datą przyjścia człowieka na świat, a drugi – z kościelnym upamiętnieniem świętego patrona.

Jeśli dana osoba nosi imię, któremu odpowiada kilku świętych, data imienin może się różnić w zależności od tego, na cześć kogo została nazwana. Dlatego, aby ustalić swój Dzień Anioła, warto sprawdzić imię świętego patrona podane podczas chrztu.

Jak obchodzi się imieniny

Dla osób przestrzegających tradycji prawosławnych dzień ten może rozpocząć się modlitwą lub wizytą w świątyni. Niektórzy proszą świętego patrona o wsparcie i ochronę dla siebie i swoich bliskich. Jednocześnie imieniny nie muszą być obchodzone hucznie: można spędzić ten dzień w gronie rodzinnym, porozmawiać z bliskimi lub po prostu poświęcić czas osobom, które są bliskie sercu. Najważniejsze w tym święcie jest okazanie uwagi drugiej osobie i ciepłe słowa. Nawet krótka wiadomość lub telefon mogą stać się miłym wyrazem troski.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W życzeniach z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, spokoju, równowagi duchowej, miłości i wsparcia bliskich. Można również życzyć, aby święty patron chronił daną osobę, pomagał jej pokonywać trudności i dodawał sił w ważnych momentach.

Na przykład Andriejowi, Walentemu, Markowi i Nestorowi można życzyć pewności siebie, dobrych wiadomości i realizacji zamierzeń. Kapitolinie i Jerotii — dobrego zdrowia, radości, ciepła i bliskich, na których zawsze można polegać. Niech Dzień Anioła stanie się okazją do przypomnienia bliskim, jak wiele dla nas znaczą, oraz do życzenia im więcej radosnych wydarzeń, spokoju i szczęśliwych chwil.

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