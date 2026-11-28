W sobotę, 28 listopada 2026 roku, imieniny obchodzą Stepan, Wasyl, Hryhorij, Iwan i Irynarch. W szerszych kalendarzach imieninowych wśród osób obchodzących imieniny wymienia się również Andrzeja, Danilę, Mikołaja, Piotra, Pawła, Tymoteusza i innych. Tego dnia obchodzi się również imieniny kobiety o imieniu Anna.

28 listopada Kościół prawosławny czci pamięć męczennika Irynarcha z Sewastii, cnotliwego męczennika Stepana Nowego oraz innych świętych. Tego dnia wspomina się również męczenników Wasyla, Grzegorza, Jana, Andrzeja, Piotra i Annę, którzy ponieśli śmierć za wiarę.

Z okazji imienin warto dowiedzieć się, skąd pochodzą te imiona i jakie mają znaczenie. Poniżej zebrano imiona żeńskie i męskie, które można znaleźć w prawosławnych i ogólnych kalendarzach imienin na tę datę.

Imiona żeńskie 28 listopada

Hanna – imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Wywodzi się od imienia Hanna i oznacza „miłosierdzie”, „łaskę” lub „łagodność”. Jest to jedno z najstarszych imion żeńskich w tradycji chrześcijańskiej. W kalendarzu kościelnym 28 listopada wspomina się męczenniczkę Annę, a w niektórych powszechnych kalendarzach w języku ukraińskim imię to występuje w formie Hanna.

Imiona męskie 28 listopada

Stepan – imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa stephanos, które oznacza „wieńiec”, „koronę” lub „wianek”. W tradycji chrześcijańskiej imię to wiąże się ze świętym Stepanem, jednym z pierwszych męczenników za wiarę. 28 listopada wspomina się czcigodnego męczennika Stepana Nowego.

Irynarch – imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „władca świata” lub „ten, który rządzi światem”. Powstało ono od słów związanych z pokojem i władzą. Tego dnia Kościół czci męczennika Irynarcha z Sewastii.

Wasil – imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa basileios i oznacza „królewski”, „władczy”. Imię to ma długą historię chrześcijańską i pojawia się w kościelnych kalendarzach świąt przez cały rok. 28 listopada wspomina się męczennika Wasyla.

Grzegorz – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Jego znaczenie to „czujny”, „uważny”, „ten, który nie śpi”. Pochodzi od słowa grēgoros. W kalendarzu kościelnym tego dnia upamiętnia się męczenników o imieniu Grzegorz.

Jan – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, wywodzące się od imienia Johanan. Tłumaczy się je jako „Bóg miłosierny”, „łaska Boża” lub „Bóg okazał miłosierdzie”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion w świecie chrześcijańskim. 28 listopada wspomina się męczennika Jana.

Andrzej – imię pochodzenia starożytnego greckiego, które oznacza „mężny”, „odważny” lub „dzielny”. Wywodzi się ono od słowa andreios, związanego z męstwem. Imię to zajmuje szczególne miejsce w tradycji chrześcijańskiej dzięki apostołowi Andrzejowi Pierwszemu. W powszechnych kalendarzach imieninowych Andrzej również znajduje się wśród imion tego dnia.

Danyło – imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Powstało z połączenia słów oznaczających „Bóg” i „sędzia”, dlatego tłumaczy się je jako „Bóg – mój sędzia”. Imię to znane jest dzięki biblijnemu prorokowi Danielowi.

Konstantyn – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa constans, oznaczającego „stały”, „trwały”, „niezachwiany”. W historii chrześcijaństwa imię to kojarzy się zwłaszcza z cesarzem Konstantynem Wielkim.

Mikołaj – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Składa się z dwóch części: nike – „zwycięstwo” oraz laos – „lud”. Stąd znaczenie imienia – „zwycięzca narodów”. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest Mikołaj Cudotwórca.

Aleksy – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „obrońca” lub „ten, który chroni”. Wywodzi się ono od słowa alexein – „bronić”, „odpierać atak”. Imię to jest powszechne w tradycji prawosławnej i ma wielu świętych patronów.

Paweł – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa paulus, oznaczającego „mały”, „niewielki” lub „skromny”. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest apostoł Paweł, jeden z głównych głosicieli chrześcijaństwa.

Piotr – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa petros, które oznacza „kamień” lub „skała”. Imię to symbolizuje siłę i wytrwałość. W chrześcijaństwie kojarzy się z apostołem Piotrem.

Siergiej – imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Sergius. Tradycyjnie interpretuje się je jako „szlachetny” lub „wysoki”. Jednocześnie dokładne pierwotne znaczenie tego imienia nie zostało ostatecznie ustalone.

Tymoteusz – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Składa się ze słów timē – „szacunek”, „cześć” oraz theos – „Bóg”. Znaczenie imienia to „ten, który czci Boga”. W tradycji chrześcijańskiej znany jest apostoł Tymoteusz, uczeń apostoła Pawła.

Imiona według starego kalendarza kościelnego

W kalendarzach opartych na stylu juliańskim 28 listopada przypada na inne uroczystości kościelne. Tego dnia czci się męczenników Gurija, Samona i Awiva, a także czcigodnego Paisjusza Wieliczkowskiego. Wśród imion, które można spotkać w kalendarzach według starego stylu, znajdują się następujące:

Gurij – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Kojarzy się z słowem oznaczającym „lwiątko” lub „młody lew”. W tradycji chrześcijańskiej znane jest dzięki męczennikowi Gurijowi z Ede.

Samon – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Kojarzy się z imieniem Szymon, które oznacza „usłyszany przez Boga” lub „Bóg usłyszał”. W tym dniu wspomina się męczennika Samona, który poniósł śmierć wraz z Gurijem i Avivem.

Aviv – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Oznacza „wiosnę” lub „młody kłos”. W kalendarzu kościelnym znane jest dzięki męczennikowi Avivowi, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Eustochij – imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z znaczeniem „celny”, „ten, kto dobrze celuje” lub „uważny”. Imię to występuje w wykazach świętych według starego stylu kalendarzowego.

Elpidiusz – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „nadzieja”. Wywodzi się od słowa elpis. W kalendarzach kościelnych pojawia się wśród imion męczenników.

Markel – imię pochodzenia łacińskiego, związane z imieniem rodowym Marcellus. Tradycyjnie interpretuje się je jako „poświęcony Marsowi” lub „mały wojownik”.

Paisij – imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem pais, które oznacza „dziecko” lub „chłopiec”. Znanym nosicielem tego imienia był czcigodny Paisij Wieliczkowski – prawosławny asceta i pisarz duchowy.

Dmytro – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Oznacza ono „poświęcony Demeter” – bogini ziemi i płodności w mitologii starożytnej Grecji. W tradycji chrześcijańskiej imię to wiąże się z wieloma świętymi, w szczególności z wielkim męczennikiem Dimitrijem z Solun.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że ten święty jest niebiańskim opiekunem danej osoby. Zwraca się do niego w modlitwach i prosi o duchowe wsparcie.

Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, osobisty dzień imienin zazwyczaj wiąże się z pamięcią tego świętego, na cześć którego dana osoba została ochrzczona. Dlatego imieniny niekoniecznie przypadają w dniu urodzin.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin można spędzić spokojnie, w gronie rodziny i bliskich. Wierni tego dnia odwiedzają kościół, modlą się do swojego niebiańskiego opiekuna i dziękują mu za wstawiennictwo.

Obchody nie muszą być huczne. Można zebrać się przy rodzinnym stole, porozmawiać z bliskimi lub po prostu poświęcić czas osobie, która obchodzi imieniny. Najważniejsze to szczera uwaga i ciepłe słowa.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Osobom obchodzącym imieniny życzy się zdrowia, pokoju, pomyślności, miłości i Bożego błogosławieństwa. Życzenia mogą być krótkie, ale ważne jest, aby były szczere.

Oto kilka propozycji: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił do dobrych uczynków. Życzę mocnego zdrowia, spokoju ducha, miłości i radości”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych dni, niech bliscy zawsze będą przy Tobie, a każde dobre uczynki zwracają się stokrotnie. Bożego błogosławieństwa, pokoju i szczęścia!”

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