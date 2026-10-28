Imieniny prawosławne 28 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

28 października, zgodnie z kalendarzem prawosławnym, czci się wielką męczenniczkę Paraskewę-Piątek, czcigodnego Joba z Počajowa oraz innych świętych. Tego dnia imieniny obchodzą: Paraska, Hanna, Dmytro, Iwan, Maksym, Stepan oraz osoby o innych imionach. Opowiadamy, co oznaczają te imiona, skąd się wywodzą i jak można pogratulować bliskim z okazji imienin.

Wśród imion żeńskich związanych z kalendarzem kościelnym na 28 października znajdują się zarówno znane Ukraińcom imiona, takie jak Hanna i Paraska, jak i rzadziej spotykane, takie jak Neonila i Ewnikija. Tego dnia Kościół wspomina świętych, którzy żyli w różnych epokach i byli prześladowani za wiarę chrześcijańską. Każde z tych imion ma swoje pochodzenie i znaczenie.

Imiona żeńskie

Anna. Imię to pochodzi ze starożytnego języka hebrajskiego. Jego znaczenie to „łaska”, „miłosierdzie” lub „przychylność”. Imię to ma długą historię biblijną i jest rozpowszechnione w wielu krajach. Kobiety nazywano Annami w różnych okresach historycznych, a samo imię cieszy się popularnością również dzisiaj. W kalendarzu kościelnym 28 października wspomina się świętą Annę – matkę świętego Kyryaka, dlatego imię Anna znajduje się również na listach imienin tego dnia.

Paraska. Jest to ukraińska forma imienia Paraskeva, które pochodzi z języka greckiego. Słowo „paraskevi” oznacza „piątek”, a także wiąże się z pojęciem przygotowań. 28 października Kościół prawosławny czci wielką męczenniczkę Paraskewę-Piątek. Zgodnie z tradycją kościelną żyła ona w III wieku i poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską. W tradycji ukraińskiej imię Paraska jest znane od dawna i ma wiele łagodnych form, w szczególności Parasoczka i Parasienka.

Neonila. Jest to starożytne imię żeńskie, które pojawia się w chrześcijańskich kalendarzach świętych. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają jednej, powszechnie przyjętej interpretacji. 28 października Kościół wspomina męczenniczkę Neonilę, która według tradycji poniosła śmierć za wiarę wraz z mężem Terencjuszem i ich dziećmi. Imię to jest rzadkie we współczesnej Ukrainie, ale ma długą historię kościelną.

Ewnikja. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „dobrze” i „zwycięstwo”, dlatego jego znaczenie tłumaczy się jako „dobre zwycięstwo” lub „zwycięska”. W kalendarzu kościelnym wspomina się o Ewnikii – jednej z córek męczenników Terencjusza i Neonili. Według tradycji wraz z rodziną poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską. Jest to rzadkie imię, które obecnie częściej spotyka się w źródłach kościelnych niż w życiu codziennym.

Imiona męskie

W tym dniu imieniny wiążą się z pamięcią kilku świętych, wśród których znajdują się męczennicy, biskupi i ascety. Na listach pojawiają się popularne ukraińskie imiona — Dmytro, Iwan, Maksym i Stepan, a także starsze formy, takie jak Terencjusz, Arsenij i Kyriak.

Arsen. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie. Kojarzy się ze słowem oznaczającym „mężny”, „silny” lub „męski”. Arsen jest również używany jako samodzielne imię oraz jako skrócona forma imienia Arsenij. W kalendarzu kościelnym 28 października wspomina się świętego Arsenija, arcybiskupa serbskiego. Żył on w XIII wieku i zasłynął swoją posługą kościelną.

Georgij. Imię to pochodzi ze starożytnej greki i oznacza „rolnik” lub „ten, kto uprawia ziemię”. W tradycji ukraińskiej występuje w kilku formach, w szczególności jako Jurij i Jegor, choć w kościelnym imienniku mogą one figurować oddzielnie. Imię Georgij jest znane dzięki świętym, wśród których szczególnie czczony jest wielkimęczennik Jerzy Zwycięzca. W kalendarzach imienin na 28 października Georgij również figuruje wśród imion męskich.

Dmytro. Imię to wywodzi się z języka starożytnej Grecji i jest związane z imieniem Demeter – bogini rolnictwa i płodności w mitologii starożytnej Grecji. Dlatego tradycyjnie interpretuje się je jako „poświęcony Demeter”. W tradycji chrześcijańskiej imię to znane jest dzięki świętym noszącym tę nazwę, w szczególności metropolicie Rostowskiemu Dymitriuszowi, którego pamięć czci się 28 października. Dmytro pozostaje jednym z popularnych imion męskich na Ukrainie.

Iwan. Imię to ma starożytne pochodzenie żydowskie i wywodzi się od imienia Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Iwan jest jednym z najpopularniejszych imion w krajach chrześcijańskich. Ma wiele odpowiedników w innych językach: John, Jean, Juan i Johann. W kalendarzu kościelnym 28 października wspomina się świętego Jana Hozewita, biskupa Cezarei, dlatego imię Iwan również znajduje się wśród imion związanych z tym dniem.

Maksym. Imię to pochodzi od łacińskiego słowa maximus, które oznacza „największy” lub „najwspanialszy”. Było ono popularne już w starożytnym Rzymie, a później weszło do tradycji chrześcijańskiej. W kalendarzach kościelnych 28 października upamiętnia się męczennika Maksyma, który poniósł śmierć za wiarę wraz z innymi chrześcijanami. Obecnie Maksym jest popularnym imieniem na Ukrainie i w wielu krajach europejskich.

Mikołaj. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i wywodzi się od słów oznaczających „zwycięstwo” oraz „lud”. Dlatego też zwykle tłumaczy się je jako „zwycięzca narodów”. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest Mikołaj Cudotwórca, czczony zarówno w tradycji prawosławnej, jak i katolickiej. W kalendarzach imieninowych na 28 października imię Mikołaj również figuruje wśród imion męskich.

Stepan. Imię to pochodzi od greckiego słowa stephanos, oznaczającego „wieniec” lub „koronę”. Ma ono długą chrześcijańską historię, ponieważ jednym z najbardziej znanych świętych o tym imieniu jest pierwszomęczennik Stefan. W języku ukraińskim utrwaliła się forma Stepan, podczas gdy w tekstach kościelnych często używa się imienia Stefan. Imię to wiąże się z pamięcią czcigodnego Stefana Sawaita, twórcy kanonów kościelnych, którego wspomina się 28 października.

Terencjusz. Imię to ma pochodzenie łacińskie i jest znane jeszcze z czasów starożytnego Rzymu. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. W kalendarzu prawosławnym 28 października wspomina się męczennika Terencjusza, który – zgodnie z tradycją kościelną – poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską wraz z żoną Neonilą i dziećmi. Imię to jest obecnie rzadkie, ale zachowało się w tradycji ukraińskiej i kościelnych kalendarzach świąt.

Job. Imię to ma starożytno-żydowskie pochodzenie. Kojarzy się z biblijnym imieniem Job – sprawiedliwego, który zgodnie z opowieścią biblijną przetrwał ciężkie próby, ale nie wyrzekł się wiary. W kalendarzu kościelnym 28 października czci się czcigodnego Joba Počajewskiego — jednego z najsłynniejszych ascetów ukraińskiej tradycji prawosławnej. Żył on w XVI–XVII wieku i był przełożonym klasztoru w Počajewie.

Arsenij. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i oznacza „mężny”, „silny”. Jest pokrewne imieniu Arsen, ale w tradycji kościelnej najczęściej używana jest pełna forma Arsenij. 28 października wspomina się świętego Arsenija, arcybiskupa serbskiego. Imię to jest rozpowszechnione w różnych krajach prawosławnych i występuje w kilku formach w różnych językach.

Kiriak. Imię to pochodzi z języka greckiego i jest związane ze słowem kyrios, oznaczającym „pan” lub „władca”. Jego znaczenie oddaje się jako „ten, który należy do Pana”. W kalendarzu kościelnym wspomina się świętego męczennika Kyriaka, patriarchy jerozolimskiego, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską. Imię to jest rzadkie, jednak zachowało się w tradycji kościelnej.

Neofit. Imię to ma pochodzenie greckie i oznacza „nowo nawróconego” lub „tego, kto niedawno przyłączył się do wiary”. W tradycji chrześcijańskiej tak nazywano osoby, które przyjęły chrzest lub wkroczyły na drogę posługi duchowej. 28 października czci się świętego męczennika Neofita, biskupa Urbniskiego. Imię to rzadko pojawia się we współczesnym życiu, ale ma wyraźne znaczenie religijne.

Teofil. Imię to pochodzi z języka greckiego i składa się ze słów oznaczających „Bóg” oraz „miłość” lub „przyjaciel”. Dlatego tłumaczy się je jako „ten, który kocha Boga” lub „przyjaciel Boży”. W źródłach chrześcijańskich imię to pojawia się już od pierwszych wieków istnienia Kościoła. 28 października w kalendarzu prawosławnym wspomina się czcigodnego Teofila Kijowskiego, znanego ze swojego ascetycznego życia.

Afrikan. Imię to ma łacińskie pochodzenie i wiąże się ze słowem Africanus – „afrykański”, czyli „ten, który pochodzi z Afryki”. W kalendarzu kościelnym 28 października upamiętnia się męczennika Africana, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską wraz z grupą innych chrześcijan. Imię to jest rzadkie, ale można je znaleźć w źródłach historycznych i kościelnych.

Pompejusz. Jest to imię starożytnorzymskie, używane już w czasach antycznych. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie pozostają przedmiotem różnych interpretacji. W kalendarzu kościelnym 28 października upamiętnia się męczennika Pompiusza, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską. Obecnie imię to prawie nie jest używane, jednak zachowało się w wykazach wczesnochrześcijańskich świętych.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba lub na cześć którego została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty jest wzorem wiary i duchowym opiekunem. Dlatego imieniny to nie tylko okazja do składania życzeń, ale także możliwość przypomnienia sobie historii świętego związanego z danym imieniem.

Urodziny i imieniny mają różne znaczenie. Dzień urodzin wiąże się z przyjściem człowieka na świat, a imieniny — z kościelnym upamiętnieniem świętego. Jeśli w kalendarzu jest kilku świętych o tym samym imieniu, data imienin może zależeć od tego, na cześć kogo dana osoba została nazwana.

Jak obchodzi się imieniny

Dla osób wyznających tradycje prawosławne dzień ten może rozpocząć się modlitwą lub wizytą w świątyni. Niektórzy proszą świętego patrona o wsparcie dla siebie i swoich bliskich. Jednocześnie imieniny nie muszą być hucznie obchodzone: można spędzić ten dzień w gronie rodzinnym, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu poświęcić czas bliskim.

Najważniejsze w tym święcie jest okazanie uwagi danej osobie i szczere słowa. Nawet krótka wiadomość lub telefon mogą stać się miłym wyrazem troski.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, radości, miłości i pomyślności. Można również życzyć, aby święty patron pomagał pokonywać trudności, dodawał sił i wspierał w ważnych momentach.

Na przykład Dmytrowi, Iwanowi, Maksymowi, Stepanowi i Arsenijowi można życzyć pewności siebie, sukcesów w sprawach i dobrych wiadomości. Hannie, Parasce, Neonili i Jewnikii – mocnego zdrowia, ciepła serca, szczęśliwych wydarzeń oraz bliskich osób, na których zawsze można polegać. Niech Dzień Anioła stanie się okazją do wypowiedzenia bliskim ważnych słów, życzenia im dobra i podarowania odrobiny więcej radości w codziennym życiu.

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