29 listopada 2026 roku z okazji imienin można pogratulować mężczyznom o imionach Paramon, Filumen, Akakij i Nektarij. W kalendarzach imieninowych na tę datę wymieniono również Walerian, Danil, Denis, Iwan, Mikołaj i Siergiej. Są też imiona żeńskie — Eufrazja i Klaudia. Opowiemy, co oznacza każde z nich i jak zwykle obchodzi się imieniny.

Eufrasja — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „radość” lub „wesołość”. Kojarzy się z dobrym nastrojem, radością życia i pozytywnymi emocjami. W tradycji kościelnej imię to nosiła męczennica Eufrazja z Ankirii.

Klaudia — to żeńska forma starożytnego rzymskiego imienia Klaudiusz. Pochodzi od nazwy szlacheckiego rodu Klaudiuszy. W tradycyjnych słownikach imię to tłumaczy się również jako „kulawa”, jednak znaczenie to uważa się za nie do końca wiarygodne. W prawosławnych kalendarzach świętych wspomina się o męczenniczce Klaudii z Ankiry.

Imiona męskie na 29 listopada

Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym tego dnia czci się męczennika Paramona, męczennika Filumena, czcigodnego Akakiego z Synaju oraz czcigodnego Nektariusza z Kiowo-Peczerskiego. Ich imiona wiąże się również z imieninami obchodzonymi 29 listopada.

Paramon — imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie to „twardy”, „stały” lub „wytrwały”. W kalendarzu kościelnym wspomina się męczennika Paramona, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Filumen — imię greckie, które oznacza „ukochany” lub „ten, którego kochają”. 29 listopada Kościół czci męczennika Filumena z Ankiry.

Akakij – imię pochodzenia greckiego. Interpretuje się je jako „niewinny”, „niezłośliwy”. Tego dnia wspomina się czcigodnego Akakija z Synaju.

Nektariusz — imię pochodzenia greckiego, związane ze słowem „nektar” — słodkim napojem bogów w mitach starożytnej Grecji. W kalendarzu prawosławnym 29 listopada czci się czcigodnego Nektariusza z Kijowa i Peczer, który spoczywa w Bliskich Jaskini.

Inne imiona męskie z kalendarzy imieninowych

W różnych kalendarzach imieninowych na 29 listopada można znaleźć również inne imiona męskie. Wśród nich są: Walerian, Daniil, Denis, Iwan, Mikołaj i Siergiej.

Walerian — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z wyrazem valere, co oznacza „być silnym”, „być zdrowym”. Imię to wskazuje również na przynależność do starożytnego rzymskiego rodu Waleriów.

Danyło — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „Bóg jest moim sędzią”. Ma ono biblijne korzenie: tak nazywał się jeden z proroków Starego Testamentu.

Denis — imię pochodzenia greckiego, związane z imieniem starożytnego greckiego boga Dionizosa. Interpretuje się je jako „poświęcony Dionizosowi”.

Iwan — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego, utworzone od słów oznaczających „zwycięstwo” i „lud”. Dlatego interpretuje się je jako „zwycięzca narodów”.

Siergiej — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się ze starożytnym rzymskim imieniem rodowym Sergiusz. Jego dokładne pierwotne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji.

W niektórych kalendarzach wymieniane są również imiona Wasyl, Wiktor, Dmytro, Makar, Matwiej, Mykhajło, Fedir i Jan.

Wasil — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „królewski” lub „królewski charakter”.

Wiktor — imię łacińskie o znaczeniu „zwycięzca”.

Dmytro — pochodzi od greckiego imienia Demetrios i oznacza „poświęcony Demetriuszowi”.

Makar — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „szczęśliwy” lub „błogi”.

Mateusz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „dar Boży”.

Mychajło — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie to „kto jest jak Bóg?”.

Fedir — ukraińska forma greckiego imienia Teodor. Oznacza „dar Boży”.

Jan — imię będące skróconą formą imienia Iwan w wielu językach europejskich. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny”.

Czym jest dzień anioła i jak go obchodzić

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że święty jest niebiańskim patronem danej osoby, dlatego tego dnia wspomina się jego życie, wiarę i czyny. Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym jest kilka dni upamiętniających świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się datę najbliższą po dniu urodzin lub tę, która jest związana z patronem danej osoby.

Dzień imienin można rozpocząć od modlitwy i wizyty w kościele. Tego dnia zwyczajowo dzwoni się do rodziny, spotyka się z bliskimi lub po prostu spędza czas z tymi, którzy są nam drodzy. Najważniejsze nie są prezenty ani huczne uroczystości, ale troska, miłe słowa i szczere życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 29 listopada

W dniu imienin życzy się imiennikom zdrowia, pokoju, spokoju ducha, siły i wsparcia bliskich. Życzenia mogą być krótkie, ale szczere.

Na przykład:

„Gratuluję z okazji imienin! Niech Twój niebiański opiekun chroni Cię przed nieszczęściami, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych uczynków”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę Ci mocnego zdrowia, spokoju w duszy, radości w sercu i jak najwięcej szczęśliwych chwil”.

„Niech w Twoim życiu będzie więcej światła, miłości i ciepła, a przy Tobie zawsze pozostaną ludzie, na których możesz polegać. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!”

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