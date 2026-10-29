Imieniny prawosławne 29 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W czwartek, 29 października, z okazji imienin gratuluje się Anastazji, Annie, Marii, Andrzejowi, Janowi, Mikołajowi oraz osobom o innych imionach. Zgodnie z kalendarzem prawosławnym tego dnia czci się świętej męczenniczkę Anastazję Rzymiankę, a także świętego Awraamia i jego siostrzenicę Marię. Opowiadamy, co oznaczają imiona żeńskie i męskie wymienione w kalendarzach imieninowych oraz jak można pogratulować bliskim z okazji tego święta.

Imiona żeńskie 29 października

W tym dniu wśród imion żeńskich znajdują się: Anastazja, Anna, Maria i Agata. Mają one różne pochodzenie: niektóre wywodzą się z języka greckiego, inne – ze starożytnego hebrajskiego. Niektóre z tych imion są znane dzięki świętym czczonym w tradycji chrześcijańskiej.

Anastazja. Imię to pochodzi ze starożytnej greki i oznacza „zmartwychwstanie”, „odrodzenie” lub „powrót do życia”. Wywodzi się od słowa anastasis. W tradycji prawosławnej 29 października czci się cnotliwą męczenniczkę Anastazję Rzymiankę. Według tradycji kościelnej żyła ona w III wieku, poświęciła się wierze chrześcijańskiej i zginęła podczas prześladowań chrześcijan. Anastazja to jedno z najpopularniejszych imion żeńskich na Ukrainie. Jego łagodniejsze formy to Nastia, Nastusia, Asia i Nastunia.

Anna. Imię to ma starożytne żydowskie pochodzenie. Jego znaczenie to „łaska”, „miłosierdzie” lub „przychylność”. Imię to znane jest z tekstów biblijnych i rozpowszechnione w wielu krajach. W tradycji chrześcijańskiej szczególnie czci się sprawiedliwą Annę, matkę Dziewicy Maryi. W kalendarzach imieninowych 29 października wspomina się również świętą Annę z Konstantynopola. Imię Hanna ma wiele łagodnych form: Hannusia, Galia, Anuta i Aniczka.

Maria. Imię to pochodzi ze starożytnego języka hebrajskiego. Jego dokładne pierwotne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji, ale wśród powszechnych interpretacji znajdują się: „ukochana”, „pożądana” oraz „pani”. Maria to jedno z najważniejszych imion w chrześcijaństwie, ponieważ tak nazywała się matka Jezusa Chrystusa. 29 października tradycja prawosławna upamiętnia błogosławioną Marię Mezopotamską, siostrzenicę czcigodnego Abrahamia. Poświęciła swoje życie służbie duchowej. Do łagodnych form tego imienia należą: Mariyka, Mariczka, Marusia i Masza.

Agata. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i wywodzi się od słowa agathos, oznaczającego „dobra” lub „uczciwa”. Jest rozpowszechnione w różnych krajach europejskich, w szczególności w Polsce, we Włoszech i we Francji. W tradycji chrześcijańskiej znana jest święta Agata Sycylijska, której święto obchodzi się w lutym. Imię Agata występuje również w niektórych kalendarzach imieninowych na 29 października. W języku ukraińskim można spotkać formy Agatka i Agatoczka.

Imiona męskie na 29 października

W kalendarzach imieninowych na tę datę wymieniani są: Andrzej, Wasyl, Wiktor, Jewgienij, Jan, Cyryl, Leonid, Mikołaj, Aleksiej, Opanas, Paweł, Filip i Tymofiej. W kościelnych wykazach znajdują się również starożytne imiona: Abraham, Klaudiusz, Asteriusz i Neon. Każde z nich ma swoją historię i znaczenie.

Andrzej. Imię to pochodzi ze starożytnej greki i oznacza „męski”, „odważny” lub „dzielny”. Powstało od słowa związanego z męstwem i siłą. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest apostoł Andrzej Pierwszy. W tradycji ukraińskiej imię Andrzej jest popularne już od wielu stuleci. Jego łagodniejsze formy to: Andriyko, Andrus i Andriychyk.

Wasil. Imię to ma pochodzenie greckie. Pochodzi od słowa basileios, które oznacza „królewski” lub „należący do króla”. W chrześcijaństwie znany jest święty Wacław Wielki — jeden z najbardziej szanowanych ojców Kościoła. Imię Wacław jest popularne na Ukrainie i ma ludowe formy: Wasylko i Wasylczyk.

Wiktor. Imię to pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „zwycięzca”. Pochodzi od słowa „victor”, którym nazywano osobę, która odniosła zwycięstwo. Imię to było używane już w starożytnym Rzymie, a później rozprzestrzeniło się w krajach chrześcijańskich. Na Ukrainie Wiktor pozostaje popularnym imieniem męskim. Do jego łagodniejszych form należą: Witia, Wiktorczyk i Witiunia.

Jewgien. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie. Kojarzy się ze słowem „eugenes”, które oznacza „szlachetny”, „szlacheckiego pochodzenia” lub „dobrze urodzony”. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach słowiańskich. W kalendarzach chrześcijańskich wspomina się o kilku świętych o tym imieniu. Pieszczotliwe formy to: Żenia, Jewgienko i Żenczyk.

Iwan. Jest to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Imię Iwan ma wiele odpowiedników w innych językach: John, Jean, Juan i Johann. W tradycji chrześcijańskiej szczególnie czci się Jana Chrzciciela oraz apostoła Jana Teologa. Imię to od dawna jest rozpowszechnione na Ukrainie, a jego łagodniejsze formy to: Iwaneko, Iwasyk i Iwanczyk.

Cyryl. Imię to pochodzi z języka greckiego i wiąże się ze słowem kyrios, które oznacza „pan” lub „władca”. Dlatego jego znaczenie oddaje się jako „panujący” lub „władca”. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest Cyryl, misjonarz Słowian, czczony wraz ze swoim bratem Metodym. Pieszczotliwe formy tego imienia to Cyrylko i Cyryusz.

Leonid. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie. Jest związane z imieniem Leon, które oznacza „lew”, dlatego Leonid często interpretowany jest jako „podobny do lwa” lub „pochodzący z rodu lwów”. W kalendarzach chrześcijańskich wspomina się kilku świętych o tym imieniu. Na Ukrainie imię Leonid jest znane już od wielu pokoleń. Do łagodnych form należą: Leonidko i Łonia.

Mikołaj. Imię to pochodzi z języka greckiego i składa się z części związanych ze słowami „zwycięstwo” i „lud”. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „zwycięzca narodów”. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest Mikołaj Cudotwórca, czczony zarówno w tradycji prawosławnej, jak i katolickiej. Imię Mikołaj jest szeroko rozpowszechnione na Ukrainie. Jego zdrobnienia to: Mykolka, Mikołajczyk i Kolia.

Aleksy. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i wywodzi się od słowa alexein, oznaczającego „bronić” lub „odpierać atak”. Dlatego jego znaczenie oddaje się jako „obrońca” lub „pomocnik”. W tradycji chrześcijańskiej znany jest święty Aleksy, mąż Boży, który poświęcił życie modlitwie i służbie. Pieszczotliwe formy imienia to: Oleksyjko, Lesia i Olesyk.

Opanas. Jest to ukraińska forma starożytnego greckiego imienia Afanasiusz. Pochodzi ono od słowa „athanatos”, co oznacza „nieśmiertelny”. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest Afanasiusz Wielki – biskup Aleksandrii i jeden z wybitnych teologów wczesnego chrześcijaństwa. Imię Opanas występuje obecnie rzadziej niż w przeszłości, ale pozostaje częścią ukraińskiej tradycji.

Paweł. Imię to ma pochodzenie łacińskie i wywodzi się od słowa paulus, oznaczającego „mały” lub „skromny”. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest apostoł Paweł, który odegrał ważną rolę w szerzeniu chrześcijaństwa. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach i ma swoje odpowiedniki w różnych językach. W tradycji ukraińskiej używa się form Pawlik, Pawlus i Pawluno.

Filip. Imię to wywodzi się ze starożytnej greki. Powstało z połączenia słów oznaczających „koń” i „kochać”, stąd jego tradycyjne znaczenie to „ten, który kocha konie”. W chrześcijaństwie znani są apostoł Filip oraz inni święci o tym imieniu. Filip to staroukraińskie imię, które występuje w formach Filipko i Filipczyk.

Tymoteusz. Imię to ma pochodzenie greckie. Składa się ze słów oznaczających „cześć” i „Bóg”, dlatego interpretuje się je jako „ten, który czci Boga”. W Nowym Testamencie wspomniany jest Tymoteusz — uczeń i pomocnik apostoła Pawła. Z czasem imię to rozpowszechniło się w krajach chrześcijańskich. Łagodniejsze formy to Tymko, Tymoteuszko i Tima.

Abraam. Imię to ma starożytne żydowskie pochodzenie i jest związane z biblijnym imieniem Abraham. Jego tradycyjne znaczenie to „ojciec wielu” lub „ojciec wielu narodów”. 29 października Kościół prawosławny wspomina czcigodnego Abrahamia z Mezopotamii, który poświęcił swoje życie modlitwie i nawracaniu ludzi na chrześcijaństwo. Wraz z nim wspomina się jego siostrzenicę Marię. Imię Abraham jest obecnie rzadkie, ale zachowało się w kalendarzach kościelnych.

Klaudiusz. Imię to pochodzi z języka łacińskiego i było powszechne już w starożytnym Rzymie. Kojarzy się z dawnym nazwiskiem rodowym Claudius. Pierwotne znaczenie nie jest do końca ustalone, choć tradycyjnie wyjaśnia się je poprzez łacińskie słowo oznaczające „kulawy”. W kalendarzach prawosławnych 29 października wspomina się męczennika Klaudiusza, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską wraz z innymi męczennikami. Imię to jest rzadkie we współczesnej Ukrainie.

Asteriusz. Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i jest związane ze słowem aster, które oznacza „gwiazda”. Dlatego można je przetłumaczyć jako „gwiazdowy”. W kalendarzach kościelnych wspomina się o męczenniku Asteriuszu, którego czci się wraz z Klaudiuszem, Neonem i innymi chrześcijanami. Imię to jest rzadkie, ale ma długą historię.

Neon. Imię to pochodzi z języka greckiego i wiąże się ze słowem „neos”, które oznacza „nowy” lub „młody”. W prawosławnych wykazach na 29 października wspomina się męczennika Neona, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską wraz z Klaudiuszem, Asteriuszem i innymi męczennikami. Obecnie imię Neon prawie nie jest używane jako imię osobowe, jednak zachowało się w źródłach kościelnych.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu lub na cześć którego została nazwana. W tradycji chrześcijańskiej święty jest wzorem wiary i duchowym opiekunem. Dlatego imieniny to nie tylko okazja do składania życzeń, ale także możliwość przypomnienia sobie historii świętego związanego z danym imieniem.

Urodziny i imieniny mają różne znaczenie. Dzień urodzin wiąże się z przyjściem człowieka na świat, a imieniny – z kościelnym upamiętnieniem świętego. Jeśli w kalendarzu jest kilku świętych o tym samym imieniu, data imienin może zależeć od tego, na cześć kogo dana osoba została nazwana.

Jak obchodzi się imieniny

Dla osób przestrzegających tradycji prawosławnych dzień ten może rozpocząć się od modlitwy lub wizyty w świątyni. Niektórzy proszą świętego patrona o wsparcie dla siebie i swoich bliskich. Jednocześnie imieniny nie muszą być obchodzone hucznie: można spędzić ten dzień w gronie rodzinnym, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu poświęcić czas bliskim.

Najważniejsze w tym święcie jest okazanie uwagi danej osobie i szczere słowa. Nawet krótka wiadomość lub telefon mogą stać się miłym wyrazem troski.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, spokoju, radości, miłości i pomyślności. Można również życzyć, aby święty patron pomagał pokonywać trudności, dodawał sił i wspierał w ważnych momentach.

Na przykład Andriejowi, Wasylowi, Wiktorowi, Jewgienijowi, Iwanowi, Cyrylowi i Mikołajowi można życzyć pewności siebie, sukcesów w sprawach i dobrych wiadomości. Anastazji, Annie, Marii i Agacie – dobrego zdrowia, ciepła w sercu, szczęśliwych wydarzeń oraz bliskich osób, na których zawsze można polegać. Niech Dzień Imienin stanie się okazją do wypowiedzenia bliskim ważnych słów, życzenia im dobra i podarowania odrobiny więcej radości w codziennym życiu.

Czytaj nas na