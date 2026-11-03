Imieniny prawosławne 3 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

We wtorek, 3 listopada, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Bogdan, Wasyl, Włodzimierz, Jerzy, Jan, Ilya, Józef, Mikołaj, Aleksander, Paweł, Piotr, Semen, Siergiej i Fiodor. Wśród imion żeńskich obchodzonych tego dnia znajdują się: Hanna, Eudoksja i Swiatłana, a w niektórych kalendarzach wspomina się również Fotinię. Opowiadamy, skąd pochodzą te imiona, co oznaczają i jak złożyć życzenia imieninowym.

3 listopada Kościół prawosławny czci pamięć świętych męczenników Akepsima, biskupa, Józefa, prezbitera, oraz Ajfala, diakona. Tego dnia wspomina się również odnowienie świątyni wielkimęczennika Jerzego w Lidzie oraz innych świętych. Według kalendarzy kościelnych i popularnych w tym dniu imieniny obchodzi wiele imion męskich i żeńskich. Każde z nich ma swoją historię i znaczenie.

Imiona żeńskie 3 listopada

Anna — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tłumaczy się je jako „łaska”, „błogosławieństwo” lub „przychylność”. Imię to kojarzy się z dobrocią, szczerością i serdeczną życzliwością. Ma długą historię biblijną i pozostaje popularne w wielu krajach.

Eudokja — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „dobrą sławę” lub „przychylność”. Pochodzi od słowa związanego z życzliwością i dobrą wolą. Imię to ma długą tradycję chrześcijańską i dawniej było dość popularne na ziemiach ukraińskich.

Svitlana — imię słowiańskie, związane ze słowami „światło” i „jasna”. Jego znaczenie to „jasna”, „czysta”, „ta, która niesie światło”. Imię to kojarzy się z jasnością, ciepłem i dobrem.

Fotini — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „jasna” lub „promienna”. Jest ono pokrewne znaczeniowo z imieniem Svitlana. W tradycji chrześcijańskiej imię to wiąże się ze świętą Fotinią, czczoną jako Samarytanka, która spotkała Jezusa przy studni.

Imiona męskie 3 listopada

Bogdan — imię pochodzenia słowiańskiego. Składa się z dwóch części: „Bóg” i „dany”. Dlatego jego znaczenie to „dany przez Boga” lub „obdarowany przez Boga”. Imię to często postrzegano jako znak wdzięczności za narodziny dziecka.

Wasil — pochodzi od starożytnego greckiego imienia Basileios. Jego znaczenie to „królewski” lub „król”. Imię to ma długą historię chrześcijańską, zwłaszcza dzięki świętemu Bazylowi Wielkiemu.

Włodzimierz — to starosłowiańskie imię, które wiąże się ze słowami „władzić” i „pokój”. Interpretuje się je jako „ten, który panuje nad światem” lub „władca pokoju”. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia w historii Ukrainy jest książę Włodzimierz Wielki.

Georgij — imię pochodzenia greckiego. Pochodzi od słowa „georgos”, co oznacza „rolnik” lub „ten, kto uprawia ziemię”. Ukraińska forma tego imienia to Jurij. Obie wersje mają wspólne pochodzenie.

Iwan — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Jest to jedno z najstarszych i najpopularniejszych imion chrześcijańskich, znane dzięki wielu postaciom biblijnym.

Ilya — imię pochodzenia starożydowskiego. Oznacza ono „mój Bóg — Pan” lub „mój Bóg — Jahwe”. Imię to wiąże się z biblijnym prorokiem Ilyą, czczonym w chrześcijaństwie.

Józef — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tłumaczy się je jako „Bóg pomnoży” lub „niech Bóg doda”. W tradycji biblijnej imię to nosi kilka znanych postaci, w szczególności sprawiedliwy Józef, mąż Dziewicy Maryi.

Mikołaj — pochodzi od greckiego imienia Nikolaos. Składa się ono ze słów „zwycięstwo” i „lud”, dlatego oznacza „zwycięzca narodów” lub „zwycięstwo ludu”. Jednym z najbardziej czczonych świętych o tym imieniu jest Mikołaj Cudotwórca.

Aleksander — imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie to „obrońca ludzi” lub „ten, który chroni mężczyzn”. Pochodzi od dwóch starożytnych greckich słów związanych z ochroną i człowiekiem.

Paweł — pochodzi od łacińskiego słowa Paulus, oznaczającego „mały” lub „skromny”. Imię to stało się znane dzięki apostołowi Pawłowi, jednemu z najważniejszych głosicieli chrześcijaństwa.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „kamień” lub „skała”. Symbolizuje ono wytrzymałość i niezłomność. W chrześcijaństwie imię to kojarzy się przede wszystkim z apostołem Piotrem.

Semen — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Szymon. Jego znaczenie to „usłyszany przez Boga” lub „Bóg usłyszał”. Imię to ma długą historię biblijną i jest rozpowszechnione wśród różnych ludów słowiańskich.

Siergij — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z imieniem rodowym Sergius. Dokładne pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone, choć w popularnych interpretacjach czasami tłumaczy się je jako „wysoki” lub „szanowany”.

Fedir — to ukraińska forma greckiego imienia Teodoros. Składa się ono ze słów „Bóg” i „dar” i oznacza „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”. Pod względem znaczenia imię to jest zbliżone do imienia Bogdan, choć ma greckie pochodzenie.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej taki święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Imieniny nie zawsze pokrywają się z dniem urodzin. Określa się je na podstawie kalendarza kościelnego oraz dnia pamięci świętego, którego imię nosi dana osoba. Jeśli w kalendarzu jest kilku świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj kieruje się dniem upamiętnienia swojego niebiańskiego opiekuna.

Jak obchodzi się imieniny

Tradycyjnie dzień imienin rozpoczyna się modlitwą i wizytą w kościele. Wierni mogą podziękować swojemu niebiańskiemu patronowi za wstawiennictwo, pomodlić się o zdrowie i poprosić o duchowe wsparcie.

Następnie imieniny można świętować w gronie rodziny lub przyjaciół. W przeciwieństwie do hucznych urodzin, święto to często obchodzi się spokojniej — przy wspólnym stole z najbliższymi. Najważniejsze w tym dniu nie są prezenty ani uczta, ale troska o drugiego człowieka i ciepłe słowa. Solenizantom życzy się zdrowia, pokoju, rodzinnego ciepła, radości i Bożej opieki.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia z okazji imienin mogą być krótkie i szczere. Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych uczynków. Życzę ci mocnego zdrowia, spokoju, miłości i ciepła w gronie najbliższych”.

Albo tak: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych dni, szczęśliwych chwil i powodów do uśmiechu. Życzę spokoju ducha, pomyślności, spełnienia marzeń i Bożego błogosławieństwa”.

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