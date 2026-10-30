Imieniny prawosławne 30 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

30 października swoje imieniny obchodzą osoby noszące kilka imion męskich i żeńskich. Wśród nich są: Artem, Marek, Aleksander, Stepan, Anastazja i Olena. Tego dnia Kościół prawosławny czci również świętego męczennika Zynowija i jego siostrę Zynowię, apostołów z grona 70 oraz innych świętych.

Imieniny kobiet 30 października

30 października można złożyć życzenia imieninowe Anastazji, Olenie, Zinowii i Eutropii. W niektórych kalendarzach imieninowych wymienia się również Ilonę. Każde z tych imion ma swoją historię i znaczenie.

Anastazja — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „zmartwychwstanie” lub „odrodzoną”. Wiąże się z ideą nowego życia, nadziei i odnowy. Imię to ma długą historię chrześcijańską i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Elena — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Najczęściej interpretuje się je jako „jasna”, „promienna” lub „słoneczna”. Znane jest już od czasów starożytnych i zyskało popularność dzięki tradycji chrześcijańskiej.

Zinovia — imię żeńskie pochodzenia greckiego. Jego znaczenie wiąże się z pojęciem boskiej mocy i życia darowanego przez Boga. W kalendarzu prawosławnym tego dnia wspomina się męczenniczkę Zinowię, siostrę świętego męczennika Zinowiego.

Eutropia — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi elastyczność, zwinność lub umiejętność dostosowywania się do okoliczności. W kalendarzu kościelnym 30 października wspomina się męczenniczkę Eutropię.

Ilona — imię, które ma kilka wersji pochodzenia. Często uważa się je za węgierską formę imienia Helena i wiąże się z znaczeniami „jasna” i „błyszcząca”. Jest ono rozpowszechnione w Europie Środkowej i Wschodniej.

Męskie imieniny 30 października

Tego dnia imieniny obchodzą: Artem, Herman, Józef, Leonid, Makar, Maksym, Marek, Mateusz, Aleksander, Piotr, Semen, Stepan i Julian. W prawosławnym kalendarzu kościelnym wspomina się również Zinowija, Markiana, Terencjusza, Justusa i Kleopasa.

Artem — imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „zdrowy”, „nienaruszony” i „całościowy”. Artem to popularna forma imienia Artemij, znanego w tradycji chrześcijańskiej.

Hermann — imię, które ma łacińskie i starogermańskie znaczenie. W tradycji łacińskiej wiąże się je ze znaczeniem „rodzimy” lub „bliski”, a w germańskiej — z pojęciem wojownika.

Józef — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego tradycyjne znaczenie to „Bóg pomnoży” lub „niech Bóg doda”. Imię to znane jest dzięki postaciom biblijnym i ma długą historię w chrześcijaństwie.

Leonid — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „podobny do lwa” lub „lwi”. Jest ono związane z wizerunkiem lwa, który w różnych kulturach symbolizuje siłę i odwagę.

Makar — imię pochodzenia greckiego o znaczeniu „błogosławiony” lub „szczęśliwy”. Ma długą tradycję kościelną i przetrwało w kulturze ukraińskiej do dziś.

Maksym — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa maximus, oznaczającego „największy” lub „najwspanialszy”. Imię to jest popularne w wielu krajach europejskich.

Mark — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z rzymskim bogiem Marsem, dlatego wśród popularnych interpretacji pojawia się znaczenie „poświęcony Marsowi”. W chrześcijaństwie imię to kojarzy się również z ewangelistą Markiem.

Mateusz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „dar Boży”. Znane jest z Biblii, zwłaszcza dzięki apostołowi i ewangelistowi Mateuszowi.

Aleksander — imię pochodzenia greckiego o znaczeniu „obrońca ludzi” lub „ten, który chroni ludzkość”. Stało się znane już w czasach starożytnych i pozostaje popularne w wielu krajach.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „kamień” lub „skała”. W tradycji chrześcijańskiej wiąże się ono z apostołem Piotrem i symbolizuje moc oraz trwałość wiary.

Semen — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie zwykle tłumaczy się jako „Bóg usłyszał” lub „usłyszany przez Boga”. Imię to ma biblijne korzenie i długą historię.

Stepan — to ukraińska forma greckiego imienia Stefan. Oznacza ono „wieńiec” lub „koronę”. W tradycji chrześcijańskiej imię to wiąże się z pierwszym męczennikiem Stefanem.

Julian — imię pochodzenia łacińskiego, związane z nazwiskiem rodowym Juliów. Interpretuje się je również jako „należący do rodu Juliów”. Imię to rozpowszechniło się w Europie dzięki historii rzymskiej i tradycji chrześcijańskiej.

Zinowij — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze znaczeniem „siła Zeusa” lub „ten, kto posiada boską moc”. 30 października Kościół czci świętego męczennika Zinowija, biskupa Egejskiego.

Markian — imię pochodzenia łacińskiego, związane z nazwiskiem rodowym Marcius i imieniem Marek. Ma długą historię i zachowało się w tradycji ukraińskiej.

Terencjusz — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z antycznorzymskim nazwiskiem rodowym Terencjusz. W kalendarzu kościelnym wspomina się o święto-męczenniku Terencjuszu.

Just — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „sprawiedliwy” lub „prawy”. Jest znane z tradycji wczesnochrześcijańskiej.

Kleopa — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się z pojęciem chwały. W chrześcijaństwie Kleopa znany jest jako jeden z 70 apostołów.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba i którego uważa się za jej niebiańskiego opiekuna. W tradycji chrześcijańskiej jest to okazja, by przypomnieć sobie o duchowej więzi ze świętym, pomodlić się i podziękować za wsparcie.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym jest kilka dni upamiętniających świętych o tym samym imieniu, datę zazwyczaj ustala się zgodnie ze świętym patronem, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu.

Jak świętować imieniny i składać życzenia bliskim

Dzień imienin można spędzić spokojnie, w gronie rodziny i przyjaciół. Chętni tego dnia odwiedzają kościół, modlą się do swojego niebiańskiego patrona lub wykonują dobry uczynek. Do złożenia życzeń nie potrzeba drogich prezentów ani hucznych uroczystości. Wystarczą szczere słowa, troska oraz życzenia zdrowia, pokoju, radości i Bożego błogosławieństwa.

Na przykład można powiedzieć: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun cię strzeże, obdarza siłą, spokojem i pewnością siebie, a w życiu zawsze znajdzie się miejsce na miłość, dobro i szczęśliwe wydarzenia”.

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