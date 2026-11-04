Imieniny prawosławne 4 listopada 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W środę, 4 listopada, imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Grigorij, Iwan, Ilja, Mikołaj, Aleksander, Szymon i Stepan. W niektórych kalendarzach imieninowych wymieniono również Pawła i Merkurego. Imiona żeńskie: Anna, Elżbieta, Teodotia i Glikeria pojawiają się w kalendarzach imieninowych według starego stylu kościelnego. Opowiadamy, co oznacza każde z tych imion i jak pogratulować imieninowym.

4 listopada Kościół prawosławny czci pamięć czcigodnego Joannikiego Wielkiego, a także męczenników Nikandra i Jermeja. Tego dnia wspomina się również innych świętych, których imiona z czasem znalazły się w kalendarzach kościelnych.

Imieniny to okazja, by pogratulować bliskim, którzy noszą imiona świętych. Każde imię ma swoje pochodzenie i znaczenie, a za niektórymi z nich kryje się długa historia.

Imiona żeńskie 4 listopada

W kalendarzach według starego stylu kościelnego na tę datę przypadają imiona Anna, Elżbieta, Teodotia i Glikeria. Kojarzy się je z pamięcią o chrześcijańskich męczenniczkach.

Anna — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Oznacza „miłosierdzie”, „łaskę” lub „przychylność”. Jest to jedno z najstarszych imion żeńskich, znane dzięki historii biblijnej. W tradycji ukraińskiej pozostaje popularne do dziś.

Elżbieta — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tłumaczy się je jako „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która czci Boga”. Imię to ma długą historię biblijną i jest rozpowszechnione w wielu krajach. Jego skrócone formy to: Liza, Lizonka i Elizabetka.

Teodotia — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „dana przez Boga” lub „darowana przez Boga”. Zostało utworzone ze słów oznaczających „Bóg” i „dar”. Imię to ma długą historię chrześcijańską, choć obecnie nie jest zbyt często spotykane.

Glikeria — imię pochodzenia greckiego. Wiąże się je ze słowem „glykos”, które oznacza „słodki”. Dlatego imię to interpretuje się jako „słodka”, „miła” lub „łagodna”. Jest znane od dawna i zachowało się w tradycji prawosławnej.

Imiona męskie na 4 listopada

Grzegorz — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „czujny”, „ten, który nie śpi”. W tradycji chrześcijańskiej wiąże się je z duchową czujnością i gotowością do obrony wiary. Jednym z najbardziej znanych świętych o tym imieniu jest Grzegorz Teolog.

Iwan — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, wywodzące się od imienia Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Imię to występuje w wielu odmianach w różnych językach i jest jednym z najpopularniejszych w świecie chrześcijańskim.

Ilya — imię pochodzenia starożydowskiego. Oznacza „mój Bóg jest Panem”. Imię to wiąże się z biblijnym prorokiem Ilyą, czczonym w chrześcijaństwie. Na Ukrainie znane jest już od wielu stuleci.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego, utworzone od słów „zwycięstwo” i „lud”. Jego znaczenie to „zwycięzca narodów” lub „zwycięstwo narodu”. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest Mikołaj Cudotwórca, uważany za patrona dzieci, podróżników i tych, którzy potrzebują pomocy.

Aleksander — pochodzi od starożytnego greckiego imienia Alexandros. Oznacza „obrońca ludzi” lub „ten, który chroni”. Imię to ma długą historię i jest rozpowszechnione w wielu krajach. Jego żeński odpowiednik to Aleksandra.

Szymon — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tłumaczy się je jako „usłyszany przez Boga” lub „Bóg usłyszał”. Jest znane z Biblii: tak nazywało się kilku jej bohaterów, w szczególności apostoł Szymon Piotr.

Stepan — to ukraińska forma greckiego imienia Stefanos. Jego znaczenie to „wieniec” lub „korona”. W starożytności wieniec był symbolem zwycięstwa i szacunku. W chrześcijaństwie imię to wiąże się ze świętym Stefanem — pierwszym chrześcijańskim męczennikiem.

Paweł — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „mały” lub „skromny”. Stało się znane dzięki apostołowi Pawłowi, jednemu z najważniejszych głosicieli chrześcijaństwa. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach i występuje w różnych formach językowych.

Merkury — imię pochodzenia łacińskiego, związane z rzymskim bogiem handlu i podróży, Merkurym. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ustalone. W tradycji chrześcijańskiej imię to nosili również święci, w szczególności męczennicy.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że ten święty jest niebiańskim patronem danej osoby i wstawia się za nią przed Bogiem.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym jest kilku świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się datę upamiętnienia swojego niebiańskiego opiekuna najbliższą po dniu urodzin lub tę, którą ustalono podczas chrztu.

Jak obchodzi się imieniny

Tradycyjnie dzień imienin rozpoczyna się modlitwą. Wierni mogą udać się do kościoła, podziękować Bogu za życie oraz poprosić swojego niebiańskiego opiekuna o wstawiennictwo i wsparcie.

Następnie święto można spędzić z rodziną i przyjaciółmi. Zazwyczaj imieniny obchodzi się w przytulnym gronie rodzinnym, bez konieczności organizowania hucznych biesiad. Najważniejsze jest, aby poświęcić tej osobie uwagę i przypomnieć jej, że o niej pamiętają.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Nie trzeba przygotowywać długiej przemowy, aby złożyć życzenia. Wystarczy kilka szczerych słów z życzeniami zdrowia, spokoju i pomyślności. Oto kilka propozycji: „Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i wspiera na drodze życia. Życzę ci mocnego zdrowia, spokoju ducha, miłości i ciepła od bliskich”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech każdy dzień przynosi dobre wieści, miłe spotkania i nowe możliwości. Życzę, aby w sercu zawsze było światło, aby obok byli niezawodni ludzie, a wszystkie ważne marzenia stopniowo się spełniały”.

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