Imieniny prawosławne 6 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

6 listopada imieniny obchodzą Paweł, Łukasz, Aleksy, Mikołaj, Piotr, Klaudia, Aleksandra i inni. Wśród imion żeńskich związanych z tą datą znajdują się również Matrona, Tekusa, Eufrozyna i Atanazja. Opowiemy, skąd pochodzą te imiona i jakie mają znaczenie.

6 listopada Kościół prawosławny czci pamięć świętego Pawła Wyznawcy, patriarchy Konstantynopola, czcigodnego Warlaama z Chutyna oraz innych świętych. Tego dnia wspomina się również męczenniczki Tekusę, Aleksandrę, Klaudię, Polaktię, Eufrozynię, Atanazję i Matronę. To właśnie z imionami tych świętych wiąże się część imienin przypadających w tym dniu.

Imiona żeńskie 6 listopada

Klaudia — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z antycznorzymskim nazwiskiem rodowym Klaudiuszy. Tradycyjnie jego znaczenie tłumaczy się jako „kulawa”, choć obecnie interpretacja ta nie ma negatywnego wydźwięku. W kalendarzu kościelnym wspomina się męczenniczkę Klaudię.

Aleksandra — żeńska forma imienia Aleksander, wywodząca się z języka greckiego. Oznacza „obrończynię ludzi” lub „tę, która chroni”. Imię to kojarzy się z siłą, stanowczością i gotowością do pomocy innym.

Matrona — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „szanowaną kobietę”, „matkę rodziny” lub „panią”. W starożytnym Rzymie tak nazywano zamężne kobiety z szanowanych rodów. W tradycji prawosławnej 6 listopada wspomina się męczenniczkę Matronę.

Tekusa — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z formami starożytnej greki, jednak jego dokładne znaczenie nie ma jednoznacznego wyjaśnienia. Tekusa była jedną z męczenniczek z Ankiry, które Kościół czci tego dnia.

Polaktia — mało popularne imię pochodzenia greckiego. Trudno ustalić jego dokładne znaczenie ze względu na starożytną formę i różne warianty pisowni. W przekazach kościelnych Polaktia jest wymieniana wśród męczenniczek, które poniosły śmierć za wiarę chrześcijańską.

Eufrozyna — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Oznacza „radość”, „wesołość” lub „spokój ducha”. Imię to kojarzy się z wizerunkiem osoby szczerej i radosnej. W kalendarzu kościelnym 6 listopada wspomina się męczenniczkę Eufrozynię.

Atanazja — żeńska forma imienia Atanazjusz, które pochodzi z języka greckiego i oznacza „nieśmiertelna”. Imię to symbolizuje życie wieczne i duchową wytrwałość. Tego dnia czci się męczenniczkę Atanazję.

Imiona męskie 6 listopada

Paweł — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „mały” lub „skromny”. Stało się ono znane dzięki apostołowi Pawłowi, jednemu z najważniejszych działaczy wczesnego chrześcijaństwa. 6 listopada Kościół czci świętego Pawła Wyznawcę, patriarchę Konstantynopola.

Łukasz — imię pochodzenia greckiego, które często tłumaczy się jako „jasny” lub „pochodzący z Lukanii” — historycznego regionu na południu Włoch. Najbardziej znaną osobą noszącą to imię jest apostoł i ewangelista Łukasz. W kalendarzu kościelnym tego dnia wspomina się czcigodnego Łukasza Sycylijskiego oraz Łukasza, ekonoma klasztoru w Kijowie-Peczerskim.

Warlaam — imię o starożytnym pochodzeniu semickim. Jego znaczenie często tłumaczy się jako „syn ludu” lub „syn Boga”, choć istnieją różne wersje dotyczące jego pochodzenia. 6 listopada czci się czcigodnego Warlaama z Chutyna — założyciela klasztoru w pobliżu Nowogrodu.

Hermann — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „brat” lub „rodzony”. Jest ono rozpowszechnione w różnych krajach europejskich. Tego dnia wspomina się świętego Hermana, arcybiskupa Kazania.

Arefa — imię pochodzenia arabskiego, które wiąże się ze znaczeniami „mądry”, „obeznany” lub „ten, który wie”. W tradycji prawosławnej wspomina się męczennika Arefę i jego towarzyszy, którzy ponieśli śmierć za wiarę.

Akakij – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „niewinny”, „ten, kto nie czyni zła”. Wywodzi się ono od słowa związanego z brakiem złych intencji. Imię to występuje w prawosławnych kalendarzach świętych i ma kilku patronów.

Aleksy — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „obrońca” lub „ten, który chroni”. Wywodzi się od słowa alexein — „bronić”. Imię to było powszechne wśród chrześcijańskich świętych i władców.

Opanas — ukraińska forma imienia Afanasij. Pochodzi z języka greckiego i oznacza „nieśmiertelny”. Jednym z najbardziej znanych świętych noszących to imię był Afanasij Wielki, arcybiskup Aleksandrii.

Iwan — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Występuje w wielu odmianach w różnych językach: John, Jean, Juan, Johann. Jest to jedno z najpopularniejszych imion w tradycji chrześcijańskiej.

Herakliusz — imię pochodzenia starożytnego greckiego, związane z imieniem mitycznego bohatera Heraklesa. Tłumaczy się je jako „chwała Hery”. Imię to ma długą historię i występuje wśród świętych chrześcijańskich.

Lawrentij — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „ten, który pochodzi z miasta Lawrent” lub „ukoronowany laurami”. Wianek laurowy w starożytności był symbolem zwycięstwa i szacunku.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „zwycięzca narodów”. Zostało utworzone ze słów oznaczających zwycięstwo i naród. Imię to ma wielu świętych patronów i pozostaje popularne na Ukrainie.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „kamień” lub „skała”. Symbolizuje ono wytrzymałość i stabilność. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia był apostoł Piotr.

Jan — skrócona forma imienia Iwan, popularna w Polsce, Czechach i innych krajach europejskich. Ma starożytne pochodzenie żydowskie i oznacza „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”.

Czym jest dzień anioła i jak go obchodzić

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię. W tradycji chrześcijańskiej święty ten uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby. Zwraca się do niego z modlitwami, prosząc o ochronę i wsparcie.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj kieruje się dniem pamięci tego świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana. Dlatego data może zależeć od tradycji rodzinnej i kościelnej. W dniu imienin można odwiedzić kościół, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna lub spędzić czas z bliskimi. Nie trzeba organizować hucznych uroczystości — najważniejsze jest, aby pamiętać o duchowym znaczeniu tej daty.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, spokoju ducha, miłości i pomyślności. Można również życzyć, aby niebiański patron strzegł tej osoby, pomagał w trudnych chwilach i dodawał sił do nowych osiągnięć.

Życzenia nie muszą być długie. Wystarczy kilka szczerych słów, ciepła wiadomość lub telefon. Najważniejsze — pokazać tej osobie, że pamiętasz o jej święcie.

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