Imieniny prawosławne 8 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W niedzielę, 8 listopada 2026 roku, imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Michał, Gawrił, Paweł i Rafał, a także kobiety o imieniu Marta. Tego dnia prawosławni chrześcijanie czczą Sobór Archanioła Michała i innych sił niebiańskich. Opowiadamy, co oznaczają imiona osób obchodzących imieniny i jak można im pogratulować z okazji Dnia Anioła.

8 listopada Kościół wspomina archanioła Michała – jednego z najbardziej czczonych aniołów w tradycji chrześcijańskiej. Uważany jest on za niebiańskiego wojownika i obrońcę, który stoi na czele anielskiej armii. Wraz z nim wierni oddają cześć wszystkim siłom niebiańskim, które służą Bogu.

Z tą datą związane są imiona Michał, Gabriel i Rafał. W kalendarzach imieninowych na 8 listopada wymieniani są również Paweł i Marta.

Imiona żeńskie na 8 listopada

Marta — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tłumaczy się je jako „pani”, „gospodyni” lub „władczyni”. W tradycji chrześcijańskiej znana jest święta Marta, siostra Marii i Łazarza, która mieszkała w Betanii. Imię to występuje również w formie Marfa.

Imiona męskie 8 listopada

Michał — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tłumaczy się je jako „kto jest jak Bóg?” lub „kto jest podobny do Boga?”. Imię to wiąże się z archaniołem Michałem, uważanym za obrońcę dobra i niebiańskiego wojownika. W języku ukraińskim powszechne są również formy Mykhailyk i Mykhas.

Gawryło — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które oznacza „Bóg jest moją siłą” lub „siła Boża”. W Biblii archanioł Gabriel jest posłańcem Bożym. To właśnie on zwiastował Dziewicy Marii narodziny Jezusa Chrystusa. Inne formy tego imienia to: Гавриїл i Гавриїлко.

Rafael — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie to „Bóg uzdrowił” lub „Boże uzdrowienie”. W tradycji biblijnej archanioł Rafał jawi się jako niebiański przewodnik i pomocnik, który wspiera ludzi. Imię to znane jest również w formie Rafał.

Paweł — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa paulus, oznaczającego „mały”, „niewielki” lub „skromny”. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia był apostoł Paweł, który szerzył nauki chrześcijańskie i napisał listy do pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień ku czci świętego, którego imieniem nazwano daną osobę podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej taki święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym znajduje się kilku świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się datę ich czci najbliższą po dniu urodzin. Imię niebiańskiego opiekuna można również ustalić w kościele, w którym dana osoba została ochrzczona.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodzinnym lub wśród bliskich osób. Wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna oraz podziękować mu za wsparcie i ochronę.

Obchody nie muszą być huczne. Najważniejsze jest, aby pamiętać o duchowym znaczeniu tego dnia, poświęcić uwagę bliskim i spędzić czas z tymi, którzy są nam drodzy.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Osobom obchodzącym imieniny 8 listopada można życzyć dobrego zdrowia, pokoju, pomyślności, miłości i spokoju ducha. Warto również życzyć Bożego błogosławieństwa, wsparcia niebiańskiego opiekuna oraz siły do pokonywania życiowych trudności.

Życzenia mogą być krótkie i szczere: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga znaleźć właściwą drogę oraz obdarza siłą i wiarą. Życzę ci pokoju, zdrowia, miłości i radości każdego dnia”.

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