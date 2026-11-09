Imieniny prawosławne 9 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, imieniny obchodzą: Anton, Wiktor, Dmytro, Iwan, Ilja, Józef, Konstantyn, Nestor, Oleksandr, Oleksij, Semen, Tymofij, Fiodor i inni. Wśród imion żeńskich tego dnia wspomina się Matronę, a w niektórych kalendarzach – również Kapitolinę. Opowiadamy, co oznacza każde z tych imion i jak pogratulować imieninowym.

9 listopada Kościół prawosławny czci pamięć męczenników Onizyfora i Porfiriusza, którzy ponieśli śmierć za wiarę chrześcijańską. Tego dnia wspomina się również czcigodną Matronę z Konstantynopola.

Z tymi i innymi datami kościelnymi wiążą się imieniny osób noszących imiona świętych. Wśród nich znajdują się zarówno imiona powszechnie znane na Ukrainie, jak i te, które dziś spotyka się rzadziej.

Imiona żeńskie 9 listopada

Motrona — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa matrona, którym nazywano szanowaną mężatkę lub gospodynię. Imię to kojarzy się również z pojęciami godności, szacunku i macierzyństwa. Forma kościelna — Matrona.

Kapitolina — imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane z Kapitolem — jednym z siedmiu wzgórz starożytnego Rzymu, na którym znajdowały się ważne świątynie. Imię to można przetłumaczyć jako „należąca do Kapitolu”. W tradycji chrześcijańskiej znana jest święta męczennica Kapitolina.

Imiona męskie 9 listopada

Anton — imię pochodzenia starożytnorzymskiego. Jest ono związane z rodowym imieniem Antonius. Dokładne pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone, ale często interpretuje się je jako „ten, który wkracza do walki” lub „przeciwnik”.

Wiktor — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zwycięzca”. Wywodzi się od słowa victor. W tradycji chrześcijańskiej imię to nosili męczennicy i święci.

Dmytro — imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane z imieniem starożytnej greckiej bogini Demeter, którą uważano za patronkę rolnictwa i płodności. Dlatego imię Dmytro często interpretuje się jako „poświęcony Demeter”.

Iwan — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion w tradycji chrześcijańskiej.

Ilya — imię pochodzenia starożydowskiego. Oznacza ono „mój Bóg — Pan” lub „mój Bóg — Jahwe”. W Biblii prorok Ilya znany jest ze swojej wierności wierze i walki z pogaństwem.

Józef — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tłumaczy się je jako „Bóg pomnoży” lub „niech Bóg doda”. W Biblii imię to nosił syn patriarchy Jakuba, a w Nowym Testamencie — sprawiedliwy Józef, mąż Dziewicy Maryi.

Konstantyn — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa constans, które oznacza „wytrwały”, „stały” lub „niezachwiany”. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia był cesarz Konstantyn Wielki.

Nestor — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się z mądrością, doświadczeniem i powrotem do domu. W starożytnych greckich podaniach Nestor był mądrym królem, który wyróżniał się roztropnością.

Aleksander — imię pochodzenia greckiego. Składa się z części oznaczających „bronić” i „człowiek”. Dlatego tłumaczy się je jako „obrońca ludzi” lub „ten, który chroni”.

Oleksij – również ma greckie korzenie. Jego znaczenie to „obrońca”, „pomocnik” lub „ten, który chroni”. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach i występuje w kilku formach, w szczególności jako Aleksij i Les.

Semen — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Szymon. Oznacza ono „usłyszany przez Boga” lub „Bóg usłyszał”. Imię to ma długą historię biblijną.

Tymoteusz — imię pochodzenia greckiego. Zostało utworzone ze słów oznaczających „cześć” i „Bóg”. Tłumaczy się je jako „ten, który czci Boga”.

Fiodor — imię pochodzenia greckiego, składające się ze słów oznaczających „Bóg” i „dar”. Dlatego tłumaczy się je jako „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”. Inną formą tego imienia jest Teodor.

Andrzej — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „męski”, „odważny” lub „dzielny”. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia był apostoł Andrzej Pierwszy Powołany.

Walentyn — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa valens, oznaczającego „silny”, „zdrowy” lub „pełen sił”.

Mark — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z rzymskim bogiem wojny Marsem. Dlatego jedną z powszechnych interpretacji jest „poświęcony Marsowi”. Imię to znane jest również dzięki ewangelisty Markowi.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień ku czci świętego, którego imieniem nazwano daną osobę podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty ten uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się datę ich czci najbliższą po dniu urodzin lub imię świętego, którego wybrano na patrona podczas chrztu.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin można spędzić w gronie rodzinnym lub spotkać się z bliskimi. Wierni zazwyczaj udają się do kościoła, modlą się do swojego niebiańskiego patrona i dziękują mu za wsparcie i ochronę.

Obchody nie muszą być huczne. Najważniejsze jest, aby zwrócić uwagę na duchowe znaczenie tego dnia, wspomnieć o swoim patronie i spędzić czas z najbliższymi.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Osobom obchodzącym imieniny 9 listopada można życzyć dobrego zdrowia, pokoju, miłości, dobrobytu i spokoju ducha. Warto również życzyć Bożego błogosławieństwa, wsparcia niebiańskiego opiekuna oraz siły do pokonywania życiowych trudności.

Na przykład życzenia mogą brzmieć następująco: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga znaleźć właściwą drogę i dodaje sił w trudnych chwilach. Życzę zdrowia, pokoju, miłości i jak najwięcej szczęśliwych dni”.

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