„Niszczenie ukraińskiego przemysłu spożywczego w czasie wojny to zbrodnia przeciwko bezpieczeństwu gospodarczemu i żywnościowemu państwa”. Oświadczenie dyrektor zarządzającej spółki „OMEGA TRY” Oleny Bezugłej stało się jednym z najgłośniejszych stwierdzeń podczas Integrity Forum UNIC 2026: The Value of Integrity, które odbyło się w Kijowie.

Forum, zorganizowane przez Ogólnoukraińską Sieć Uczciwości i Zgodności z Przepisami (UNIC), zgromadziło przedstawicieli ukraińskiego biznesu, dyplomatów, prawników, specjalistów ds. zgodności z przepisami oraz przedstawicieli organów państwowych. W centrum uwagi znalazły się kwestie, które obecnie stanowią szczególne wyzwanie dla ukraińskich przedsiębiorstw: jak działać i rozwijać się w czasie wojny, chronić swoją działalność przed bezprawnymi naciskami, a jednocześnie przestrzegać wysokich standardów przejrzystości i uczciwości.

Uczciwość jako ochrona biznesu, a nie formalność

Jednym z głównych tematów forum było to, w jaki sposób ukraiński biznes może dostosować się do nowych warunków działania, zachować przejrzystość procesów, a jednocześnie chronić się przed ryzykiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Uczestnicy omawiali kwestie due diligence partnerów biznesowych, pozyskiwania międzynarodowych inwestycji i dotacji, wchodzenia na nowe rynki oraz budowania skutecznej współpracy z organami ścigania.

Osobno podkreślano, że zgodność z przepisami i przejrzystość już dawno przestały być jedynie wymogiem partnerów międzynarodowych lub dodatkową procedurą biurokratyczną. W realiach ukraińskich jest to jedno z kluczowych narzędzi ochrony biznesu przed bezprawnym naciskiem, ryzykiem korupcyjnym i kontrolami, a także gwarancja zaufania ze strony inwestorów i partnerów międzynarodowych.

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