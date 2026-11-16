Prokuratura domaga się w sądzie wyznaczenia granic stanowiska archeologicznego w Troieszynie

Prokuratura okręgowa Desnianska w Kijowie wniosła do sądu pozew dotyczący bezczynności stołecznych urzędników. Prokuratura domaga się uznania tego zaniechania za niezgodne z prawem oraz zobowiązania odpowiedzialnych osób do wyznaczenia granic i ustalenia zasad użytkowania terenu zabytku archeologicznego o znaczeniu lokalnym „Osada z grodziskiem Troieszczyna-Wygurivszczyna”.

Chodzi również o konieczność wprowadzenia odpowiednich danych do Państwowego Katastru Gruntów.

Zabytki archeologiczne z XI–XIII wieku znajdują się w dzielnicy Desniańskiej stolicy, na starorzeczu rzeki Desny – Radosyn (Radunka, Hnylusza), w obrębie ulic Tarasa Kowala, Oleksija Kurinnego oraz jeziora Hnylusza. Jego orientacyjna powierzchnia wynosi około 3,075 ha.

Wspomniany obiekt archeologiczny został wpisany do rejestru państwowego w 1970 roku. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy w 2023 roku wpisano go do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych Ukrainy jako zabytek archeologiczny o znaczeniu lokalnym.

Jednak brak odpowiednio opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji określającej granice i tryby użytkowania terenu zabytku archeologicznego o znaczeniu lokalnym „Osada z posadem Troieszczyna-Wygurivszczyna”, a także braku informacji o odpowiednich granicach i ograniczeniach w rejestrach katastralnych, uniemożliwia zapewnienie jej odpowiedniej ochrony i zachowania.

Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny wszczął postępowanie w sprawie na podstawie pozwu prokuratora. Informuje o tym prokuratura miejska w Kijowie. Wideo: Na Troieszczynie autobusy stoją godzinami w korkach, a mieszkańcy Kijowa idą na most pieszo.

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