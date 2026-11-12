Prokuratura domaga się zwrotu do budżetu Kijowa prawie 7 mln hrywien za użytkowanie lokalu komunalnego

Prokuratura okręgowa w Holosiivsku w Kijowie złożyła w Sądzie Gospodarczym pozew w interesie państwa, reprezentowanego przez Radę Miasta Kijowa. Prokuratura domaga się od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odzyskania ponad 6,7 mln hrywien dochodów uzyskanych w wyniku nielegalnego wykorzystania mienia komunalnego.

Chodzi o lokal niemieszkalny o powierzchni 210 m², położony w budynku mieszkalnym przy ulicy Metrologicznej w dzielnicy Holosiivskyi stolicy.

Ustalono, że wspomniane pomieszczenie zostało bezprawnie wyłączone z majątku komunalnego. W związku z tym prokuratura, na drodze sądowej, unieważniła prawo własności prywatnej do tego lokalu oraz uznała umowę kupna-sprzedaży tego pomieszczenia za nieważną. Orzeczenie sądu pierwszej instancji zostało potwierdzone postanowieniem Kijowskiego Sądu Apelacyjnego z dnia 16 kwietnia 2026 r.

Mimo to przedsiębiorczyni nadal dysponuje tym lokalem jak własnym, wynajmując go na potrzeby urzędu pocztowego.

Jednocześnie w momencie zawarcia umowy najmu wiedziała ona o braku podstaw prawnych do posiadania lokalu, ponieważ orzeczenie sądowe o unieważnieniu jej prawa własności już stało się prawomocne, a odpowiednie informacje zostały wpisane do Państwowego Rejestru Praw Rzeczowych do Nieruchomości.

W związku z tym prokuratura wniosła do sądu pozew o zasądzenie na rzecz budżetu stolicy bezpodstawnie uzyskanych dochodów w wysokości 4,67 mln UAH, a także 3% rocznych odsetek oraz strat inflacyjnych w kwocie ponad 2 mln UAH.

Obecnie Sąd Gospodarczy miasta Kijowa wszczął postępowanie w tej sprawie i wyznaczył termin rozprawy.

Informację tę przekazała prokuratura miejska w Kijowie.

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