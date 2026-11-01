Prokurator próbował wyegzekwować od państwa 150 tys. hrywien odszkodowania w związku z mobilizacją i cofnięciem odroczenia

Sąd Miejsko-Rejonowy w Łucku w obwodzie wołyńskim w całości oddalił powództwo prokuratora oddziału w Kiewercach przy prokuraturze okręgowej w Łucku, który domagał się zasądzenia od państwa 150 tysięcy hrywien z tytułu szkody moralnej oraz ponad 4,2 tysiąca hrywien z tytułu szkody materialnej.

Powód uzasadniał swoje roszczenia tym, że kierownictwo Prokuratury Obwodowej Wołyńskiej bezprawnie wysłało pismo do TCC w sprawie unieważnienia jego odroczenia od poboru do wojska, co doprowadziło do jego późniejszej mobilizacji we wrześniu 2025 roku.

Chociaż sądy administracyjne uznały wcześniej wysłanie pisma przez prokuraturę za bezprawne, sąd rejonowo-miejski podkreślił, że nie stanowi to automatycznej podstawy do wypłaty odszkodowania pieniężnego. Sąd zauważył, że decyzję o powołaniu do służby wojskowej oraz unieważnieniu rejestracji podjął bezpośrednio TCC, a powód nie wykazał bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między działaniami prokuratury, pogorszeniem stanu zdrowia oraz kosztami leczenia. Ponadto prokurator nie przedstawił dowodów na to, że zwrócił się do TCC o przyznanie alternatywnego odroczenia na podstawie sprawowania opieki nad bratem niezdolnym do czynności prawnych.

Źródło: Gazeta Sądowo-Prawna.

Wcześniej bezrobotny mieszkaniec Wołyni został skazany na sześć miesięcy więzienia za odmowę poddania się poborowi do służby wojskowej podczas mobilizacji.

Sąd zastosował wobec trzech radnych Rady Miasta Kijowa środek zabezpieczający w postaci nocnego aresztu domowego. Są oni oskarżeni o uchylanie się od służby wojskowej.

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