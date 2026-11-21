Pieniądze rozłożone na podłodze w całe dywany stały się typowym elementem zdjęć z przeszukań. Jednocześnie dla śledczych takie działania nie są obowiązkowe. Prokurator Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej Rostysław Batig wyjaśnił, że w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym znajdują się specjalne urządzenia, które pozwalają szybko przeliczyć gotówkę i zarejestrować numery seryjne każdego banknotu.

Według prokuratora SAP, czasami rozkładanie pieniędzy na dużej powierzchni ma sens, jeśli konieczne jest konsekwentne zarejestrowanie numerów lub wyglądu zewnętrznego każdego banknotu. Jednak w praktyce nie zawsze tak się postępuje, a dalek nie każda rewizja wymaga takiej demonstracji.

Rostysław Batig przypomniał sobie przeszukanie samochodu dwóch pracowników jednej ze służb specjalnych w pobliżu budynku Prokuratury Generalnej. W walizkach znaleziono teczki z dokumentami, w każdej z nich leżały małe banknoty. Kiedy śledczy zaczął rozkładać pieniądze na masce samochodu, banknoty rozsypały się po ulicy, więc uczestnicy przeszukania musieli je zbierać.

„To naprawdę nie jest konieczne. Nikt tak nie postępuje. Podczas czynności śledczych ważne jest, aby odnotować numery banknotów, ich ilość oraz cechy charakterystyczne” – wyjaśnił prokurator.

W tym celu w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym wykorzystuje się specjalne liczniki, podobne do tych, które działają w kantorach. Nie tylko szybko przeliczają gotówkę, ale także tworzą plik z numerami seryjnymi banknotów. Dlatego w sprawach prowadzonych przez NABU pieniądze zazwyczaj rejestruje się w paczkach lub workach, a nie rozkłada się ich na podłodze.

Prokurator opowiedział również, że osobiście widział gotówkę w wysokości setek tysięcy euro lub dolarów. Największa łapówka, jaką widział na zdjęciach, wynosiła sześć milionów dolarów – pieniądze przywieziono w dwóch walizach.

O tym w projekcie Luki opowiedział prokurator Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej Rostysław Batig.

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