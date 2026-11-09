Przejście graniczne Solotwyno – Sighetu Marmatiei tymczasowo ograniczy ruch samochodowy

We wtorek, 10 listopada, w godzinach od 08:00 do 16:00 zostanie tymczasowo ograniczony ruch pojazdów wjeżdżających do Rumunii przez przejście graniczne „Solotwyno – Sighetu Marmatiei”.

Według informacji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy strona rumuńska będzie przeprowadzać prace techniczne związane z wymianą modułowych kabin do kontroli granicznej, co może również spowodować opóźnienia w odprawie pieszych.

Straż graniczna apeluje do kierowców o uwzględnienie tych ograniczeń i wybór sąsiedniego przejścia granicznego „Biała Cerkiew – Sighetu Marmatiei” do przekroczenia granicy.

Źródło — Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Na Wołyniu zawieszono działalność przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepustka została wstrzymana.

W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Biała Cerkiew – Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.

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