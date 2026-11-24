Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla agencji Bloomberg poinformował, że według danych ukraińskiego wywiadu Władimir Putin zamierza tej zimy złamać Ukrainę poprzez masowe ataki na największe miasta i zmusić Kijów do wycofania się z Donbasu.

Według głowy państwa zagrożone są przede wszystkim Kijów, Dniepr, Odessa, Charków i Zaporoże, na które Moskwa chce wywierać presję ze względu na brak środków obronnych na Ukrainie.

Zełenski zwrócił również uwagę na problemy z zapewnieniem obrony przeciwlotniczej i łączności w kontekście negocjacji dotyczących zakończenia wojny: jak powiedział, pojawiają się ograniczenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield, a dostawy rakiet do systemów Patriot są ograniczane lub opóźniane. Jednocześnie prezydent podkreślił, że Ukraina dąży do pokoju, ale nie pójdzie na ustępstwa terytorialne ani inne kosztem własnych interesów.

Źródło: wywiad prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla agencji Bloomberg.

Zełenski stwierdził, że opóźnienia w dostawach rakiet Patriot sprawiają wrażenie, jakby Stany Zjednoczone podążały w tym samym kierunku, co plany Putina mające na celu zmuszenie Ukrainy do niekorzystnych kompromisów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ograniczenia prędkości systemu Starshield.

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