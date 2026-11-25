Od 1 stycznia 2028 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne objęte podatkiem jednolitym z grup pierwszej–trzeciej (z wyjątkiem rezydentów elektronicznych z grupy trzeciej) mogą być zobowiązanedo rejestracji jako podatnicy VAT w przypadku przekroczenia rocznego obrotu w wysokości 85 tys. euro — zamiast obowiązującego obecnie progu w wysokości 1 mln UAH, obliczonego według oficjalnego kursu NBU na dzień 1 stycznia danego roku.

Odpowiednie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie Kodeksu podatkowego Ukrainy w zakresie rejestracji podatników objętych podatkiem jednolitym jako podatnicy VAT. W przypadku podatników z trzeciej grupy stawka 5% bez VAT zostanie utrzymana wyłącznie pod warunkiem nieprzekroczenia limitu 85 tys. euro, a po jego przekroczeniu konieczne będzie złożenie do 20. dnia następnego miesiąca wniosku i przejście na stawkę 3% z obowiązkiem zapłaty VAT; do nowego progu w wysokości 85 tys. euro zostanie również powiązana obowiązkowa rejestracja jako podatnicy VAT dla zagranicznych dostawców usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób fizycznych w Ukrainie.

1 stycznia 2028 r. urząd skarbowy automatycznie zarejestruje jako podatników VAT tych podatników płacących podatek jednolity (z wyjątkiem e-rezydentów), których zadeklarowany dochód za rok 2026 lub od czwartego kwartału 2026 r. do trzeciego kwartału 2027 r. przekroczy równowartość 85 tys. euro, chociaż w przypadku nieprzekroczenia limitu na podstawie sprawozdania za cały rok 2027 rejestracja zostanie automatycznie unieważniona z dniem jej uzyskania. W okresie adaptacyjnym w 2028 r., w pierwszym kwartale, nowo zarejestrowani podatnicy VAT objęci podatkiem jednolitym nie będą naliczać zobowiązań podatkowych, nie będą rejestrować faktur podatkowych ani składać deklaracji VAT, ale w drugim kwartale będą mogli uwzględnić podatek VAT zapłacony przy zakupach w pierwszym kwartale w ramach ulgi podatkowej (w granicach 20% kwartalnego dochodu za rok 2027 bez prawa do zwrotu z budżetu), a w drugim–czwartym kwartale za pierwsze pięć naruszeń zasad administrowania i płatności podatku VAT będą nakładać karę w wysokości 1 hrywny za każde naruszenie.

Źródło: projekt ustawy „O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy w zakresie rejestracji podatników płacących podatek jednolity jako podatników podatku od wartości dodanej”.

20 października w Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy, który proponuje stworzenie nowego systemu podatkowego dla osób zatrudnionych nieformalnie, z podstawową stawką w wysokości 6% obrotu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (FOP) masowo otrzymują od służb podatkowych tzw. „listy szczęścia”, informujące o rzekomym zaległym zobowiązaniu podatkowym. Nie należy jednak od razu wpadać w panikę – istnieje jasny algorytm postępowania w tej sytuacji.

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