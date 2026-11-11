Rada przyjęła szereg ustaw mających na celu wypełnienie zobowiązań wobec partnerów międzynarodowych

Rada Najwyższa przyjęła szereg projektów ustaw niezbędnych do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Ukrainy w ramach programu Ukraine Facility, porozumień z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) oraz innych mechanizmów wsparcia międzynarodowego.

Jak poinformował premier Serhij Korecki, parlamentarzyści ogólnie poparli projekty ustaw, które przewidują uproszczenie administrowania podatkiem od wartości dodanej (VAT), usprawnienie procedur bankowych, a także wprowadzenie uproszczonego mechanizmu upadłościowego dla małych i mikroprzedsiębiorstw.

Rada poparła również w pierwszym czytaniu dwa projekty ustaw z pakietu SEPA, niezbędne do przystąpienia Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w euro. Pozwoli to w przyszłości na szybsze i tańsze realizowanie międzynarodowych przelewów dla obywateli i przedsiębiorstw.

„Decyzje te otwierają drogę do otrzymania kolejnej transzy międzynarodowej pomocy finansowej. Jestem wdzięczny posłom za poparcie tych inicjatyw” – oświadczył Korecki.

Źródło: Serhij Korecki.

Korecki skomentował kwestię obniżenia wieku poboru do służby wojskowej.

Rząd poszukuje rozwiązań zapewniających stabilną pracę zakładów przemysłowych w okresie niedoborów energii elektrycznej.

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