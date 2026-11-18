Rada Weteranów Wojny o Niepodległość Ukrainy skrytykowała niektóre wypowiedzi ministra ds. weteranów Witalija Kima, które padły w niedawnym wywiadzie dla ukraińskich mediów. Rada uznała te wypowiedzi za niedopuszczalne i wezwała urzędnika do publicznego przeproszenia weteranów oraz wyjaśnienia swojego stanowiska.

„Weterani i weteranki nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa. Nie powinni też musieć się usprawiedliwiać za to, że bronili Ukrainy… Ministerstwo powinno chronić prawa i interesy weteranów oraz pomagać im w powrocie do życia cywilnego. Dlatego słowa jego szefa mają znaczenie nie tylko dla samych weteranów, ale także dla tego, jak postrzega ich społeczeństwo” – czytamy w oświadczeniu Rady w związku z wypowiedziami ministra.

W szczególności Rada zaznaczyła, że oświadczenia Witalija Kima o nieuchronnym wzroście przestępczości i napięć społecznych po powrocie żołnierzy do życia cywilnego tworzą fałszywy obraz weteranów i weteranek jako potencjalnego zagrożenia, a ich uzasadnione żądania wobec państwa przedstawiają jako nadmierne.

„Rozumiemy, że powrót z wojny może być trudny. Ludzie potrzebują leczenia, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego, pracy oraz możliwości dalszego budowania swojego życia. Zadaniem państwa jest zapewnienie tego wsparcia, a nie podsycanie strachu i uprzedzeń. Weterani i weteranki nie muszą po raz drugi zasługiwać na szacunek ani odpowiadać czyimś wyobrażeniom o idealnym obywatelu. Mają prawo domagać się od państwa wypełnienia jego zobowiązań” – czytamy w oświadczeniu.

Rada zareagowała również na stwierdzenie ministra, że nie wierzy w istnienie urazów psychicznych.

„Psychologiczne skutki wojny to rzeczywistość, z którą borykają się żołnierze, weterani i weteranki oraz ich rodziny. Dla wielu osób zwrócenie się o pomoc i tak jest już trudną decyzją. Takie wypowiedzi mogą umniejszać znaczenie ich doświadczeń i podważać zaufanie do wsparcia psychologicznego. Od szefa odpowiedniego ministerstwa oczekujemy czegoś zupełnie innego: zrozumienia problemów weteranów i wsparcia dla tych, którzy potrzebują pomocy” – podkreślono w Radzie Weteranów.

W związku z tym Rada Weteranów wzywa Witalija Kima do: publicznego przeproszenia weteranów za wypowiedzi dotyczące urazów psychicznych; sprostowania nieprawdziwych informacji na temat procedury uzyskiwania statusu osoby, która brała udział w działaniach wojennych (UBD); wyjaśnienie swojego stanowiska w sprawie ewentualnego wzrostu przestępczości oraz „zawyżonych oczekiwań” weteranów; zapewnienie, by publiczne oświadczenia ministerstwa były zgodne z celami Strategii polityki weteranowskiej do 2030 roku; zacieśnienie współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami weteranów.

„Jesteśmy gotowi do otwartego dialogu i wspólnej pracy. Oczekujemy jednak od ministerstwa szacunku wobec weteranów, odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi oraz konkretnych działań. Weterani i weteranki bronili państwa. Teraz państwo musi wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec nich” – czytamy w oświadczeniu.

Kilka dni temu Witalij Kim udzielił wywiadu serwisowi „RBC-Ukraina”, który wywołał wiele dyskusji w mediach społecznościowych. Szczególnie duże poruszenie wywołały stwierdzenia ministra, że po powrocie żołnierzy z frontu pojawi się ryzyko wzrostu przestępczości.

„To na pewno nastąpi. Tak było po każdej wojnie. Ludzie wracają z pewnymi umiejętnościami, z obniżonym poczuciem ryzyka i podwyższonym poczuciem sprawiedliwości. Dotyczy to nie tylko przestępczości, ale także napięć społecznych, rewolucji i innych procesów” – stwierdził.

Kim zaznaczył również, że jego zdaniem państwo nie przykłada obecnie wystarczającej uwagi do polityki informacyjnej i przygotowania społeczeństwa na powrót weteranów.

Słowa ministra wywołały nową falę dyskusji na temat konieczności jego dymisji, a także oświadczeń, że Ministerstwem ds. Weteranów powinien kierować właśnie weteran. Wcześniej kwestie te poruszano w lipcu bieżącego roku, zaraz po jego mianowaniu.

W związku z tym frakcja „Europejska Solidarność” w Radzie Najwyższej rejestruje uchwałę w sprawie dymisji Kima ze stanowiska ministra ds. weteranów.

Jak informowaliśmy, 16 lipca Rada Najwyższa, na wniosek nowo mianowanego premiera Serhija Koreckiego, zatwierdziła nowy skład Rady Ministrów Ukrainy, w szczególności mianowała szefa obwodowej administracji wojskowej w Mikołajowie Witalija Kima ministrem ds. weteranów.

Podczas protestów na rzecz powrotu Michaiła Fedorowa do Ministerstwa Obrony, które miały miejsce w lipcu i sierpniu, okresowo rozbrzmiewało hasło „Weteran, a nie Kim”, co miało na celu zastąpienie Witalija Kima na stanowisku ministra ds. weteranów. Również w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy użytkowników, którzy woleliby widzieć na tym stanowisku weterana.

Pod koniec lipca Kim, w odpowiedzi na krytykę, oświadczył, że „wyznacza sobie rok” na realizację zamierzonych celów i osiągnięcie wyników, których oczekują weterani.

W październiku, podczas konferencji prasowej z okazji 100 dni działania odnowionego zespołu Ministerstwa ds. Weteranów, Kim oświadczył, że pełniąc funkcję ministra ds. weteranów, jest otwarty na obiektywną krytykę, i odniósł się do zarzutów, że nie jest weteranem, ale stoi na czele resortu zajmującego się tą tematyką. W szczególności zaznaczył, że „jest pewny siebie, a społeczność południowa mnie wspiera”.

Witalij Kim odniósł się do krytyki ze strony wojskowych po wywiadzie i wyjaśnił swoje stanowisko.

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